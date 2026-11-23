ووفقا لدراستين نشرتا في دورية "نيتشر" العلمية، عُثر على الأسنان في كهفي باكسيان وناشيان، اللذين تفصل بينهما نحو 15 كيلومترا في إقليم قوانغشي جنوبي الصين، ويقدر عمرها بما يتراوح بين 184 ألفا و324 ألف عام.

وتشير النتائج إلى أن الإنسان المنتصب، الذي ظهر في إفريقيا قبل نحو مليوني عام وكان من أوائل المجموعات البشرية التي انتقلت إلى أوراسيا، امتلك قدرات على التكيف والتنقل تفوق التصورات العلمية السابقة.

اكتشاف يغير فهم تاريخ الإنسان

وكان الاعتقاد السائد أن الإنسان المنتصب اختفى من البر الرئيسي لأوراسيا قبل نحو 400 ألف عام، استنادا إلى حفريات سابقة اكتشفت في الصين، بينما تعود أحدث آثاره المعروفة إلى جزيرة جاوة الإندونيسية قبل نحو 110 آلاف عام.

وحدد الباحثون هوية الأسنان استنادا إلى حجمها وشكلها، قبل أن تؤكد تحاليل البروتينات القديمة في عدد منها انتماءها إلى الإنسان المنتصب.

كما أظهرت التحاليل الكيميائية أن أصحاب الأسنان عاشوا وتناولوا الطعام والشراب في بيئة الغابات المطيرة، رغم عدم تمكن العلماء من تحديد طبيعة غذائهم بدقة.

وقالت كيرا ويستاواي، الباحثة بجامعة ماكواري الأسترالية والمشرفة على إحدى الدراستين: "اكتشفنا أدلة على أن هومو إريكتوس تمكن من البقاء في بيئة صعبة لا يرتبط عادة بالعيش فيها".

وكشفت تحاليل عنصر السترونشيوم في الأسنان عن احتمال تنقل هذه المجموعات البشرية عبر مساحات جغرافية واسعة، إذ لم تتطابق التركيبة الكيميائية لبعض الأسنان مع البيئة المحيطة بالكهف، بينما ظهرت مؤشرات أقرب إلى مناطق بعيدة، بينها شمال فيتنام.

وأوضحت ويستاواي أن النتائج تكشف عن مجموعات بشرية قديمة امتلكت "المرونة والقدرة على التكيف والتنقل"، وهي خصائص لم تكن ترتبط عادة بالتصورات التقليدية عن الإنسان المنتصب.

أدلة جديدة على تطور البشر الأوائل

ويرتبط الإنسان المنتصب بمحطات مهمة في التاريخ البشري، أبرزها تطوير الأدوات الحجرية وامتلاك قدرات متقدمة على الحركة، فضلا عن ارتباطه بالمراحل المبكرة لاستخدام النار.

وقال فريدو فيلكر، عالم الأنثروبولوجيا الجزيئية بجامعة كوبنهاجن، الذي قاد الدراسة الثانية، إن الإنسان المنتصب ارتبط بظهور "أدوات حجرية أكثر تطورا، وبقدرات على الحركة تشبه إلى حد كبير قدراتنا، وببداية استخدام النار".

وعثر الباحثون أيضا على سن تاسعة تعود إلى مجموعة بشرية مختلفة، يرجح أنها تنتمي إلى إنسان دينيسوفا، أو ربما إلى نوع بشري قديم لم يكتشف بعد.

ويرى العلماء أن الاكتشاف الجديد يعيد النظر في الفرضيات المتعلقة بقدرة الإنسان المنتصب على مواجهة التغيرات البيئية، خصوصا أنه استمر قرابة مليوني عام وانتشر من أفريقيا إلى مناطق واسعة من آسيا.

وقالت ويستاواي إن الدراسة "تقلب هذا التصور رأسا على عقب"، بعدما قدمت أدلة على عيش الإنسان المنتصب في الغابات المطيرة الكثيفة بالصين، بما يفتح آفاقا جديدة لفهم أسباب اختفائه النهائي.

احتمال التعايش مع أضخم قرد عرفه التاريخ

وأثار الاكتشاف فرضية أخرى تتعلق بإمكانية تزامن وجود الإنسان المنتصب مع "جيجانتوبيثيكوس"، أضخم قرد معروف في التاريخ، والذي عاش في المنطقة خلال فترات متداخلة.

وتشير التقديرات إلى أن طول هذا القرد ربما بلغ 3 أمتار عند الوقوف، فيما وصل وزنه إلى نحو 300 كيلوغرام.

وقالت ويستاواي إن الاكتشاف لا يقدم دليلا مباشرا على التقاء النوعين، لكنه يجعل احتمال حدوث ذلك أكبر مما كان يعتقد سابقا.

وتفتح هذه النتائج مجالا جديدا لدراسة انتشار البشر الأوائل في آسيا، ومدى قدرتهم على التأقلم مع البيئات الطبيعية المختلفة، في وقت لا تزال فيه أسباب اختفاء الإنسان المنتصب موضع بحث علمي.