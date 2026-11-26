وتشير الدراسة، المنشورة في دورية جمعية القلب الأميركية، في 25 نوفمبر 2026، إلى أن التأثيرات المحتملة لارتفاع السكر على صحة الدماغ قد تبدأ قبل عقود من الشيخوخة، ما يعزز أهمية مراقبة مستوياته منذ مرحلة مبكرة من العمر.

وتكتسب النتائج أهمية خاصة لمن يعانون مرحلة ما قبل السكري، التي ترتفع خلالها مستويات السكر عن المعدلات الطبيعية دون بلوغ الحد الذي يُشخّص عنده المرض.

ماذا كشفت متابعة استمرت 30 عامًا؟

حلل الباحثون البيانات الصحية لـ2808 أشخاص، تراوحت أعمارهم بين 18 و30 عامًا عند بدء الدراسة، وخضعوا لمتابعة دورية لمستويات السكر على مدى ثلاثة عقود.

وعندما بلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عامًا، خضعوا لاختبارات لقياس الذاكرة وسرعة معالجة المعلومات والقدرة على التخطيط واتخاذ القرارات.

ورصد الباحثون ثلاثة أنماط لمستويات السكر الصائم لدى المشاركين الذين لم يصابوا بالسكري:

• 56 بالمئة حافظوا على مستويات مستقرة تراوحت بين 80 و85 ملليغرامًا لكل ديسيلتر.

• 38 بالمئة حافظوا على مستويات تراوحت بين 90 و100 ملليغرام لكل ديسيلتر.

• 5.6 بالمئة ارتفعت مستويات السكر لديهم تدريجيًا من نحو 85 إلى ما بين 110 و115 ملليغرامًا لكل ديسيلتر.

كما أصيب 345 مشاركًا بالسكري من النوع الثاني خلال المتابعة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ارتفعت مستويات السكر لديهم تدريجيا، وكذلك المصابين بالسكري، سجلوا أداءً أضعف في اختبارات الذاكرة وسرعة التفكير والوظائف الإدراكية، مقارنة بمن حافظوا على مستويات منخفضة ومستقرة.

تغيرات في بنية الدماغ

خضع 605 مشاركين لفحوص التصوير بالرنين المغناطيسي، أظهرت أن المصابين بالسكري من النوع الثاني كانت لديهم أحجام أقل من المادة الرمادية في الدماغ، التي تؤدي دورا أساسيا في معالجة المعلومات والذاكرة والتعلم.

كما رصد الباحثون زيادة في التغيرات غير الطبيعية بالمادة البيضاء، المسؤولة عن نقل الإشارات العصبية بين مناطق الدماغ المختلفة.

وترتبط هذه التغيرات، وفق أبحاث سابقة، بضعف الوظائف الإدراكية، لكن الدراسة لم تثبت حدوث تغيرات مماثلة لدى الأشخاص الذين ارتفعت مستويات السكر لديهم دون الإصابة بالسكري.

كيف يؤثر ارتفاع السكر على الدماغ؟

رغم أن الغلوكوز يمثل مصدرًا رئيسيًا للطاقة التي يحتاجها الدماغ، فإن ارتفاع مستوياته بصورة مزمنة قد يرتبط بأضرار في الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي خلاياه.

كما قد تسهم مقاومة الإنسولين والالتهابات المزمنة والإجهاد التأكسدي في التأثير على وظائف الخلايا العصبية وقدرتها على التواصل.

وقد تتراكم هذه التأثيرات على مدى سنوات دون أن يلاحظ الشخص تغيرا واضحًا في قدراته الذهنية.

متى يستدعي ارتفاع السكر الانتباه؟

وفقًا للمعايير الطبية الأميركية، تُصنف مستويات السكر في الدم بعد الصيام على النحو الآتي:

• أقل من 100 ملليغرام لكل ديسيلتر: المستوى الطبيعي عمومًا.

• من 100 إلى 125 ملليغرامًا: مرحلة ما قبل السكري.

• 126 ملليغرامًا فأكثر: مؤشر على الإصابة بالسكري، يتطلب عادة تأكيد التشخيص بفحص إضافي.

وقد تمر مرحلة ما قبل السكري دون أعراض واضحة، ما يجعل الفحوص الدورية مهمة، خصوصًا لمن يعانون زيادة الوزن أو لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.

كيف تحمي ذاكرتك مبكرا؟

يمكن الحد من مخاطر ارتفاع سكر الدم من خلال مجموعة من الإجراءات اليومية، أبرزها:

• ممارسة نشاط بدني معتدل لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا.

• تقليل تناول المشروبات المحلاة والكربوهيدرات المكررة.

• تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة.

• الحفاظ على وزن صحي والحصول على قسط كافٍ من النوم.

• متابعة مستويات السكر وضغط الدم والكوليسترول وفق عوامل الخطر الفردية.

ولا تثبت الدراسة أن ارتفاع السكر هو السبب المباشر لضعف الذاكرة، إذ قيّم الباحثون الوظائف الإدراكية في نهاية فترة المتابعة فقط.

كما لا تزال هناك حاجة إلى أبحاث تحدد ما إذا كانت السيطرة المبكرة على مستويات السكر قادرة على منع التدهور الإدراكي أو تأخيره.

لكن النتائج تعزز أهمية ضبط سكر الدم باعتباره جزءًا من استراتيجية الحفاظ على صحة الدماغ، وليس فقط الوقاية من السكري ومضاعفاته التقليدية.