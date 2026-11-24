وحصلت اللعبة على 99 نقطة من أصل 100 على منصة "Metacritic"، و98 نقطة على منصة "OpenCritic"، فيما منحها موقعا "IGN" و"GameSpot" تقييما قدره 10 من 10، ما يعكس حجم الرهان على عودة السلسلة بعد 13 عاما من إصدار الجزء الرئيسي السابق.

ويقف وراء هذا الزخم مشروع تطوير امتد نحو 8 سنوات وشارك فيه أكثر من 4700 موظف ومطور. ويعكس المشروع التحول الكبير الذي شهدته صناعة الألعاب، إذ أصبحت تقدم تجارب رقمية متكاملة تتداخل فيها تقنيات المحاكاة والذكاء الاصطناعي والسرد التفاعلي، وتستقطب ملايين المستخدمين وتستحوذ على اهتمام الأسواق والمستثمرين.

ولم يقتصر صدى اللعبة على مجتمع اللاعبين، إذ ارتفع سهم الشركة المالكة للسلسلة بأكثر من 6 بالمئة خلال جلسة 18 نوفمبر الماضي، وسط رهانات على مبيعات قياسية وعوائد قد تمتد لسنوات.

لكن خلف هذا النجاح التقني والتجاري، تبرز تساؤلات بشأن طبيعة المحتوى الذي تقدمه اللعبة وحدود التفاعل مع عوالم افتراضية تحاكي الجريمة والعنف بصورة شديدة الواقعية، خصوصا عندما تصل إلى أيدي الأطفال والمراهقين.

فلم تعد الألعاب الإلكترونية فضاءات مغلقة للترفيه، بل أصبحت منصات متصلة بالإنترنت تتيح التواصل مع الغرباء وتبادل البيانات وإجراء المشتريات الرقمية. ويتيح ذلك مجالا لمخاطر تتجاوز المحتوى نفسه، منها الاحتيال الإلكتروني وسرقة الحسابات والابتزاز واستدراج القصّر.

ومع اتساع شعبية اللعبة، تتجدد الأسئلة بشأن مسؤولية الأسرة عن حماية الأبناء وكيفية التعامل مع هذه العوالم الرقمية دون اللجوء إلى المنع العشوائي، في ظل الحاجة إلى رقابة واعية وتثقيف رقمي يواكب تطور صناعة الألعاب.

الألعاب التفاعلية وتأثيرها في الأطفال

وتقول رحاب الرحماوي، أستاذة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والمحاضرة بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـموقع "سكاي نيوز عربية"، إن النقاش حول مخاطر الألعاب الإلكترونية، ومن بينها لعبة "GTA 6"، يجب ألا يقتصر على مدى تأثير المحتوى العنيف في سلوك الأطفال، بل يمتد إلى طبيعة التجربة الرقمية التي يعيشها الطفل وآثارها في إدراكه وسلوكه وهويته وعلاقاته.

وأوضحت الرحماوي أن هناك فارقا بين مشاهدة العنف في فيلم والانخراط في لعبة تفاعلية تتيح للمستخدم المشاركة في الأحداث واتخاذ القرارات وتنفيذ الأفعال داخل عالم افتراضي.

وأشارت إلى أن هذا النوع من التفاعل يضع اللاعب في موقع المشارك، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة انتقال السلوك الافتراضي إلى الواقع.

وأضافت أن الدراسات العلمية لا تدعم تعميم القول إن الألعاب العنيفة تجعل اللاعبين عدوانيين أو تدفعهم إلى ارتكاب الجرائم، لكنها لا تسمح بتجاهل التأثيرات المحتملة للتعرض المتكرر لمحتوى غير ملائم للعمر.

ولفتت إلى أن التأثير يختلف بحسب طبيعة اللعبة وعمر المستخدم ومدة اللعب والظروف النفسية والاجتماعية المحيطة به، فضلا عن وجود توجيه أسري.

وأشارت إلى أن لعبة "GTA 6" مصنفة للبالغين بسبب ما تتضمنه من محتوى عنيف ومشاهد وموضوعات لا تناسب الأطفال، وهو ما يستدعي النظر إلى إتاحتها للقصّر باعتبارها مسألة تتعلق بالسلامة الرقمية والتربوية، وتتجاوز حدود التفضيل الترفيهي.

ولفتت الرحماوي إلى أن المخاطر تتجاوز المحتوى إلى الخصوصية والبيانات الشخصية واحتمال التعرض للاستغلال على أيدي أشخاص مجهولين، في ظل تحول منصات الألعاب إلى بيئات رقمية متكاملة تضم حسابات شخصية ومحادثات صوتية وتفاعلات اجتماعية ومشتريات إلكترونية.

وأكدت أن بعض الألعاب تعتمد على منظومة من المكافآت المتتابعة والتحديات والإشعارات والمشتريات الرقمية، بما يحفز المستخدم على العودة باستمرار.

وأوضحت أن المشكلة تظهر عندما يشجع تصميم اللعبة المستخدم على إطالة وقت اللعب أو الإنفاق على نحو لا يتناسب مع عمره وقدرته على اتخاذ القرار.

وشددت على أن فهم مخاطر الألعاب الإلكترونية يتطلب النظر إلى أثرها في وقت الطفل وقراراته وبياناته وعلاقاته، إلى جانب طبيعة المحتوى الذي يشاهده.

