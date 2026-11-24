وتمكن العلاج الواعد من تأخير تطور المرض بما يعادل 3.5 أشهر، بعد عام واحد فقط من العلاج، ضمن تجربة سريرية واسعة النطاق من المرحلة الثالثة.

وأظهر المشاركون الذين تلقوا العقار، المعروف باسم "AR1001"، والذي طورته شركة الأدوية الكورية الجنوبية "أري بيو"، نتائج أفضل بنسبة 31 بالمئة في تقييم الذاكرة والتفكير والقدرة على أداء الأنشطة اليومية، مقارنة بمن تلقوا علاجا وهميا، وذلك ضمن مجموعة المرضى الذين لم يتناولوا أدوية أخرى للخرف.

وتشير النتائج، التي عُرضت خلال مؤتمر التجارب السريرية لمرض ألزهايمر في مدينة بوسطن الأميركية، إلى أن العقار قد يكون أول علاج فموي ينجح في استهداف أحد الأسباب الكامنة وراء المرض، بدلا من الاكتفاء بمعالجة أعراضه.

وتتطلب علاجات أخرى تعمل على تعديل مسار المرض، مثل "ليكانيماب" و"دونانيماب"، إعطاءها عن طريق التسريب الوريدي في العيادات أو الحقن، ولم تُعتمد للاستخدام ضمن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بسبب ارتفاع تكاليف تقديمها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كيف يعمل العقار الجديد؟

تنتمي المادة الفعالة في العقار الجديد، المعروفة باسم "ميرودينافيل"، إلى الفئة الدوائية نفسها التي ينتمي إليها "سيلدينافيل"، المادة الفعالة في "الفياغرا" المستخدمة لعلاج ضعف الانتصاب.

ويعمل العقاران على تثبيط إنزيم يُعرف باسم "PDE5"، مما يؤدي إلى استرخاء الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم.

ويُعتقد أن عقار "AR1001" يحقق عددا من التأثيرات المفيدة في الدماغ، من بينها تقليل الالتهابات، وزيادة تدفق الدم، وحماية الخلايا العصبية.

وشملت التجربة الحديثة 1535 مصابا بألزهايمر، في 230 مركزا موزعا على 13 دولة، بينها المملكة المتحدة.

ورصد الباحثون تحسنا نسبته 31 بالمئة لدى المرضى الذين لم يتناولوا أي أدوية أخرى لعلاج الخرف، وهي المجموعة المعروفة باسم "العلاج الأحادي".

لكن عند توسيع نطاق التحليل ليشمل المرضى الذين تناولوا العقار الجديد إلى جانب أدوية أخرى للخرف، تراجعت نسبة التحسن إلى 7 بالمئة.

الآثار الجانبية

كانت معظم الآثار الجانبية التي سُجلت خلال التجربة خفيفة أو متوسطة الشدة، وتمثلت أكثرها شيوعا في الإسهال والسقوط والدوار.

وأبلغ نحو 69 بالمئة من الأشخاص الذين تلقوا العقار الجديد عن آثار جانبية، مقابل 66.4 بالمئة ممن تلقوا العلاج الوهمي.

كما درست شركة "أري بيو" المؤشرات الحيوية لمرض ألزهايمر في السائل الدماغي الشوكي، ورصدت انخفاضا في مستويات بروتين "p-tau217"، الذي يُستخدم للكشف عن وجود بروتيني "الأميلويد" و"تاو"، وهما من السمات الرئيسية لمرض ألزهايمر في الدماغ.

نتائج مشجعة وتحذير

قال ريتشارد أوكلي، المدير المشارك للأبحاث والابتكار في جمعية ألزهايمر البريطانية: "تمثل هذه النتائج الأولية مؤشرا مشجعا على إمكانية حصولنا على علاج جديد للمراحل المبكرة من ألزهايمر، يستهدف أسباب المرض وليس أعراضه فحسب".

وأضاف: "على مدار عام من التجربة، تمكن العقار من إبطاء تدهور الذاكرة والقدرات الذهنية لدى المرضى بنحو الثلث".

وتابع: "لكن هذه النتائج لم تظهر لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية أخرى لعلاج أعراض ألزهايمر، ولذلك فإن الأمر يتطلب مزيدا من البحث".

وأوضح أوكلي أن العقار الجديد يعمل بطريقة مختلفة عن العلاجات المعدلة لمسار المرض التي ظهرت حتى الآن، وأن تناوله على شكل قرص واحد يوميا قد يوفر طريقة أبسط لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن معظم الآثار الجانبية المسجلة كانت خفيفة إلى متوسطة.

وشدد قائلا: "ينتمي هذا العقار إلى العائلة الدوائية نفسها التي تنتمي إليها الفياغرا، لكنه يُطوَّر خصيصا لعلاج ألزهايمر. وينبغي ألا يتناول الأشخاص الفياغرا في محاولة لعلاج المرض".