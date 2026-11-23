ونشر الطبيب المصري رأفت لويس نصري منشورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه إن "هناك حالة أجريت لها جراحة في مستشفى خاص في سوهاج، وهي مصابة بمرض الإيدز".

وأضاف الطبيب الشهير في محافظة سوهاج أن العملية الجراحية أجريت من دون علم المستشفى أو شركة الآلات الموردة، واصفا الأمر بأنه "حدث عظيم"، كما شدد على ضرورة تأكد المستشفيات من تحاليل المرضى.

ومع انتشار المنشور على نطاق واسع، بدأت نقابة الأطباء في محافظة سوهاج إجراءات سريعة، إذ أعلنت بدء التحقيق في الأمر، مع استدعاء الطبيب الذي تحدث عن الجراحة لسؤاله عن دقة ما نشره.

نفي رسمي للعملية الجراحية

قال مصدر في مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج إن ما نشر عن إجراء عملية جراحية لمريضة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في مستشفى خاص لا أساس له من الصحة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المديرية أجرت فحصا دقيقا لجميع سجلات المستشفيات المعنية بالجراحات خلال الساعات الماضية، ولم تعثر على دليل واحد يؤيد ما نشر.

وأضاف المصدر أن عمليات فحص سجلات المستشفيات جرت بالتعاون بين المديرية وإدارة العلاج الحر في سوهاج، وتحت إشراف مباشر من المحافظ ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حرصا على تحري الدقة الكاملة.

وتابع: "جميع أعمال الفحص لم تسفر عن العثور على مستندات تثبت ادعاء الدكتور رأفت لويس نصري بشأن إجراء عملية جراحية لمريضة بالإيدز، خاصة أن جميع المستشفيات أكدت أنها تراجع تحاليل المرضى قبل العمليات".

وفي الوقت نفسه، لفت المصدر إلى أن هناك تحركات قانونية خلال الساعات المقبلة ضد كل من روج أو تداول أنباء تشكك في أمان المنظومة الوقائية بمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات المتعاونة معها.

وأكد أن مرضى الإيدز يجري التعامل معهم وفق ضوابط معتمدة مسبقا، تحافظ أولا على خصوصيتهم، وتضمن لهم تلقي الرعاية الطبية الكاملة من دون انتقاص، فالمبدأ العام هو أن الإصابة بالفيروس لا تبرر الوصم المجتمعي.

وكان محافظ سوهاج، اللواء طارق راشد، قد كلف الأجهزة التنفيذية والصحية بالمحافظة بالتحري عما نشر، مؤكدا، في بيان، الحرص الكامل على تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى لحماية المرضى والطواقم الطبية.

التعامل مع مرضى الإيدز

قال المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، إن المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، المسبب لمرض الإيدز، لهم كامل الحق في تلقي الرعاية الصحية، فهي من الحقوق الأساسية التي نصت عليها المادة 18 من الدستور.

وأوضح، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لا تعد مبررا لرفض تقديم الرعاية أو إجراء أي عمليات جراحية، وفقا لمعايير مكافحة العدوى في المستشفيات والتعقيم الكامل للأقسام.

وبرر فؤاد ذلك بأن وجود المريض في أي مستشفى لا يمثل خطرا مباشرا على الموجودين من مرضى وأطقم طبية، ما دامت جميع سبل مكافحة العدوى متوافرة، لأن العدوى قد تنتقل عبر الدم أو الاتصال الجنسي.

وأضاف فؤاد أن المريض الذي يتردد على المستشفى شهريا لصرف الأدوية المخصصة له يتمتع بجميع حقوقه، مع ضمان كامل لسرية بياناته، التي لا يجري تداولها إلا بين أفراد الفريق الطبي المعالج، الملزمين بحمايتها.

وأكد أن هناك توصيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات مكافحة العدوى، تحكمها أنظمة صارمة يجب تطبيقها، كما أن المريض ينقل غالبا إلى مستشفى الحميات، حيث تتوافر التدريبات والتجهيزات اللازمة.