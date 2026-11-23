وتوصل باحثون من جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية إلى أن الأشخاص الذين يعانون انخفاضا في كثافة عظام العمود الفقري يشهدون تراجعا أسرع في القدرات الإدراكية، إلى جانب تدهور أكثر تسارعا في المادة البيضاء بالدماغ مع التقدم في العمر.

وأشارت النتائج، التي نُشرت في مجلة "راديولوجي"، التابعة للجمعية الأميركية للأشعة، إلى أن صحة العظام وشيخوخة الدماغ قد تكونان مرتبطتين بصورة أوثق مما كان يعتقد العلماء.

وتعكس كثافة المعادن في العظام مقدار المواد المعدنية، بما فيها الكالسيوم، الموجودة في حجم معين من النسيج العظمي.

ويؤدي انخفاض هذه الكثافة إلى زيادة هشاشة العظام، ما يجعلها أكثر عرضة للكسور.

الذكاء الاصطناعي يكشف العلاقة بين العظام والدماغ

أجرى فريق بحثي بقيادة الدكتورة سارة ممتازمنش، الباحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه بقسم الأشعة وعلوم التصوير الطبي في جامعة "جونز هوبكنز" بمدينة بالتيمور الأميركية، تحليلا لبيانات سابقة مستمدة من "دراسة تصلب الشرايين متعددة الأعراق".

وشملت البيانات مشاركين خضعوا لفحوص التصوير المقطعي للصدر من دون استخدام مواد تباين، إضافة إلى أنواع متعددة من التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، واختبارات لتقييم الأداء الإدراكي.

واستخدم الباحثون خوارزمية للتعلم العميق حللت صور الأشعة المقطعية للصدر الخاصة بـ2086 مشاركا في الدراسة، بهدف قياس كثافة المعادن الحجمية في الفقرات الصدرية من العمود الفقري عند بداية الدراسة.

ومن بين هؤلاء المشاركين، استوفى 715 شخصا شروط الإدراج في التحليل النهائي، لتوافر قياسات كثافة العظام لديهم إلى جانب نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ واختبارات الوظائف الإدراكية.

وفحص الباحثون صور الرنين المغناطيسي بحثا عن مؤشرين رئيسيين للتغيرات التي تصيب المادة البيضاء في الدماغ.

وتمثل المؤشر الأول في ما يُعرف بـ"فرط الإشارة في المادة البيضاء"، وهي مناطق غير طبيعية تظهر أكثر سطوعا من الأنسجة المحيطة بها في أنواع معينة من صور الرنين المغناطيسي.

أما المؤشر الثاني فكان انخفاض "التباين الاتجاهي الجزئي"، وهو مقياس يمكن أن يشير تراجعه إلى تدهور التنظيم المجهري للألياف العصبية داخل المادة البيضاء.

ويرتبط كلا النوعين من التغيرات بتراجع القدرات الإدراكية وارتفاع خطر الإصابة بالخرف.

وتوصلت نتائج التحليل لنمط لافت، إذ تبين أن المشاركين الذين كانت لديهم كثافة عظمية أقل في العمود الفقري عند بداية الدراسة كانوا أكثر ميلا إلى تسجيل تراجع أسرع في الأداء الإدراكي العام مع مرور الوقت.

وحدد الباحثون أيضا تغيرات في مناطق محددة من الدماغ تؤدي دورا مهما في التفكير والذاكرة.

فقد ارتبط انخفاض كثافة العظام بتراكم أكبر لمناطق فرط الإشارة في المادة البيضاء داخل "الجسم الثفني"، وهو بنية دماغية تربط نصفي الكرة المخية وتدعم الوظائف التنفيذية والذاكرة العاملة والانتباه.

كما ظهرت علاقة أخرى في الجزء الأمامي من "المحفظة الداخلية للدماغ"، وهي منطقة تشارك في تنظيم الوظائف التنفيذية.

وأظهر المشاركون الذين يعانون انخفاض كثافة العظام تراجعا أكثر وضوحا في مقياس التباين الاتجاهي الجزئي داخل هذه المنطقة، ما يشير إلى تدهور سلامة البنية المجهرية للمادة البيضاء.

هل تؤدي هشاشة العظام إلى الإصابة بالخرف؟

على الرغم من العلاقة التي رصدها الباحثون بين ضعف العظام وتدهور صحة الدماغ، شددوا على أن النتائج لا تثبت أن هشاشة العظام تسبب الخرف بصورة مباشرة، حسبما نقل موقع "ساينس ديلي" العلمي.

وبدلا من ذلك، قد يكون تدهور العظام والدماغ ناتجا عن تغيرات بيولوجية مشتركة تحدث في الجسم مع التقدم في العمر.

وتثير هذه النتائج احتمال أن يساعد اكتشاف انخفاض كثافة العظام لدى بعض الأشخاص في تحديد أولئك الذين قد يكونون أكثر عرضة لخطر التدهور العصبي والإدراكي.

وقد يتيح التعرف المبكر على هؤلاء الأشخاص فرصا لإجراء فحوص إضافية، وتحسين التعامل مع عوامل الخطر التي تؤثر في صحة الهيكل العظمي والدماغ في الوقت نفسه.

وأكد الباحثون على أنه رغم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم الآليات البيولوجية التي تفسر هذه العلاقة، تشير النتائج إلى أن قياسات كثافة عظام العمود الفقري قد توفر أدلة مهمة بشأن التغيرات التي تحدث داخل الدماغ مع التقدم في العمر.

وبذلك، قد تصبح فحوص العظام أداة إضافية تساعد الأطباء مستقبلا على التعرف المبكر على الأشخاص المعرضين لتراجع القدرات العقلية، إلى جانب دورها المعروف في تشخيص هشاشة العظام وتقييم مخاطر الكسور.