جاءت الدعوة في مقترح نُشر الأحد، وحظي بتأييد مباشر من الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان.



أورد جاكوب باتشوكي تفاصيل رؤيته في تدوينة رسمية، تزامنا مع تصاعد المخاوف داخل الأوساط التقنية وخارجها من المخاطر المحتملة للتسارع الكبير في قدرات الذكاء الاصطناعي.

وشدد كبير العلماء على ضرورة التزام المطورين بعدم تجاوز حدود معينة، تُحدد استنادا إلى ما يسمى "مؤشر الارتباك" ومقاييس أخرى، إلى أن تصل القدرة البشرية على فهم سلوك الأنظمة ومراقبتها إلى مرحلة محددة وملموسة.

أوضح باتشوكي أن "الارتباك" يمثل مقياسا لذكاء النموذج يرتبط بمدى دقته في توقع الرمز التالي (الوحدة الأساسية للبيانات) في المتوسط، مشيرا إلى أن انخفاض مستوى الارتباك يعكس دقة أعلى في التنبؤات.

تحذيرات من عام 2027

حذر باتشوكي من أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم في تحقيق طفرة جوهرية في أساليب تدريبه الذاتية بحلول عام 2027، الأمر الذي قد يدفع عجلة التطور بوتيرة تفوق سرعة التقدم في مجالي المراقبة والسلامة.

وطالب بوضع معيار موحد يرسم الحد الأول للتطوير، ويحدد بوضوح الأهداف والمعالم التي يتعين إنجازها في أنظمة الأمان قبل السماح بتخطي هذا السقف.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه.آي"، سام ألتمان، دعمه الكامل لهذه الرؤية عبر منصة "إكس"، مؤكدا أن القطاع مطالب بالسعي نحو اتفاق يرسخ حدودا مشتركة لتطوير التقنية.

واعتبر ألتمان أن تدوينة باتشوكي تعد "أهم ما نشرته الشركة منذ فترة"، لافتا إلى أن هذه الضوابط ستكون حاسمة في ضمان السلامة والتحكم.