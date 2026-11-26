وتضمنت الضوابط حظر تشغيل الروبوتات وروبوتات المحادثة دون موافقات مسبقة، وفرض قيود على ربط هذه التطبيقات بقواعد البيانات الحكومية.

وتهدف الضوابط إلى تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات ويحد من المخاطر المرتبطة بتداول البيانات الحكومية أو الاعتماد على مخرجات الأنظمة الذكية دون مراجعة بشرية.

ضوابط تشغيل الروبوتات وحماية البيانات الحكومية

وتشترط الضوابط الجديدة حصول الجهات الحكومية على الموافقات اللازمة قبل استخدام الروبوتات وروبوتات المحادثة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تشترط موافقة رئيس الجهة المعنية قبل ربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي بقواعد البيانات الحكومية.

وتمنع القواعد استضافة البيانات الحكومية الحساسة والمرتبطة بالأمن القومي في البيئات السحابية التابعة لأدوات الذكاء الاصطناعي، وتلزم بمراجعة مخرجات هذه الأنظمة بشريا قبل اعتمادها في المعاملات والإجراءات الرسمية.

وتمتد الضوابط إلى مراحل التعاقد والتوريد والتشغيل، إذ تشترط تقييم المخاطر قبل شراء أدوات الذكاء الاصطناعي أو تشغيلها أو تجديدها، وتحدد شروطا للمشروعات المنفذة بالتعاون مع أطراف أجنبية.

4 مستويات لتصنيف مخاطر الذكاء الاصطناعي

وأوضح المهندس محمد حنفي، مؤسس أكاديمية التسويق الرقمي ومديرها بمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات المصرية، أن الضوابط تصنف استخدامات الذكاء الاصطناعي وفق درجة خطورتها ومدى قبولها إلى أربعة مستويات.

وأضاف حنفي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن التصنيف يبدأ بالممارسات غير المقبولة، مثل التلاعب والتزوير وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين ومخالفة التشريعات، وينتهي بالمستوى الرابع، الذي يضم الاستخدامات البسيطة أو محدودة المخاطر.

ويرى حنفي أن هذه الضوابط تمثل خطوة ضرورية لمواجهة مخاطر متعددة لا يدرك كثيرون أبعادها، في ظل التوسع المتسارع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

تسرب البيانات وحقن الأوامر من أبرز التهديدات

وأشار حنفي إلى أن تسرب البيانات الحساسة يمثل أحد أبرز المخاطر، خصوصا عند إدخال كشوف مالية أو صحية أو مستندات رسمية في أدوات متاحة للجمهور لإعادة صياغة محتواها، أو تحميل تسجيلات حساسة لتفريغها. وقد يؤدي ذلك إلى وصول المعلومات إلى جهات خارجية.

وشدد على أن السيادة الرقمية وحماية البيانات القومية تمثلان ركيزتين أساسيتين في المنظومة الحكومية. وحذر من أن استضافة البيانات الحساسة خارج الدولة قد تضعف قدرتها على التحكم فيها، وتزيد مخاطر إتاحتها لجهات خارجية أو تعطل الوصول إليها.

كما حذر من مخاطر الاستدلال التنبؤي، إذ يمكن للأنظمة الذكية الربط بين بيانات متفرقة، مثل المعلومات الصحية والتعليمية، لاستنتاج تفاصيل حساسة عن الأفراد. وأشار أيضا إلى خطر "حقن الأوامر" (Prompt Injection)، الذي قد يدفع النظام إلى اتباع تعليمات غير مقصودة ترد في ملفات أو نصوص يعالجها.

الصلاحيات المفرطة والهلوسة والتحيز الخوارزمي

ولفت حنفي إلى أن ضعف الحوكمة قد يؤدي إلى منح أنظمة الذكاء الاصطناعي صلاحيات تتجاوز المهام المخصصة لها، ما قد يتيح تعديل البيانات أو حذفها دون تصريح. وأشار كذلك إلى مخاطر تسميم البيانات بمعلومات مضللة، والهلوسة التي قد تنتج عنها تقارير أو استنتاجات تبدو منطقية رغم عدم صحتها.

وأضاف أن التحيز الخوارزمي يمثل تهديدا آخر، خصوصا عندما تعتمد النماذج على بيانات تدريب غير متوازنة، ما قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة في مجالات مثل التوظيف والتقييم والاختيار.

وحذر أيضا من مخاطر سلاسل التوريد والاعتماد المفرط على مزود تقني واحد، إذ قد تواجه المؤسسات صعوبات عند تغيير المنصة أو نقل البيانات والأنظمة إلى مزود آخر.

