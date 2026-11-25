وأظهر العلاج أيضا قدرة على الحد من التدهور الإدراكي لدى فئران معدلة جينيا لمحاكاة بعض التغيرات المرتبطة بمرض ألزهايمر، ما يفتح المجال لدراسة مقاربة تستهدف حماية الخلايا العصبية والحفاظ على وظائفها.

وتعتمد القطرات على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال «mRNA»، المستخدمة في بعض لقاحات كوفيد، لإعطاء الخلايا تعليمات بإنتاج بروتين يعرف باسم عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ «BDNF».

يساعد هذا البروتين على بقاء الخلايا العصبية وتعزيز الروابط بينها، وهي وظائف أساسية للتعلم وتكوين الذكريات. وتنخفض مستوياته مع التقدم في العمر، كما يرتبط نقصه بمرض ألزهايمر.

وأظهرت الفئران المسنة التي تلقت القطرات تحسنا في اختبارات الذاكرة والتعرف على الأجسام والتنقل في البيئة المحيطة، لتصبح نتائجها مماثلة لنتائج الفئران الشابة في الاختبارات التي أجراها الباحثون.

وشملت التجارب فئرانا تحمل طفرات جينية تؤدي إلى تغيرات دماغية وأعراض تحاكي بعض جوانب ألزهايمر. وتلقت هذه الفئران العلاج مرتين أسبوعيا، بدءا من عمر شهرين، ولم تظهر عند اختبارها في عمر أربعة أشهر التدهور الإدراكي الحاد المتوقع.

وساعد العلاج على الحفاظ على الوظائف الإدراكية دون تغيير اللويحات النشوانية، وهي تجمعات بروتينية ترتبط بمرض ألزهايمر.

وتختلف هذه المقاربة عن العلاجات التي تستهدف إزالة تلك الترسبات، إذ ترجح النتائج أن تعزيز إنتاج البروتين قد يدعم الخلايا العصبية ويحافظ على وظائفها.

كما رصد الباحثون زيادة في تكوّن خلايا عصبية جديدة داخل منطقة الحصين، التي تؤدي دورا رئيسيا في التعلم والذاكرة.

ويتيح إعطاء العلاج عبر الأنف مسارا قد يساعد على تجاوز الحاجز الدموي الدماغي، الذي يحد من وصول كثير من الأدوية إلى أنسجة الدماغ.

ولم يرصد الفريق آثارا جانبية ملحوظة خلال التجارب، لكنه أكد ضرورة استكمال اختبارات السلامة قبل الانتقال إلى البشر. ولا تثبت النتائج حتى الآن فعالية القطرات أو سلامتها لعلاج ضعف الذاكرة أو ألزهايمر لدى الإنسان.

وقال المسؤول عن البحث، غريغ نيلي، إن الفريق يتطلع إلى بدء التجارب السريرية خلال العامين المقبلين، بعد استكمال الاختبارات المطلوبة والإجراءات التنظيمية.