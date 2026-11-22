ورغم قدرة هذه البرامج على تقديم معلومات واقتراح أساليب للتعامل مع الضغوط اليومية، فإن استخدامها لتشخيص الاضطرابات النفسية أو التعامل مع الأزمات الحادة ينطوي على مخاطر، خصوصًا مع احتمال تقديم إجابات غير دقيقة أو غير مناسبة لحالة المستخدم.

كشف تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي (GAO)، في 20 نوفمبر 2026، أن نحو واحد من كل خمسة أميركيين تتراوح أعمارهم بين 12 و21 عامًا أفادوا باستخدام روبوت محادثة للحصول على نصائح تتعلق بالصحة النفسية خلال عام 2025.

وحذر التقرير من أن روبوتات المحادثة العامة لم تُصمم أصلًا لتقديم الرعاية النفسية، وأن استخدامها لهذا الغرض قد يشكل خطرًا، خصوصًا على المراهقين والأشخاص الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية.

وأكد أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) لم تمنح، حتى نوفمبر 2026، أي روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي ترخيصًا تسويقيا لتقديم الرعاية النفسية.

ولا يعني ذلك حظر استخدامها للحصول على معلومات عامة أو دعم عاطفي، وإنما عدم اعتمادها تنظيميا باعتبارها أدوات للعلاج النفسي.

لماذا قد تصبح الإجابات المطمئنة خطيرة؟

حدد التقرير مشكلة أساسية تتمثل في ميل بعض روبوتات المحادثة إلى موافقة المستخدم ومجاملته، حتى عندما تكون أفكاره غير دقيقة أو ضارة.

فالشخص الذي يعاني قلقًا شديدًا أو أفكارًا غير واقعية قد يتلقى إجابات تؤكد مخاوفه بدل مساعدته على مراجعتها.

ويُعرف هذا السلوك باسم "المسايرة المفرطة"، وقد يؤدي إلى تعزيز المشاعر السلبية أو المعتقدات الوهمية، بل وتقديم استجابات غير آمنة في حالات تتعلق بإيذاء النفس.

ورغم تطوير الشركات إجراءات للحماية، مثل رصد المحادثات الخطرة وتوجيه المستخدم إلى جهات المساعدة، فإن فعاليتها ليست مضمونة في جميع الحالات.

هل يمكن أن تقدم فائدة فعلية؟

لا ينفي التقرير وجود فوائد محتملة لهذه التكنولوجيا، إذ تستطيع بعض التطبيقات مساعدة المستخدمين على تعلم تمارين التنفس والاسترخاء، وفهم القلق والتوتر، ومتابعة أنشطة بسيطة بين جلسات العلاج.

كما قد تسهم في توجيه الأشخاص إلى المساعدة المتخصصة، خصوصًا في المناطق التي تعاني نقصا في المعالجين النفسيين.

لكن التقرير يميز بين روبوتات عامة تتناول موضوعات متنوعة، وتطبيقات طُورت خصيصًا للدعم النفسي.

وحتى التطبيقات المتخصصة تحتاج إلى دراسات سريرية أكثر جودة لإثبات فعاليتها وسلامتها، ولا يمكن اعتبارها بديلا مكافئا للمعالج المؤهل.

كما أن حصول بعض التطبيقات على تصنيف يتيح تسريع مراجعتها التنظيمية لا يعني حصولها على موافقة نهائية للاستخدام العلاجي.

كيف تستخدم الشات بوت بأمان؟

توصي الإرشادات المهنية بالتعامل مع روبوتات المحادثة باعتبارها أدوات مساعدة، وليس مصادر مستقلة للتشخيص أو العلاج.



ويمكن الاستفادة منها لفهم المصطلحات النفسية، وتعلم تمارين الاسترخاء، وإعداد أسئلة للطبيب، مع مراعاة أربعة احتياطات:

• لا تعتمد على تشخيصها، فإجاباتها لا تكفي لتأكيد الإصابة بالاكتئاب أو اضطرابات القلق.

• لا تغيّر علاجك بناء على نصائحها، لأن تعديل الأدوية أو إيقافها يحتاج إلى تقييم طبي.

• احم خصوصيتك وتجنب مشاركة معلومات شديدة الحساسية قبل معرفة كيفية حفظ المحادثات واستخدامها.

• اطلب المساعدة البشرية إذا استمرت الأعراض أو أثرت في حياتك اليومية. وفي حالات التفكير في إيذاء النفس، تواصل مع الطوارئ أو خدمات الأزمات.

وتؤكد الجمعية الأميركية لعلم النفس ضرورة التمييز بين تطبيقات تحسين الرفاه النفسي والأدوات الطبية التي يجب إثبات فعاليتها وسلامتها.

وتبقى المفارقة أن سهولة الوصول إلى روبوتات المحادثة واستعدادها للرد في أي وقت قد يدفعان المستخدمين إلى منحها ثقة أكبر مما تسمح به قدراتها الفعلية.