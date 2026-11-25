وأقلع صاروخ "لونغ مارش 2 إف" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء غوبي شمال غربي الصين، حسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الصيني.

وانطلق الصاروخ وسط سحب من اللهب والدخان، حاملا طاقم المهمة إلى محطة "تيانغونغ".

ويتألف طاقم المهمة من قائد المركبة تانغ هونغبو، ومهندس الرحلة وو يي، إضافة إلى رائد الفضاء الباكستاني محمد زيشان علي، وهو طيار في سلاح الجو الباكستاني ومسؤول عن الأنشطة العلمية والبحثية خلال المهمة.

وسيصبح علي أول رائد فضاء أجنبي يصعد إلى محطة "تيانغونغ" الصينية، وسينضم إلى رحلة مدارية قصيرة يتوقع أن تستمر نحو 5 أيام، قبل أن يعود إلى الأرض على متن المركبة الفضائية "شنتشو 23"، التي التحمت بمحطة "تيانغونغ" في مايو الماضي.

وقالت وكالة الفضاء الباكستانية إن علي سيجري عدة تجارب في المدار، تشمل زراعة الطحالب الدقيقة بوصفها مصدرا محتملا للغذاء والأكسجين في المهمات الفضائية المستقبلية، واختبار تأثير الرحلات الفضائية على بذور الكينوا.

وخصصت بكين مليارات الدولارات لبرنامجها الفضائي، في إطار مساعيها لإرسال رواد فضاء إلى القمر قبل عام 2030، ضمن سباق تخوضه أيضا الولايات المتحدة من خلال برنامج "أرتميس".