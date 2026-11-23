وتكمن خطورة هذا المرض في صعوبة اكتشافه مبكرا، إذ يمكن للمصابين به الاحتفاظ بقدرة جيدة على الإبصار طوال جزء كبير من حياتهم، قبل أن تبدأ المشكلات البصرية الملحوظة بالظهور.

وتمكن فريق بحثي دولي، ضم علماء من معهد "شي" لطب العيون التابع لكلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا الأميركية، من ربط المرض بجين معروف سابقا بارتباطه بنوع آخر من فقدان البصر.

لكن المفاجأة أن المرضين يؤثران على الرؤية بطرق مختلفة بصورة لافتة.

فبينما يتسبب المرض المعروف سابقا في إلحاق الضرر أساسا بالرؤية المركزية، يؤثر المرض المكتشف حديثا في الرؤية المحيطية والقدرة على الإبصار في الظلام.

ولم يحصل المرض المكتشف حتى الآن على اسم رسمي، لكن الباحثين يطلقون عليه اسم "التنكس الشبكي المتأخر المرتبط بجين EFEMP1".

ويرتبط المرض بمتغير جيني محدد يقع في جين "EFEMP1"، ويتسبب في تراكم طبقة سميكة بصورة غير طبيعية من المواد بين الخلايا داخل العين، ما يتسبب بحدوث اضطرابات في وظائف الشبكية.

اكتشاف بدأت قصته قبل نحو 3 عقود

تعود بداية التحقيق العلمي إلى عام 1998، عندما وثّق أطباء نمطا غير مألوف من فقدان البصر لدى أفراد عائلة في الولايات المتحدة.

ومع ظهور أدلة جينية جديدة، تمكن الباحثون من ربط تلك الحالات بعائلات في أوروبا ظهرت لدى أفرادها أعراض مشابهة.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في دورية "جاما لطب العيون"، ثلاث عائلات لا تربط بينها صلة قرابة، وتنتمي إلى دول مختلفة، وكان أفرادها يحملون المتغير الجيني المسبب للمرض.

وقارن العلماء أعراض هؤلاء المرضى بأعراض أفراد عائلة أخرى تحمل تغيرا مختلفا في الجين نفسه، ويرتبط بالمرض المعروف سابقا الذي يؤثر في الرؤية المركزية.

واشتبه العلماء في البداية بأن الأعراض غير المعتادة التي ظهرت لدى العائلة الأميركية الأولى ربما تكون ناجمة عن اضطراب وراثي آخر، لكن الفحوص الجينية لم تكشف عن وجود المتغيرات المرتبطة بذلك المرض.

وقال الباحث في طب العيون آرثر في. سيديسيان، الحاصل على الدكتوراه والمدير المشارك لمركز التنكسات الشبكية الوراثية: "كان يُعتقد أن النمط المختلف للمرض لدى هذه العائلة يشبه حالة مرضية ناجمة عن متغيرات في جين C1QTNF5، لكن لم يُعثر على أي من المتغيرات المرتبطة بذلك المرض".

وأضاف: "اكتشف زملاؤنا لاحقا متغيرا جديدا في جين EFEMP1، الذي يرتبط عادة بمرض مختلف تتأثر فيه أولا البقعة الصفراء في الشبكية، وهي المنطقة المسؤولة عن الرؤية المركزية"، حسبما نقل موقع "ساينس ديلي" العلمي.

كيف يؤثر المرض الجديد على الرؤية الليلية؟

وجد الباحثون أن المرض المكتشف حديثا يتطور تدريجيا في المناطق الخارجية من شبكية العين.

وتقع الشبكية في الجزء الخلفي من العين، وتتمثل وظيفتها في استقبال الضوء وتحويله إلى إشارات عصبية يستخدمها الدماغ لتكوين الصور البصرية.

وعلى عكس المرض المعروف سابقا والمرتبط بجين EFEMP1، الذي يبدأ بالتأثير على البقعة الصفراء والرؤية المركزية، فإن المرض الجديد يبدأ في الأجزاء المحيطية من الشبكية.

وقد يتمكن المصابون به من الرؤية بصورة طبيعية طوال سنوات طويلة، قبل أن يلاحظوا تدريجيا تضيق مجال الرؤية الجانبية، أو تراجع قدرتهم على الإبصار في الأماكن ذات الإضاءة الخافتة.

وتصبح المشكلات أكثر وضوحا خصوصا عند الغسق أو خلال الليل، عندما تعتمد العين بدرجة أكبر على خلايا متخصصة حساسة للضوء تُعرف باسم الخلايا العصوية والتي تلعب دورا أساسيا في تمكين الإنسان من الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

علامة مبكرة قد تكشف المرض قبل تلف الشبكية

من أسباب صعوبة تشخيص المرض أن هذه الخلايا قد لا تظهر عليها في المراحل الأولى أي علامات واضحة على التلف البنيوي.

كما أن التطور البطيء للأعراض يجعل التعرف على الحالة أكثر صعوبة.

ورغم صعوبة التشخيص، توصل الباحثون إلى مؤشر مبكر قد يساعد في اكتشاف المرض قبل ظهور أضرار واضحة في شبكية العين، إذ وجدوا أن الخلايا العصوية لدى الأشخاص المصابين تستغرق وقتا أطول من المعتاد لاستعادة حساسيتها للضوء عندما تنتقل العين من بيئة شديدة الإضاءة إلى الظلام.

ويمكن رصد هذا الاضطراب حتى عندما تبدو الشبكية سليمة من الناحية البنيوية.

هل المرض شائع بين البشر؟

يرجح الباحثون أن المرض نادر نسبيا، لكن البيانات المتاحة حاليا لا تكفي لتحديد مدى انتشاره بين البشر.

وسيكون من الضروري إجراء دراسات أوسع لمعرفة مدى شيوع المتغير الجيني، وتحديد عدد الأشخاص الذين قد يتأثرون به.

هذا ولا تقتصر أهمية النتائج التي توصل إليها العلماء على اكتشاف مرض وراثي جديد يصيب العين، بل قد تساعد أيضا على فهم الأسباب التي تؤدي إلى تدهور الرؤية مع التقدم في العمر.

فدراسة الأمراض الوراثية النادرة يمكن أن تكشف عن آليات بيولوجية قد تسهم أيضا في الإصابة بأمراض أكثر شيوعا تؤثر في شبكية العين.