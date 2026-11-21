وكشفت دراسة حديثة أجراها فريق من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا "كالتك"، عن أسرار تفاعل مادة بلورية مع الضوء.

وبحسب الباحثين، فإن فهم الخصائص البصرية لمادة "تيتانات الباريوم" قد يساعد في تصميم أجهزة تنقل المعلومات باستخدام الضوء، مع الحد من الفقد وتحسين الكفاءة.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أن الضوء قادر على حمل كميات هائلة من المعلومات، غير أن توظيفه في أنظمة الاتصالات الحديثة يتطلب تحكما دقيقا في طريقة انتقاله وامتصاصه داخل المكونات المستخدمة.

ونُشرت الدراسة في مجلة "إيه سي إس فوتونيكس"، لتضيف فهما جديدا للمواد التي قد تشكل أساسا لتقنيات الاتصالات المستقبلية.

سر الاتصالات الضوئية

تتميز مادة "تيتانات الباريوم" بقدرتها على تغيير طريقة تفاعلها مع الضوء عند تطبيق مجال كهربائي، وهي خاصية تُعرف باسم "تأثير بوكيلز".

وتمنح هذه الخاصية المادة استجابة كهروضوئية قوية، وتجعلها مرشحا واعدا للاستخدام في المعدلات الضوئية.

وتُعد المعدلات الضوئية مكونات أساسية في أنظمة الاتصالات الحديثة، إذ تحول المعلومات الكهربائية إلى إشارات ضوئية يمكن استخدامها في نقل البيانات.

غير أن تطوير أجهزة تعتمد على هذه المادة يتطلب قياس خاصيتين أساسيتين بدقة، هما معامل الانكسار، الذي يحدد كيفية تغير مسار الضوء عند مروره عبر المادة، ومعامل الانطفاء، الذي يوضح مقدار امتصاصها للضوء.

وواجه العلماء صعوبة في تحديد هاتين الخاصيتين بدقة، بسبب احتواء البلورات على مناطق مجهرية متعددة تختلف في اتجاهاتها، وتتفاعل كل منها مع الضوء بطريقة مختلفة.

وأدى هذا التعقيد إلى ظهور قياسات متضاربة بشأن الخصائص البصرية للمادة، ما أعاق تطوير تطبيقاتها التقنية وأبقى العديد من الأسئلة العلمية دون إجابات حاسمة.

كشف أسرار الضوء

للتغلب على هذه المشكلة، استخدم الباحثون تقنية متطورة لقياس الاستقطاب الطيفي بالاعتماد على مصفوفة مولر.

وتتيح هذه المصفوفة رصد التغيرات التي تطرأ على استقطاب الضوء عند انعكاسه عن المواد أو مروره عبرها، ما يوفر معلومات دقيقة عن خصائصها البصرية.

كما طور الباحثون نموذجا حسابيا قادرا على التنبؤ بالسلوك البصري للبلورات التي تحتوي على مجالات متعددة.

ويأخذ هذا النموذج في الحسبان اختلاف اتجاهات المجالات البلورية والنسبة التي يشغلها كل مجال داخل التركيب البلوري، ما يساعد على تفسير النتائج المتباينة وتحسين دقة القياسات.

إنترنت أسرع

أتاحت نتائج الدراسة للمهندسين إمكانية محاكاة انتقال الضوء داخل المكونات الضوئية قبل تصنيعها، إلى جانب تقدير خسائر الامتصاص بدرجة أكبر من الدقة.

وقد يمهد هذا التقدم الطريق أمام تطوير أجهزة اتصالات قادرة على نقل البيانات بسرعات أعلى، مع الحد من فقدان الإشارات الضوئية وتحسين كفاءة أنظمة الاتصالات.

ومن شأن هذه التطورات أن تدعم تطوير شبكات إنترنت أسرع وأكثر كفاءة، بالاعتماد على تقنيات نقل المعلومات باستخدام الضوء.