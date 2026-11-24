وأشارت دراسة نشرت في "المجلة الدولية للعلوم الجزيئية"، إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من "الإريثريتول" في الدم يواجهون خطرا أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية.

ويتمتع "الإريثريتول" بمذاق حلو يكاد يضاهي سكر المائدة، لكنه لا يحتوي إلا على قدر ضئيل جدا من السعرات الحرارية، ولا يتسبب في ارتفاع حاد بمستويات الإنسولين.

ويوجد هذا المركب بصورة طبيعية في بعض الفواكه، مثل الكمثرى والعنب، كما ينتجه جسم الإنسان بكميات صغيرة من الغلوكوز.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، أصبح "الإريثريتول" مُحليا منخفض السعرات الحرارية يحظى بشعبية واسعة.

ارتباط جيني محتمل بالسكتة الدماغية

تمكن باحثون في الصين من تحديد ارتباط جيني محتمل بين مستويات "الإريثريتول" في الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وكتب اختصاصي الغدد الصماء، آو تشونغ، من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا أنه: "على الرغم من الترويج لهذه المركبات في كثير من الأحيان باعتبارها وسيلة للتحكم في الوزن ومستويات السكر في الدم، فإن آثارها طويلة الأمد على الأوعية الدموية الدماغية والالتهابات لا تزال غير محددة بشكل كاف".

وأضاف تشونغ أن هذا الأمر يثير القلق، لأن الفئات الأكثر استهلاكا لبدائل السكر تعاني بالفعل، وبنسب مرتفعة، من مشكلات القلب والأوعية الدموية.

وباستخدام تقنية "العشوائية المندلية" لتحليل الارتباطات على مستوى الجينوم بأكمله، وهي منهجية تتجاوز مجرد رصد الارتباطات الإحصائية، توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لارتفاع مستويات "الإريثريتول" في الدم يواجهون احتمالات أعلى بنحو 25 بالمئة للإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، التي تحدث نتيجة انسداد أحد الأوعية الدموية المغذية للدماغ.

وفي تحليلات حاسوبية إضافية، حدد الباحثون الالتهابات والإجهاد التأكسدي ونقص الأكسجة وتضرر الأوعية الدموية باعتبارها مسارات بيولوجية محتملة تربط "الإريثريتول" بالسكتة الدماغية.

كما حدد الباحثون ثلاثة جينات، هي MMP9 وTLR4 وHIF1A، ظهرت مرارا في تحليلاتهم باعتبارها عوامل قد تؤدي دورا مهما في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حسبما نقل موقع "ساينس أليرت" العلمي.

وأوضح مؤلفو الدراسة: "تتعلق هذه النتائج بالإريثريتول الموجود في الدم، ولا تثبت بصورة مباشرة أن تناوله ضمن النظام الغذائي يسبب السكتة الدماغية، لأن مستوياته في الدم قد تعكس أيضا إنتاجه داخل الجسم وعمليات الأيض وطريقة تعامل الكلى معه".

وشدد الباحثون على أنه: "مع ذلك، ونظرا إلى أن تناول الإريثريتول يمكن أن يزيد تركيزاته في الدم، فإن الارتباط الذي رصدناه يمثل إشارة تحذيرية محتملة بشأن سلامته".

جدير بالذكر أنه في عام 2023، توصلت دراسة شملت أكثر من ألفي شخص بالغ في الولايات المتحدة إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من "الإريثريتول" في الدم كانوا يواجهون خطرا يكاد يبلغ الضعف للتعرض لأحداث قلبية وعائية خطيرة، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، على مدى ثلاث سنوات.