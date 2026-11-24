وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة كولورادو أنشوتز الأميركية، ونشرت في دورية "Obesity" المتخصصة في أبحاث السمنة، أن توزيع النشاط البدني على مدار اليوم قد يوفر فوائد صحية إضافية، حتى عندما تكون مدة التمارين الإجمالية متساوية.

وشملت الدراسة 30 شخصا بالغا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ويتبعون نمط حياة يتسم بالخمول، إذ يقضون أكثر من 6 ساعات يوميا في الجلوس.

وطلب الباحثون من المشاركين ممارسة المشي السريع لمدة 45 دقيقة يوميا، على مدى 5 أيام أسبوعيا ولمدة 6 أسابيع، بعد تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين.

ومارست المجموعة الأولى المشي لمدة 45 دقيقة متواصلة، بينما وزعت المجموعة الثانية المدة نفسها على فترات قصيرة ومتعددة خلال اليوم.

وأظهرت النتائج أن أفراد المجموعة الثانية حققوا تحسنا أكبر في التحكم بمستويات السكر في الدم، إذ ظلت مستويات السكر لديهم ضمن النطاق المستهدف لفترات أطول، كما سجلوا تقلبات أقل على مدار اليوم.

وقالت رئيسة فريق الدراسة، أودري برجويجنان، الأستاذة المشاركة في المركز الطبي بجامعة كولورادو أنشوتز: "تشير النتائج إلى أن طريقة توزيع النشاط البدني على مدار اليوم قد تكون بأهمية حجم النشاط الذي نمارسه".

وأضافت، في تصريحات نقلها موقع "هيلث داي" المتخصص في الأخبار الصحية: "بدلا من الاعتماد فقط على جلسة تمرين واحدة، قد يوفر نظام المشي لفترات قصيرة متقطعة فوائد إضافية لتنظيم مستويات الغلوكوز في الدم، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني".

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية توزيع النشاط البدني وتقليل فترات الجلوس الطويلة، باعتبارهما وسيلتين محتملتين لتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، مع الحاجة إلى دراسات أوسع لتأكيد النتائج.