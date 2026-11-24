وبحسب اختصاصية التغذية ساماريا غاريت، فإن "بصيلات الشعر هي تراكيب نشطة من الناحية الأيضية، وتحتاج إلى كميات كافية من الطاقة والبروتين والفيتامينات والمعادن لدعم نمو الشعر الطبيعي والحفاظ عليه".

كذلك يتكون الشعر أساسا من بروتين يُعرف باسم "الكيراتين"، ولذلك فإن تناول كميات كافية من البروتين ضروري للحفاظ على بنية الشعر وقوته.

وأورد تقرير لموقع "إيتينغ ويل" الطبي، قائمة بـ4 أطعمة يمكن أن تساعد في تلبية الاحتياجات الغذائية اللازمة للحفاظ على شعر صحي، وهي:

العدس

يُعد العدس مصدرا غنيا بالبروتين النباتي والحديد والزنك، وهي عناصر غذائية تؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة الشعر.

وتؤكد خبيرة التغذية غاريت أن الحديد "يساعد في نقل الأوكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم، بما في ذلك الأنسجة النشطة من الناحية الأيضية، مثل بصيلات الشعر.

كما يساعد الحديد الجسم على إنتاج الحمض النووي، وهي عملية بالغة الأهمية للخلايا سريعة الانقسام الموجودة داخل بصيلات الشعر.

ويؤدي الزنك الموجود في العدس دورا مهما أيضا، حيث شارك في تصنيع البروتين وانقسام الخلايا وإصلاح الأنسجة.

وتساعد هذه العمليات بصيلات الشعر على أداء وظائفها بصورة طبيعية، ما يدعم نمو الشعر والحفاظ على صحته.

المحار

يصنف المحار على أنه من أكثر المصادر الغذائية تركيزا بالزنك، إذ تحتوي حبة واحدة من المحار المعلب على نحو 7.5 ميليغرامات من الزنك، أي ما يعادل 66 بالمئة من القيمة اليومية الموصى بها.

وتتميز خلايا الشعر بسرعة انقسامها، ما يعني أنها تحتاج إلى إمدادات كافية من العناصر الغذائية التي توفر المواد الأساسية اللازمة لتصنيع البروتين وانقسام الخلايا.

ويعتبر الزنك عنصرا ضروريا لتصنيع البروتين والحمض النووي، وكذلك لانقسام الخلايا، ولذلك فإن الحصول على كميات كافية منه من خلال النظام الغذائي يساعد على استمرار هذه العمليات بصورة طبيعية.

وأشارت دراسة نُشرت عام 2025 في دورية "هيلث كير"، بعنوان "تساقط الشعر ونقص الزنك"، إلى العلاقة بين مستويات الزنك وتساقط الشعر.

ولا تقتصر فوائد المحار على محتواه المرتفع من الزنك، بل يُعد أيضا مصدرا مهما للبروتين والحديد وفيتامين "بي 12".

وتساهم هذه العناصر الغذائية في دعم صحة الشعر من خلال المساعدة على إنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزيز وصول الأوكسجين إلى فروة الرأس.

البيض

يحتوي البيض على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها الجسم، ما يجعله مصدرا مهما للبروتين اللازم لإنتاج الكيراتين، وهو المكون البروتيني الأساسي للشعر.

كما يُعد البيض مصدرا جيدا لفيتامين "بي 7"، المعروف باسم "البيوتين".

ويعمل "البيوتين" عاملا مساعدا في العديد من المسارات الأيضية التي توفر الطاقة والمواد اللازمة لإنتاج الكيراتين، والحفاظ على سلامة البنية الخلوية، الأمر الذي يؤثر في صحة الشعر ونموه الطبيعي.

السلمون

يضم سمك السلمون بروتينا عالي الجودة، وفيتامين "دي" وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي عناصر غذائية قد تساهم في دعم صحة الشعر.

ويوفر البروتين الموجود في السلمون الأحماض الأمينية الضرورية لإنتاج الكيراتين.

وتؤكد بعض الأبحاث أن أحماض أوميغا 3 قد تدعم صحة الشعر من خلال تقوية أغشية الخلايا، والتأثير في الإشارات المرتبطة بالالتهابات، وتعزيز وظيفة الحاجز الواقي للجلد.

وتقدم حصة من سمك السلمون المطبوخ، تزن نحو 85 غراما، على 1.7 غرام من أحماض أوميغا 3 الدهنية.

وتتجاوز هذه الكمية مستوى المدخول الكافي الموصى به يوميا، والذي يبلغ 1.1 غرام للنساء و1.6 غرام للرجال.