وبين اتهامات صينية بتسييس القضاء وتصاعد التنافس التكنولوجي، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ميسن ديفيد رمضان أن المسارين القضائي والسياسي منفصلان، رغم تداخل تأثيرهما في العلاقات الثنائية.

وقال رمضان، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن التكنولوجيا أصبحت ملف أمن قومي أميركيا، لكنه رفض اعتبار ذلك دليلا على توظيف المحاكم في المواجهة مع الصين، معتبرا أن قضية هواوي سلكت مسارا سبق التطورات السياسية الراهنة.

هواوي بين الاتهامات والحكم

بحسب رمضان، صدر الحكم عن محكمة جنائية بعد عرض الادعاء اتهاماته أمام هيئة محلفين، وشملت القضية تجنيد موظفين في شركات اتصالات أميركية للحصول على معلومات تكنولوجية، وتقديم معلومات مضللة بشأن أعمال هواوي في إيران.

ويرفض رمضان ربط توقيت الحكم بالتصعيد الأخير، قائلا إن التحقيق بدأ قبل أكثر من سنة، وإن المحاكمة استمرت ثلاثة أشهر قبل صدور الحكم.

ويعتبر أن هذه المدد توضح أن القضية لم تنشأ استجابة للخلافات الحالية، حتى إن تزامنت نتائجها مع تهديدات اقتصادية جديدة واحتدام النقاش بشأن علاقات الشركات الصينية بطهران.

حدود السلطة التنفيذية

نفى رمضان الاتهامات الصينية بتوظيف القضاء سياسيا، ووصفها بأنها "عارية عن الصحة تماما". واستند إلى الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مؤكدا أن عضوية المدعي العام الأميركي في الحكومة لا تمنحه سلطة على القضاة.

وأوضح أن الرئيس يستطيع استخدام أدوات تنفيذية، مثل العقوبات والرسوم الجمركية والقرارات التنفيذية، لكنه لا يملك توجيه أحكام المحاكم.

ومن هذا المنطلق، يفصل بين قرار سياسي يتخذه ترامب تجاه الصين، وحكم قضائي يتعلق بمخالفات نسبها الادعاء إلى شركة بعينها، مع إقراره بأن كليهما يترك أثرا في العلاقة بين البلدين.

إيران تزيد تعقيد الحسابات

يضع رمضان الملف الإيراني في مقدمة أولويات ترامب، ويرى أن تعامل الشركات مع طهران يرتب عليها تبعات في ضوء العقوبات الأميركية.

ويقول إن استمرار الشركة في التعامل مع إيران لا يعفيها من القيود المرتبطة بالوصول إلى السوق الأميركية واستخدام الدولار. ولذلك يقرأ قضية هواوي ضمن تقاطع النشاط التجاري مع الالتزامات القانونية، دون اعتبار هذا التقاطع إثباتا لتسييس المحاكمة.

ويكشف هذا الملف، في قراءته، صعوبة فصل علاقات واشنطن وبكين الاقتصادية عن الأزمات الدولية التي تتباين مصالحهما بشأنها.

التكنولوجيا تضيق مساحة التفاهم

يرى رمضان أن العلاقات الأميركية الصينية كانت حساسة أصلا، وأن إدراج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن اعتبارات الأمن القومي يزيد تعقيدها.

لكنه يميز بين ملف هواوي والمنافسة في الذكاء الاصطناعي، محذرا من جمع قضايا مختلفة في تفسير سياسي واحد.

وفي تقييمه للقمة الأخيرة، يعتبر أنها لم تنتج قرارات فعلية، رغم بحث ملفات عديدة، ويصف حصيلتها بأنها أقرب إلى "صورة تذكارية". ويرى أن لغة الصداقة لا تعني بالضرورة وجود تفاهمات قادرة على احتواء الخلافات.

بكين تستفيد من تعدد الجبهات

يعتقد رمضان أن الصين تستفيد من انشغال الولايات المتحدة بإيران وأوكرانيا، لكنه يرفض وصف واشنطن بأنها "تغرق"، مؤكدا استمرار قوتها الاقتصادية.

ويصف بكين بأنها لاعب يتحرك "من وراء الستار"، فلا يمنح إيران دعما كاملا ولا يقف ضدها بصورة حاسمة، وفق تقديره.

وبين الانشغال الأميركي بملفات متعددة والتهديد بإجراءات تجارية جديدة، يرى رمضان أن العلاقة ستزداد حساسية، خصوصا كلما اتسعت دائرة التقنيات التي تتعامل معها واشنطن باعتبارها شأنا يتعلق بالأمن القومي.