غرف الدردشة بوابة للاستغلال والابتزاز الإلكتروني

وحذرت الرحماوي من أن منصات الألعاب وغرف الدردشة قد تتحول إلى بيئة لاستغلال الأطفال، مؤكدة أن بعض الجرائم الإلكترونية تبدأ باستغلال الثقة وبناء علاقات زائفة مع الضحايا، وهو ما يعرف بالهندسة الاجتماعية.

وأوضحت أن المحتال قد يظهر داخل اللعبة في صورة لاعب آخر يشارك الطفل اهتماماته ويقدم له المساعدة أو الهدايا الافتراضية. وقد يحاول بعد ذلك بناء علاقة شخصية معه ودفعه إلى الانتقال إلى منصات محادثة خارجية أو مشاركة معلومات وصور شخصية، ما قد يفتح الباب أمام الاستدراج والابتزاز.

وأضافت أن شغف الأطفال بالألعاب الجديدة قد يكون مدخلا لاستغلالهم عبر عروض وهمية للحصول على عملات رقمية أو رموز مجانية أو نسخ مبكرة من الألعاب. وتروج لهذه العروض صفحات وروابط تنتحل صفة المنصات الرسمية بهدف سرقة بيانات الحسابات أو كلمات المرور أو معلومات الدفع.

وأشارت إلى أن تبعات الاستيلاء على حساب اللعبة قد تتجاوز خسارته، خصوصا إذا كان مرتبطا ببريد إلكتروني أو بوسائل دفع أو بحسابات أخرى. وقد يستخدم المحتال الحساب أيضا للتواصل مع أصدقاء الضحية واستهدافهم.

ونبهت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الاحتيال الإلكتروني يضيف تحديات جديدة، إذ يمكن استخدامه لإنتاج صور ورسائل ومقاطع صوتية شديدة الإقناع أو لانتحال هويات أشخاص حقيقيين، ما يزيد صعوبة التحقق من هوية أصحاب الحسابات.

وقالت إن بعض أساليب الاحتيال قد تستفيد من تقنيات استنساخ الصوت والتزييف العميق لإقناع الأطفال برسائل تبدو كأنها صادرة عن أصدقاء أو شخصيات يتابعونها، وقد تتضمن عروضا أو مكافآت وهمية. وأكدت أن هذه التقنيات قد تستخدم في بعض عمليات الاحتيال، ما يستدعي تطوير أساليب التحقق والحماية.

المناعة الرقمية وحماية الأطفال

وأكدت الرحماوي أن منع الأطفال من استخدام الألعاب الإلكترونية بصورة مطلقة ليس الحل الأمثل، مشددة على أهمية بناء ما وصفته بـ"المناعة الرقمية". وتعني بذلك قدرة الطفل على التمييز بين الحسابات الحقيقية والمزيفة، وبين العروض المشروعة ومحاولات الاحتيال، وبين التواصل الطبيعي ومحاولات الاستدراج، فضلا عن معرفة متى ينبغي له التوقف وطلب المساعدة.

وأوضحت أن حماية الأطفال تتطلب منظومة متكاملة تبدأ من المنصات نفسها، من خلال ضبط إعدادات الخصوصية بما يتناسب مع أعمار المستخدمين، والحد من التواصل غير الآمن مع الغرباء، وإخضاع المشتريات الإلكترونية لموافقة ولي الأمر، وتسهيل استخدام أدوات الحظر والإبلاغ، والحد من مشاركة البيانات الشخصية غير الضرورية.

وأضافت أن الأسرة تؤدي دورا أساسيا في منظومة الحماية. وتقوم الرقابة الفعالة على معرفة الألعاب التي يستخدمها الأبناء، ومن يستطيعون التواصل معهم، والمعلومات التي يشاركونها، ووضع قواعد واضحة للاستخدام يفهمها الطفل، دون التجسس على كل رسالة أو مراقبة كل حركة.

وشددت على أهمية بناء الثقة بين الأطفال وأسرهم حتى يتمكن الطفل من إبلاغ والديه إذا تعرض للخداع أو الابتزاز. فالخوف من العقاب أو الفضيحة قد يمنح المجرم فرصة أكبر للضغط على الضحية ومواصلة استغلالها.

وأكدت أن حماية الأطفال مسؤولية تشمل الأسرة والشركات المطورة للألعاب. ويتعين على هذه الشركات إدماج معايير السلامة والخصوصية في تصميم منتجاتها منذ البداية، وضبط إعدادات الأمان الافتراضية، وتوفير آليات فعالة للتعامل مع البلاغات ومخاطر التواصل والمشتريات الرقمية.

واقترحت توسيع معايير تقييم الألعاب الإلكترونية لتشمل، إلى جانب المحتوى والعمر المناسب للعب، مستوى الأمان الرقمي، ومدى إتاحة التواصل مع الغرباء، وكفاءة حماية الحسابات والخصوصية، وفاعلية أدوات الإبلاغ والرقابة على المشتريات.

واختتمت الرحماوي بالتأكيد على أهمية تمكين الأطفال من التعامل الآمن مع العالم الرقمي وتعزيز قدرتهم على اكتشاف الخداع والتحقق من الهوية وحماية بياناتهم وخصوصيتهم، في ظل تطور أدوات الاستغلال الإلكتروني. وقالت إن "المعركة القادمة لن تكون فقط بين الإنسان والآلة، بل بين القدرة على فهم التكنولوجيا والقدرة على استغلال الإنسان من خلالها".