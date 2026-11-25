وقال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن اللجنة لا تعارض الاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية، باعتبارها أحد المجالات الاستثمارية، لكنها ترى أن دعم هذه الصناعة لا ينبغي أن يكون على حساب حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار.

وأوضح بدوي أن التحرك البرلماني يتعلق بالإصدارات الجديدة من اللعبة، وليس بالسلسلة بأكملها أو بنسخها السابقة، مشيرا إلى أن "الإصدار السادس يتضمن، وفق تقييم اللجنة، مشاهد عنف وسرقة وتعاطي مخدرات، فضلا عن محتويات وصفها بأنها تتعارض مع قيم المجتمع وأخلاقه".

وشدد على أن موقف اللجنة لا يقوم على رفض الألعاب الإلكترونية أو المطالبة بحجبها بصورة عامة، وإنما يقوم على التدخل عندما يتضمن محتواها سلوكيات ترى أنها تمثل خطرا على النشء، مؤكدا أن التوصية تستهدف منع وصول هذه الإصدارات إلى المستخدمين في مصر.

تحرك استباقي قبل انتشار اللعبة

وفي تفسيره لتوقيت التحرك، أشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الإصدار الجديد لم ينتشر على نطاق واسع في مصر حتى الآن، وهو ما دفع اللجنة إلى التحرك بصورة استباقية، بدلا من انتظار وصوله إلى الأطفال والمراهقين ثم التعامل مع تداعياته. واعتبر أن طبيعة المحتوى الذي يتضمنه الإصدار تستدعي التحرك المبكر، خصوصا في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبشأن آليات تنفيذ التوصية، أوضح بدوي أنه جرت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعامل مع الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وأشار إلى أن مواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية لا تقتصر على إجراءات الحجب، بل تتطلب أيضا دورا فاعلا من الأسرة في متابعة الأطفال ومراقبة المحتوى الذي يتعرضون له.

وأكد أن "البرلمان المصري لن يقف مكتوف الأيدي أمام الألعاب الإلكترونية الضارة ومواقع التواصل الاجتماعي"، مشددا على "استمرار تحركه للضغط من أجل حماية الأطفال والنشء، ووضع ضوابط تحد من وصول المحتوى الذي تصفه اللجنة بأنه غير أخلاقي إلى الفئات العمرية الصغيرة".

وتأتي التحركات البرلمانية المصرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير الألعاب الإلكترونية والمحتوى الرقمي في الأطفال والمراهقين، خصوصا الألعاب التي تتضمن مشاهد عنف أو سلوكيات غير قانونية، في ظل صعوبة الرقابة على ما يصل إلى المستخدمين عبر المنصات الرقمية.

وتحمل لعبة "Grand Theft Auto VI"، المعروفة اختصارا بـ"GTA 6"، التصنيف العمري "Mature 17+" من مجلس تصنيف البرمجيات الترفيهية الأميركي، ما يعني أنها مخصصة لمن يبلغون 17 عاما فأكثر. ويستند التصنيف إلى احتواء اللعبة على مشاهد عنف شديد ودماء ومحتوى لا يناسب الأطفال.

وحصلت اللعبة على 99 نقطة من أصل 100 على منصة "Metacritic"، و98 نقطة على منصة "OpenCritic"، فيما منحها موقعا "IGN" و"GameSpot" تقييما قدره 10 من 10، ما يعكس حجم الرهان على عودة السلسلة بعد 13 عاما من إصدار الجزء الرئيسي السابق.

وسبق أن قالت أستاذة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، رحاب الرحماوي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن النقاش حول مخاطر الألعاب الإلكترونية، ومن بينها لعبة "GTA 6"، يجب ألا يقتصر على مدى تأثير المحتوى العنيف في سلوك الأطفال، بل يمتد إلى طبيعة التجربة الرقمية التي يعيشها الطفل وآثارها في إدراكه وسلوكه وهويته وعلاقاته.

وأوضحت الرحماوي أن هناك فارقا بين مشاهدة العنف في فيلم والانخراط في لعبة تفاعلية تتيح للمستخدم المشاركة في الأحداث واتخاذ القرارات وتنفيذ الأفعال داخل عالم افتراضي. وأكدت أن لعبة "GTA 6" مصنفة للبالغين بسبب ما تتضمنه من محتوى عنيف ومشاهد وموضوعات لا تناسب الأطفال، ما يستدعي التعامل مع إتاحتها للقصّر باعتبارها مسألة تتعلق بالسلامة الرقمية والتربوية وتتجاوز حدود التفضيل الترفيهي.