وبحسب الدراسة، المنشورة في دورية "نيتشر ماشين إنتلجنس"، فإن الأنظمة الحاسوبية التي وصفها العلماء بأنها شبيهة بالدماغ ربما تعتمد على آليات داخلية مختلفة.

وأجرى الباحثون من جامعة يورك الكندية الدراسة بعدما لاحظوا أن الاختبارات المعتادة تقيس قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على توقع نشاط الدماغ، دون اختبار العلاقة في الاتجاه المعاكس بصورة منهجية.

شبكة عصبية صناعية

تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي على شبكات عصبية صناعية مصممة لمهام بصرية، مثل التعرف على الأشياء داخل الصور، وأصبحت خلال العقد الماضي أداة مهمة لدراسة الرؤية البشرية ضمن أبحاث علم الأعصاب الحديثة.

لكن فريق البحث يرى أن نجاح النظام في توقع استجابات الخلايا العصبية لا يثبت بالضرورة أنه يستخدم العمليات نفسها التي يعتمد عليها الدماغ البشري عند التعرف على الأشياء ومعالجة المعلومات البصرية.

وللتحقق من هذا الأمر، ابتكر الباحثون اختبارا أطلقوا عليه اسم "القدرة التنبؤية العكسية"، لفحص ما إذا كان النشاط العصبي يستطيع التنبؤ بالخصائص الداخلية لنماذج الذكاء الاصطناعي.

وشملت التجارب 1320 صورة طبيعية واصطناعية واقعية، عرضت 10 أشياء مألوفة، من بينها دب وفيل ووجه وتفاحة وسيارة وكلب وكرسي وطائرة وطائر وحمار وحشي.

واستخدم الفريق أيضا نحو 300 صورة إضافية للأشياء نفسها، بأساليب بصرية متنوعة شملت الرسومات والخطوط العريضة والأشكال المبسطة والتفسيرات الفنية، لاختبار استجابة النماذج لاختلاف المظهر عبر صور متعددة الأنماط والتصميمات البصرية.

وأظهرت النتائج أن نماذج الذكاء الاصطناعي استطاعت توقع استجابات الخلايا العصبية المسجلة في الدماغ بشكل جيد، لكن النشاط العصبي لم يستطع التنبؤ بالقدر نفسه بالخصائص الداخلية للنماذج، خلافا للتوقعات.

فجوة بين الدماغ والنموذج الاصطناعي

ولم يظهر الاختلال ذاته عندما قارن الباحثون نشاط الخلايا العصبية بين أدمغة مختلفة، وهو ما عزز أهمية الفجوة المرصودة بين النماذج الاصطناعية والأنظمة البيولوجية، مقارنة بالاختبارات التقليدية المعتمدة سابقا.

وقال الباحث الرئيس كوهيتيغ كار إن تشابه الاستجابات لا يعني تطابق الآليات، إذ إن بعض مكونات الذكاء الاصطناعي لا يبدو أن الدماغ يستخدمها لفهم كيفية إدراك العالم المحيط.

وفي الوقت نفسه، يحذر الباحثون من أن الاعتماد على دقة التنبؤ بالنشاط العصبي وحدها قد يقود إلى استنتاجات مضللة، خاصة مع تطوير النماذج وتحسين أدائها وفقا لهذا المعيار في أبحاث الدماغ والسلوك البشري.

ولا تقتصر أهمية النتائج على الرؤية الحاسوبية، إذ يستخدم العلماء الذكاء الاصطناعي لدراسة السلوك البشري والحالات العصبية والنفسية، فضلا عن أبحاث السمع واللغة والحركة بصورة أوسع.