وأكد أهمية وضع خطط لاستمرارية الأعمال والتعافي من الأعطال والهجمات الإلكترونية، إلى جانب تحديد المسؤوليات والإبقاء على الإشراف البشري لضمان وجود جهة تتحمل مسؤولية القرارات الآلية.

كفاءة الأداء وحماية بيانات المواطنين

من جانبه، قال خبير تكنولوجيا المعلومات آيسم صلاح إن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية يمثل تحولا استراتيجيا يمكن أن يرفع كفاءة الأداء الإداري ويسرع إنجاز الخدمات، لكنه يفرض في الوقت نفسه تحديات تتعلق بحماية بيانات المواطنين والأمن القومي.

وأوضح صلاح، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قواعد البيانات الحكومية تضم سجلا واسعا لمعاملات المواطنين وبياناتهم الشخصية.

وأشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تختصر الوقت وترفع الإنتاجية، إلى جانب قدرتها على تحليل المعلومات ورصد نقاط القوة والقصور التي قد يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.

خصوصية البيانات السحابية وتسرب المحادثات

وحذر صلاح من أن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي دون أطر تنظيمية واضحة قد يعرض خصوصية البيانات للخطر. فالنماذج المستضافة سحابيا تخضع لسياسات الشركات المطورة، التي قد تسمح باستخدام البيانات المدخلة في تدريب النماذج أو تحسينها، وفق شروط كل خدمة.

وأشار إلى وقائع أثارت جدلا بشأن ظهور محتوى محادثات بين مستخدمين وروبوتات ذكاء اصطناعي ضمن نتائج البحث على الإنترنت. وقال إن شركة "أوبن إيه آي" قدمت توضيحات واعتذارا بشأن آلية إتاحة بعض المشاركات وإعدادات التحكم فيها.

كما استشهد بتجارب بحثية اختبرت مدى التزام النماذج بالقيود المفروضة عليها. ولفت إلى أن بعض الأنظمة قد تتجاوز التعليمات المحددة في بيئات الاختبار، ما يثير تساؤلات بشأن مستوى الأمان المطلوب قبل السماح لها بالتعامل مع بيانات المواطنين.

الأدوات غير المعتمدة تزيد مخاطر تسرب المعلومات

وبحسب صلاح، تمتد المخاطر إلى استخدام الموظفين أدوات ذكاء اصطناعي غير معتمدة لإنجاز مهام العمل خارج الأطر المؤسسية.

وحذر من أن سياسات الخصوصية لدى بعض المنصات الناشئة قد تمنحها صلاحيات واسعة للتعامل مع البيانات والمواد التي يرفعها المستخدمون، بما قد يتيح مشاركتها مع أطراف أخرى. واعتبر أن الالتزام بالأدوات المعتمدة داخل المؤسسات ضروري لحماية المعلومات.

وردا على سؤال بشأن إمكان تطبيق آليات فورية لمنع تسرب البيانات، أوضح صلاح أن ذلك يعتمد على البنية التقنية للنموذج وسياسات الشركة المطورة، إلى جانب طريقة استخدامه. وأكد أن الضوابط التنظيمية والرقابية ضرورية لضمان الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية.

سياسة مؤسسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

وقالت أستاذة الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، رحاب الرحماوي، إن تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية خطوة استباقية ضرورية، في ظل قدرته على تحليل البيانات المتفرقة والربط بينها واستخلاص معلومات حساسة عن الأفراد والمؤسسات.

وشددت الرحماوي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، على ضرورة وضع سياسة موحدة تحدد التطبيقات المعتمدة والبيانات المسموح باستخدامها وصلاحيات الموظفين وآليات الرقابة والمساءلة.

وحذرت من مخاطر التلاعب بتعليمات النماذج الذكية، مؤكدة ضرورة اختبار النماذج ومراقبة مخرجاتها، وإخضاع العمليات الحساسة لمراجعة بشرية قبل تنفيذها.

حماية البيانات من الاستخدام في تدريب النماذج

وأكدت الرحماوي ضرورة منع استخدام بيانات المؤسسات الحكومية في تدريب النماذج أو تحسينها دون تصريح، مع تحديد أماكن معالجة البيانات وفترات الاحتفاظ بها وآليات حذفها.

واختتمت الرحماوي بالتأكيد على أهمية تدريب الموظفين وتطوير آليات الحماية. وأشارت إلى أن السيادة الرقمية تعني قدرة الدولة على التحكم في الوصول إلى بياناتها وفي كيفية معالجتها، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون المساس بأمن المعلومات وخصوصية المواطنين.