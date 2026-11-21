ويُعرف الجسم الوافد باسم "القمر الصغير"، ويبلغ قطره نحو مترين فقط، ومن المتوقع أن يظل في محيط الأرض حتى أوائل ديسمبر المقبل، قبل أن يغادر مدارها.

وأطلق الاتحاد الفلكي الدولي على القمر الصغير اسم "2026 QQ8" بعد رصده، إذ استغرق العلماء أسابيع للتأكد من طبيعته، واستبعاد احتمال كونه قمرا صناعيا متوقفا عن العمل.

ولا يُعد وجود أقمار صغيرة مؤقتة حول الأرض حدثا استثنائيا، إذ تشير التقديرات إلى أن الكوكب يستضيف مثل هذه الأجسام لفترات تمتد من أسابيع إلى عدة أشهر.

أجسام مماثلة

سبق أن استضافت الأرض الكويكب (2006 RH120)، الذي استمر في مدارها لنحو عام، والكويكب (2020 CD3)، الذي ظل يدور حولها لنحو 3 سنوات.

وجاء اكتشاف القمر الجديد، الذي رُصد للمرة الأولى في أغسطس 2026، على يد عالم الفلك كريستيان سارنيسكي.

ورصد سارنيسكي الجسم الفضائي الصغير خلال عمليات البحث عن الكويكبات القريبة من الأرض، قبل أن يتمكن العلماء من تحديد طبيعته بدقة.

وأثار الجسم تساؤلات بشأن مصدره، وسط انقسام العلماء بشأن احتمال كونه جسما طبيعيا أو صناعيا، غير أن عمليات الرصد أكدت لاحقا أنه كويكب طبيعي.

ولا يمثل القمر الجديد أي خطر على الأرض، إذ إن حجمه الصغير يجعل احتمالات تسببه في أضرار محدودة للغاية، وحتى في حال دخوله الغلاف الجوي، فمن المرجح أن يتفتت ويحترق.

حزام الكويكبات

يرجح علماء الفلك أن مصدر معظم الأجسام القريبة من الأرض هو حزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري.

وبحسب الباحثين، تؤدي التفاعلات الناجمة عن الجاذبية تدريجيا إلى تغيير مدارات بعض الأجسام الصخرية.

وقد تنجح جاذبية الأرض والقمر في أسر أحد هذه الكويكبات عندما يقترب بسرعة مناسبة، فتؤثر في حركته وتغير مساره، ليبدأ الدوران حول الأرض بصورة مؤقتة.

وحدد علماء الفلك حتى الآن نحو 40 ألف جسم قريب من الأرض، فيما يستعد مرصد فيرا روبين في تشيلي لاكتشاف ملايين الأجسام الجديدة خلال السنوات المقبلة.

ويستهدف المرصد تنفيذ مسح فلكي يمتد لعشر سنوات، قد يرفع عدد الأجسام المعروفة في النظام الشمسي من 1.5 مليون إلى نحو 5 ملايين.