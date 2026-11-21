وتكمن أهمية النتائج في أن ما يزيد عن 350 ألف شخص يتعرضون سنويا لتوقف القلب المفاجئ في الولايات المتحدة، ولا يتمكن معظمهم من بلوغ المستشفى.

لذلك، يُقدّر العلماء أن الموت المفاجئ بسبب توقف القلب يحصد نحو 300 ألف أميركي سنويا، أي نحو 15 بالمئة من إجمالي الوفيات المسجلة حول العالم.

الذكاء الاصطناعي يكشف الخطر

درب الباحثون نموذجا للتعلم العميق بواسطة أكثر من 440 ألف تسجيل لتخطيط كهربية القلب، جُمعت من السويد، لاكتشاف الأنماط المرتبطة بالوفاة المفاجئة.

واختبر الفريق النموذج باستخدام بيانات نحو 140 ألف مريض أميركي، ومجموعة أصغر من المرضى في تايوان، للتحقق من قدرته على تحديد الأشخاص المعرضين للخطر.

واستطاع الذكاء الاصطناعي من تحديد مجموعة مرتفعة الخطورة تمثل 2.2 بالمئة من العينة السويدية، وسجلت هذه المجموعة معدل وفاة قلبية مفاجئة بلغ 7 بالمئة في العام التالي.

في المقابل، لم يتمكن قياس "الكسر القذفي" للبطين الأيسر، المستخدم لتقييم وظائف القلب، من اكتشاف معظم المرضى الذين حددهم النموذج كأكثر المعرضين للخطر.

وأظهرت المقارنة أن القياس التقليدي أخفق في تحديد 86.1 بالمئة من المرضى المعرضين للخطر الذين اكتشفهم الذكاء الاصطناعي.

إشارة كهربائية غير معروفة

رصد الباحثون سمة جديدة في شكل موجات القلب الكهربائية، فلم يتوقف الاكتشاف عند تحديد الخطر، بس تنبأ -بشكل مستقل- بالموت القلبي المفاجئ.

وبحسب العلماء، فإن هذه السمة عبارة عن انحدار مموه في الموجة الكهربائية، ظهر لدى المرضى مرتفعي الخطورة، وقد يعد مؤشرا على تغيرات مرضية تؤثر في النشاط الكهربائي للقلب.

ويرجح الباحثون ارتباط هذه الإشارة بحدوث التليف أو التندب داخل عضلة القلب، وهي تغيرات قد تعوق انتقال النبضات الكهربائية، وتسبب اضطرابات خطيرة في نظم القلب.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن المرضى مرتفعي الخطورة الذين زُرعت لهم أجهزة إزالة الرجفان سجلوا انخفاضا بنسبة 54.4 بالمئة في معدل الموت القلبي المفاجئ.

وقد يساعد هذا الاكتفاء- وفق الباحثين- على تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى أجهزة إزالة الرجفان مستقبلا، قبل تعرضهم لتوقف القلب المفاجئ.