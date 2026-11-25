وجاء القرار بعد العطل الذي ضرب خدمات الشركة يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، وأثر على حكومات ومؤسسات في أستراليا واليابان والولايات المتحدة، كما تسبب في تأخير عمليات شركات التداول واضطراب الاتصالات لدى شركات الطيران.

وأثار الانقطاع مخاوف بشأن موثوقية البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها مؤسسات حيوية حول العالم، فيما أكدت "مايكروسوفت" أن الحادث لم يكن ناجما عن هجوم سيبراني أو نشاط لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

وعزت الشركة العطل إلى خلل في قابلية التوسع بنظام "ويندوز"، لم تتمكن من اكتشافه، وكان قد أُدخل في يوليو الماضي، فيما اعتذر الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا علنا عن الاضطراب.

ووصف جيسون هندرسون، رئيس قطاع الخدمات الأساسية لـ"مايكروسوفت 365"، الحادث بأنه الأكثر تأثيرا على العملاء في تاريخ خدمة البريد الإلكتروني السحابية "إكستشينج أونلاين"، مشيرا إلى أن عددا غير مسبوق من المستخدمين ظلوا محرومين من خدمات البريد الإلكتروني لفترة طويلة.

وقال هندرسون، في مذكرة داخلية وجهها إلى الموظفين، إن إعلان "الكود الأحمر" يعني وضع معالجة الأزمة على رأس أولويات الشركة.

وكشفت المذكرات عن صعوبات واجهت فرق المهندسين خلال التعامل مع العطل، إذ قالت أماندا سيلفر، نائبة رئيس الشركة، إن الاستجابة للأزمة جرت وسط ما وصفته بـ"ضباب الحرب"، رغم الاستعانة بكبار المهندسين.

وأضافت أن المسؤولين تبادلوا أكثر من 11 ألف رسالة عبر 11 محادثة على تطبيق "تيمز"، لكنهم واجهوا صعوبة في توحيد المعلومات المتعلقة بأسباب العطل والقرارات المتخذة، بسبب تشتت البيانات التشخيصية بين أنظمة داخلية متعددة.

وفي إطار خطة المعالجة، حددت الشركة 5 مسارات للعمل تشمل تخفيف الأحمال على الأنظمة، وتقسيم حركة البيانات بحسب المناطق الجغرافية، وتطوير آليات أسرع لاستعادة الخدمات.

كما وضعت هدفا يتمثل في استعادة الخدمات عالميا خلال ساعة واحدة عند وقوع أي أعطال مستقبلية، وتعتزم الاستعانة بوكلاء الذكاء الاصطناعي لتسريع تحليل بيانات الأنظمة ومساعدة المهندسين على اكتشاف المشكلات وتشخيصها.

وفي مؤشر على حجم التحديات التشغيلية، أشار هندرسون في مذكرة داخلية أخرى إلى بطء نشر التحديثات والإصلاحات العاجلة، موضحا أن إصلاحا تقنيا في حادثة منفصلة استغرق ما بين خمسة وستة أيام للوصول إلى جميع أنحاء العالم.

وشدد على ضرورة تقليص الفترة الفاصلة بين اكتشاف المشكلات الأمنية العاجلة ونشر إصلاحاتها بصورة آمنة عالميا إلى ساعة واحدة، قائلا إن الشركة لم تحقق هذا الهدف حتى الآن.

وأكد متحدث باسم "مايكروسوفت" أن الشركة تواصل العمل على مدار الساعة لاستخلاص الدروس من الحادث وتنفيذ الإجراءات اللازمة، مشددا على أن جهودها لا تقتصر على استعادة الخدمات بعد الأعطال، بل تشمل منع تكرارها مستقبلا.