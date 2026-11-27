ومن أبرز الأمثلة عقار "كيترودا"، المستخدم في علاج أكثر من 20 نوعا من السرطان، والذي أصبح بالإمكان إعطاؤه عبر حقنة تستغرق أقل من خمس دقائق، بدلا من التسريب الوريدي الذي يستغرق أكثر من 30 دقيقة، وفق مجلة "نيوزويك".

وجاء هذا التطور نتيجة أبحاث أجريت في الفضاء، حيث تمكن العلماء من إنتاج تركيبة أكثر نقاء وتجانسا للمادة الفعالة في العقار، ما أتاح تحسين طريقة إعطائه للمرضى.

وقال بول رايشرت، أحد العلماء المشاركين في تطوير التقنية بشركة "ميرك"، إنها تخفض تكلفة إعطاء العلاج إلى النصف، وتحسن التزام المرضى به وجودة حياتهم.

وتكمن أهمية الفضاء في بيئة الجاذبية الصغرى، التي تسمح بتكوين بلورات أكثر تجانسا وأقل عيوبا، فضلا عن إتاحة دراسة الخلايا في هياكل ثلاثية الأبعاد تحاكي بعض وظائف أعضاء الجسم.

ولا تقتصر الأبحاث على "كيترودا"، إذ تختبر شركة "فاردا" تأثير الجاذبية الصغرى على قابلية ذوبان فئة من أدوية السرطان تعرف باسم "بروتاك"، بهدف تحسين امتصاصها وفعاليتها.

وتتسابق شركات خاصة، بينها "فاست" و"أكسيوم"، لتطوير محطات فضائية تجارية تتيح مواصلة هذه الأبحاث، خصوصا مع اقتراب إخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة عام 2030.

ويتوقع باحثون دخول أول الأدوية المصنعة في الفضاء التجارب السريرية خلال السنوات الخمس المقبلة، ووصولها إلى الأسواق خلال عشر سنوات، رغم تحديات التكلفة وصعوبة الإنتاج بكميات كبيرة.