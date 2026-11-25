وأظهرت الدراسة أن فروقا تبدو بسيطة في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول قد تحمل دلالات مهمة عندما تستمر لسنوات طويلة، ما يعزز أهمية الكشف المبكر والوقاية من أمراض القلب منذ مرحلة الشباب.

وأظهرت الدراسة، التي نشرتها دورية "JAMA Network Open" الطبية أمس الأول، أن مؤشرات الصحة لدى الأشخاص الذين تعرضوا لاحقا لمشكلات في القلب والأوعية الدموية كانت أقل ملاءمة، قبل عقود من وقوع تلك المشكلات، مقارنة بمؤشرات من لم يتعرضوا لها.

وجمع الباحثون بيانات أربع دراسات طويلة الأمد، شملت أكثر من 316 ألف تقييم صحي أجريت بين عامي 1985 و2019.

وخلال فترة متابعة بلغ وسيطها نحو 19 عاما، تعرض قرابة 17 ألف مشارك لنوبات قلبية أو سكتات دماغية غير مميتة، أو توفوا نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية.

فارق مبكر في ضغط الدم

من أبرز نتائج الدراسة أن متوسط ضغط الدم الانقباضي لدى النساء اللواتي تعرضن لاحقا لمشكلات في القلب والأوعية الدموية بلغ 121 ملم زئبق قبل وقوعها بثلاثين عاما، مقابل 117 ملم زئبق لدى النساء اللواتي لم يتعرضن لها.

واتسع الفارق من 4 إلى 7 ملم زئبق عند وقوع الحدث أو انتهاء المتابعة، فيما رصد الباحثون اتجاهات مماثلة لدى الرجال.

وتكمن أهمية هذه النتائج في أن التعرض المستمر لعوامل الخطر، حتى عندما تكون الفروق بين الأشخاص محدودة، قد يؤثر في صحة القلب والشرايين بمرور الوقت.

ولا يعني ذلك أن قراءة ضغط الدم عند 121 ملم زئبق تنذر بالضرورة بنوبة قلبية مستقبلية، وإنما أن متابعة تغير ضغط الدم على مدى سنوات قد تكون أكثر فائدة من النظر إلى قراءة منفردة بمعزل عن بقية المؤشرات الصحية.

ماذا تكشف تحاليل الدم؟

ورصد الباحثون اختلافات مبكرة في مستويات ثلاثة مؤشرات حيوية يمكن قياسها في الدم.

التروبونين القلبي هو بروتين يرتبط ارتفاع مستواه بتضرر خلايا عضلة القلب. وظهرت اختلافات في مستوياته بين المجموعتين قبل وقوع الحدث بنحو 30 عاما.

البروتين المتفاعل "سي" (CRP) هو مؤشر للالتهاب في الجسم. وظهرت اختلافات في مستوياته قبل وقوع الحدث بنحو 30 عاما لدى النساء و20 عاما لدى الرجال.

الجزء الطرفي الأميني من طليعة الببتيد المدر للصوديوم من النوع "بي" (NT-proBNP) هو مؤشر يرتبط بالإجهاد الواقع على عضلة القلب. وظهرت اختلافات في مستوياته قبل وقوع الحدث بنحو عشر سنوات لدى الجنسين.

ورغم أهمية هذه النتائج، فإن الدراسة لا تعني ضرورة إجراء هذه التحاليل بصورة دورية لجميع الأصحاء، إذ لا تزال هناك حاجة إلى أبحاث تحدد كيفية الاستفادة منها في تقدير الخطر الفردي.

لماذا تبدأ الوقاية في سن مبكرة؟

تتطور أمراض الشرايين تدريجيا، وقد تتراكم الترسبات الدهنية داخل جدرانها على مدى سنوات دون ظهور أعراض واضحة.

كما يمكن لارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين أن تلحق أضرارا تدريجية بالأوعية الدموية، وأن تزيد احتمالات حدوث مضاعفات مستقبلية.

ولهذا فإن غياب الألم أو ضيق التنفس، خصوصا خلال الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ليس دليلا كافيا على سلامة القلب والشرايين.

وتبرز أهمية متابعة عوامل الخطر قبل ظهور الأعراض، بدلا من الانتظار حتى بلوغ سن ترتفع فيها احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

كيف تحمي قلبك مبكرا؟

يمكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية.

قياس ضغط الدم بانتظام ومتابعة أي ارتفاع مستمر فيه.

إجراء فحوص الكوليسترول وسكر الدم وفق العمر وعوامل الخطر والتاريخ العائلي.

ممارسة نشاط بدني معتدل لمدة 150 دقيقة أسبوعيا على الأقل.

اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وتقليل الملح والدهون المشبعة.

الامتناع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي، والحصول على قسط كاف من النوم.

الالتزام بالعلاجات الموصوفة للسيطرة على ضغط الدم والسكري ومستويات الكوليسترول.

وتستند نتائج الدراسة إلى مقارنة المسارات الصحية لمجموعات كبيرة من الأشخاص، ولذلك لا تتيح التنبؤ بموعد إصابة شخص بعينه بنوبة قلبية.

وتعزز النتائج أهمية بدء الوقاية قبل ظهور الأعراض أو بلوغ الخمسين بسنوات طويلة، حين تكون فرص الحد من عوامل الخطر أكبر.