وبالتزامن مع ذلك، ما تزال أزمة اعتماد أعداد كبيرة من المصريين على الذكاء الاصطناعي، وخاصة تطبيق "شات جي بي تي"، في تشخيص الأمراض وتحديد الأدوية من دون استشارة الأطباء أو الصيادلة، تطل برأسها.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إن حقنة هتلر ما تزال تشهد إقبالا من جانب أشخاص يستخدمونها لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، على الرغم من أنها تتسبب في مخاطر صحية كبيرة.

وحذر من استخدام الحقنة بشكل عشوائي، لا سيما أنها خليط من تركيبات دوائية عدة، يتم مزجها معا من دون تشخيص طبي، وهو ما قد يعرض حياة من يتعاطونها لمخاطر عدة، أهمها ارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة.

تحذير من مخاطر شديدة

وقال أستاذ الأمراض الصدرية وطبيب الحميات، إيهاب عبد الهادي، إن المضاعفات الخطيرة لحقنة هتلر الشهيرة تتضمن ارتفاع مستوى السكر وضغط الدم، ومشكلات في الجهاز الهضمي والكلى، إلى جانب إضعاف المناعة.

وبحسب تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن هناك احتمالات لحدوث تفاعلات تحسسية شديدة تهدد أجهزة الجسم الداخلية، وتستدعي النقل السريع إلى قسم الطوارئ، وقد تتطور لتهدد الحياة.

وتتكون هذه الحقنة، بحسب طبيب الحميات، من 3 أنواع من الأدوية، هي مضاد حيوي، وكورتيزون، ومسكن وخافض للحرارة. وكلها مواد لها تأثيرات إيجابية إذا تم تناولها منفردة، لكن خلطها قد يؤدي إلى كارثة.

وتابع: "المضاد الحيوي يقتل العدوى البكتيرية، لكنه لا يعالج الإنفلونزا الفيروسية، والكورتيزون يقلل الالتهابات، لكنه يرفع الضغط ويثبط المناعة ويؤثر في مستويات سكر الدم، والمسكن يخفف أعراض التعب ويخفض حرارة الجسم".

والأخطر من ذلك، وفق الطبيب المصري، أن بعض الصيادلة يخلطون هذه الأنواع الثلاثة داخل محقن واحد، من دون تحديد كميات الأدوية أو نسبها، وهو ما قد يجعلها مريحة للبعض، ومزعجة لآخرين، أو قاتلة في بعض الحالات، حسب التركيزات.

ولفت عبد الهادي إلى أن الخطر الأكبر من "حقنة هتلر" يتمثل في إمكان الإصابة بمقاومة المضادات الحيوية، وهو ما يجعل البكتيريا مقاومة للأدوية، وقد يحول أي إصابة مستقبلية إلى مرض قاتل، لأن الأدوية لن تجدي نفعا معها.

كما أن الحساسية الشديدة تجاه أحد مكونات الحقنة قد تصاحبها أعراض، مثل ضيق التنفس وهبوط الدورة الدموية، قد تؤدي إلى الوفاة. وفي الحالات الأقل خطورة، قد تتضرر وظائف أعضاء الجسم، وهي أزمة صحية قد تقود إلى الوفاة لاحقا.

خطورة التشخيص بالذكاء الاصطناعي

حذر إيهاب عبد الهادي من الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتحديد الأدوية، إذ إنه، على الرغم من كونه موسوعة معرفية، لم يفحص المريض للتأكد من أعراض بعينها.

وأضاف: "الطبيب وحده يمكنه تشخيص المرض أو تحديد جرعة الدواء، لأن التطبيقات لم تستشعر النبض ولم تلاحظ العلامات الحيوية، فهي تعتمد على معلومات ملقنة لها، ولم تتعامل مباشرة مع الحالة، وقد تعرضها لخطر الوفاة".

من جانبه، قال الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، أحمد عبد الفتاح، إن التقنيات الذكية لا يمكنها إجراء فحص سريري مباشر أو الاستماع إلى الصدر أو فحص الأعراض، وبالتالي قد تصف علاجا لحالة مجهولة.

وأوضح، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الذكاء الاصطناعي يمتلك معلومات جرى تدريبه عليها، لكنها واردة من جهة ثالثة، فيما يمثل التطبيق الجهة الأولى والمريض الجهة الثانية، وهو لا يعرف عنه شيئا.

وعلى سبيل المثال، وفق الخبير المصري، لا يملك التطبيق الذكي معلومات عن التاريخ المرضي الكامل للمريض أو بيانات عن حالته العامة، ولم يطلع على تحاليل أو صور أشعة، وهي كلها أمور يهتم بها الطبيب ويطلبها بنفسه.

لذلك، حذر عبد الفتاح بشكل قاطع من اعتماد الأفراد على إجابات الذكاء الاصطناعي بوصفها تشخيصا نهائيا، مؤكدا أن التقنيات الذكية لها استخدامات في الطب، لكن هذه الاستخدامات تظل في حاجة إلى البشر لتوجيهها.