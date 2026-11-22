وأظهرت الدراسة أن التقنية الجديدة قادرة على تحديد 85 بالمئة من حالات الإصابة، اعتمادا على تحليل السجلات الطبية للمرضى.

وشملت الدراسة نحو 70 ألف مريض، استنادا إلى سجلات طبية امتدت بين عامي 1995 و2020، بهدف الكشف عن مؤشرات مبكرة قد لا ترصدها الفحوص التقليدية.

ويعد سرطان المثانة من الأمراض التي يصعب اكتشافها في مراحلها المبكرة، بسبب تشابه أعراضه مع أعراض أمراض أخرى، فيما يتسبب في وفاة نحو 220 ألف شخص سنويا حول العالم.

ونُشرت الدراسة في دورية "آي تريبل إي ترانزاكشنز أون بايوميديكال إنجينيرينغ"، بمشاركة باحثين من مؤسسات صحية بريطانية.

كيف تعمل التقنية الذكية؟

اعتمد الباحثون على نموذج للذكاء الاصطناعي يحمل اسم "بريسايز إيه جي زد"، لتحليل المعلومات الطبية والبحث عن أنماط غير واضحة قد تشير إلى احتمالات الإصابة بالمرض.

وفحص النظام نحو 48 ألفا و261 مؤشرا صحيا محتملا، شملت التدخين وممارسة الرياضة واستخدام الأدوية والحالات المرضية المختلفة.

وبعد تحليل هذه البيانات، تمكن النموذج من تحديد 38 عاملا أساسيا للتنبؤ بالإصابة.

وأظهرت النتائج قدرة النموذج على اكتشاف 85 بالمئة من حالات الإصابة بسرطان المثانة، وتصنيف 91 بالمئة من غير المصابين بشكل صحيح.

ومن اللافت أن بعض المؤشرات التي رصدها النظام ظهرت قبل التشخيص بنحو 5 سنوات، فيما بلغت فاعلية التنبؤ بالمرض ذروتها قبل التشخيص الرسمي بنحو عام.

مؤشرات غير متوقعة

أظهرت نتائج الدراسة أهمية عوامل الخطر المعروفة، مثل التدخين وظهور الدم في البول، لكنها كشفت أيضا عن ارتباطات غير متوقعة بين بعض الأمراض واستخدام أدوية معينة واحتمالات الإصابة بسرطان المثانة.

فقد لاحظ الباحثون ارتباط الإصابة بمرض باركنسون أو الخرف بانخفاض احتمالات الإصابة بسرطان المثانة، في حين ارتبط الاستخدام طويل الأمد لعقار "تاموكسيفين" بارتفاع احتمالات الإصابة بالمرض.

ولا تعني هذه الارتباطات أن هذه الأمراض توفر حماية من السرطان، أو أن العقار يسبب الإصابة به، لكنها تفتح المجال أمام مزيد من الأبحاث لفهم طبيعة هذه العلاقات.

ويصنف نموذج الذكاء الاصطناعي المرضى إلى 3 مجموعات وفقا لاحتمالات الإصابة: منخفضة المخاطر، بنسبة تقل عن 7 بالمئة، ومتوسطة أو غير مؤكدة، تتراوح بين 7 و55 بالمئة، ومرتفعة المخاطر، بنسبة تتجاوز 55 بالمئة.

وقد يساعد هذا التصنيف الأطباء على تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى فحوص عاجلة، ومتابعة الحالات التي لا تزال احتمالات إصابتها غير محسومة، قبل اللجوء إلى إجراءات طبية تدخلية.

ويعتمد تشخيص سرطان المثانة حاليا على فحوص تشمل تنظير المثانة، الذي يتطلب إدخال أنبوب رفيع مزود بكاميرا عبر مجرى البول، وهو إجراء قد يسبب انزعاجا وألما للمرضى.

هل تصبح التقنية متاحة للأطباء؟

يرى الباحثون أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان المثانة قد يتيح خيارات علاجية أوسع، ويحسن فرص النجاة، ويحد من الإجراءات الطبية غير الضرورية.

لكن التقنية لا تزال بحاجة إلى اختبارات إضافية، إذ اعتمدت الدراسة على بيانات مرضى من ويلز، ولم تُختبر بعد على مجموعات سكانية أخرى أو ضمن أنظمة صحية مختلفة.

وبالتالي، لا تزال هناك حاجة إلى التحقق من دقة النموذج وفاعليته قبل اعتماده أداة مساعدة للأطباء في الممارسة السريرية.