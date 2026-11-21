ووجد الباحثون أن هذا التمرين البسيط، الذي لا يتطلب جهدا كبيرا أو وقتا طويلا، يساعد الجسم على التعامل مع الارتفاع المفاجئ للسكر بعد استهلاك كميات كبيرة من السكريات، في نتيجة فاجأت حتى القائمين على الدراسة.

وشملت التجربة، المنشورة في مجلة "إكسبيريمينتال فيزيولوجي"، 30 رجلا وامرأة يتمتعون بصحة جيدة، خضعوا لاختبارين في يومين مختلفين. ففي المرة الأولى، تناول المشاركون كوبا كبيرا من الماء المحلى بالسكر، ثم جلسوا دون حركة، بينما راقب الباحثون مستويات السكر في دمهم.

وفي التجربة الثانية، كرر المشاركون الأمر نفسه، لكنهم أضافوا خطوة بسيطة: صعود الدرج ونزوله لمدة 60 ثانية، بعد نحو ساعة من تناول المشروب.

وكان الفارق لافتا؛ إذ سجل المشاركون الذين مارسوا التمرين انخفاضا بنحو 40 بالمئة في ذروة مستويات السكر، مقارنة بالفترة التي أمضوها جالسين، فيما استمر التأثير، وإن تراجع تدريجيا، لمدة 80 دقيقة على الأقل.

وقال يوشن كريسلر، أستاذ فسيولوجيا التمارين الرياضية بجامعة ولاية سان دييغو والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن النتيجة كانت مفاجئة، مضيفا: "بصراحة، يبدو أن هذا التمرين لا ينبغي أن يحقق نتيجة، على الأقل ليس بهذا التأثير الكبير".

ويفسر الباحثون هذا التأثير بأن حركة العضلات تزيد حاجتها إلى الطاقة، ما يدفعها إلى امتصاص مزيد من الغلوكوز من مجرى الدم، ويساعد بالتالي على الحد من ارتفاع مستوياته.

ولا تأتي هذه النتيجة من فراغ، إذ أظهرت دراسات سابقة أن المشي السريع أو صعود الدرج لمدة 10 دقائق بعد تناول الطعام يقللان من ارتفاع السكر، كما كشفت تجربة سابقة أن صعود الدرج لمدة ثلاث دقائق يحقق تأثيرا مماثلا.

لكن هل تعني هذه النتائج أن دقيقة واحدة تكفي للحفاظ على مستويات السكر؟

ليس تماما. فالدراسة شملت 30 شخصا أصحاء، واختبرت تأثير التمرين بعد تناول ماء محلى بالسكر، وليس وجبة غذائية كاملة، كما اقتصرت على قياس التأثير قصير المدى، دون تحديد انعكاساته على الصحة مستقبلا.

ويؤكد الباحثون أن هذا النشاط لا يغني عن ممارسة الرياضة بانتظام، ولا توجد أدلة على أنه يقي من الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو يحسن اللياقة البدنية على المدى الطويل.

ومع ذلك، قد تقدم هذه الحيلة البسيطة خيارا عمليا لمن يجدون صعوبة في تخصيص وقت للحركة بعد تناول الطعام، خصوصا خلال مواسم الأعياد التي تكثر فيها الحلويات والوجبات الغنية بالسكريات.