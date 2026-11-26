وحسب الدراسة التي نشرها موقع "ساينس دايلي"، فقدات بدأت بقايا غطاء جليدي ضخم في القطب الشمالي في التوسع مجددا قبل ما يقرب من ألفي عام.

ووفقا لأبحاث حديثة، يعتقد أن هذا التراكم البطيء للجليد كان إيذانا ببدء عصر جليدي على كوكب الأرض.

لكن حدث أمر غير متوقع، فبحلول ستينيات القرن الماضي أدى ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى عكس هذا المسار، مما تسبب في تراجع الجليد بدلا من نموه.

وتشير هذه النتائج إلى أن الاحتباس الحراري الذي تعانيه الأرض حاليا، ربما يكون قد قطع الطريق على عصر جليدي جديد كان قد بدأ بالفعل، مما أدى إلى تغيير جذري في دورة مناخية طبيعية ظلت تشكل كوكبنا على مدى ملايين السنين.

ويقول نيكولاس يونغ، وهو خبير في الكيمياء الجيولوجية بمرصد "لامونت دوهيرتي" للأرض التابع لكلية كولومبيا للمناخ الأميركية: "كان الأمر قد بدأ للتو، وكان كل شيء يسير بشكل طبيعي، وكانت الفترة الجليدية التالية على وشك الحدوث، لكنها توقفت".

وأضاف: "إنه مثال قوي للغاية على الكيفية التي تسببنا بها في إحداث خلل في النظام الطبيعي".

وفي دراسة نشرت بدورية "ساينس"، درس يونغ وزميله يورغ شيفر، وهو أيضا خبير في الكيمياء الجيولوجية بالمرصد ذاته، بمعاونة فريق، تاريخ الغطاء الجليدي "لورنتيد"، وهو كتلة جليدية هائلة غطت جزءا كبيرا من أميركا الشمالية قبل عشرات الآلاف من السنين.

وفي ذروة اتساعه، امتد غطاء "لورنتيد" من شمال الدائرة القطبية الشمالية وصولا إلى ما أصبح حاليا ولاية إلينوي الأميركية، وفي بعض المناطق تجاوز سمك الجليد 3 كيلومترات.

ورغم أن معظم هذا الغطاء الجليدي الضخم اختفى مع ارتفاع درجات حرارة الأرض، فإن جزءا منه لا يزال باقيا، ويعرف باسم "غطاء بارنز الجليدي"، ويقع وسط جزيرة بافن بإقليم نونافوت في كندا.

ويقول يونغ: "غالبا ما يقال إن هذا الغطاء اختفى تماما، لكن هذا غير صحيح".