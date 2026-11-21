وقالت الدكتورة ماريا فورونتسوفا، مديرة معهد البحوث الطبية، إن دواء لعلاج العقم لدى الرجال، طوره علماء المعهد، يخضع حاليا للمرحلة الثانية من التجارب السريرية، ويحقق نتائج مشجعة، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري الروسي.

وعبرت فورونتسوفا عن أملها بالانتقال قريبا إلى المرحلة الثالثة، مشيرة إن أنه في الوقت الراهن يتم تسجيل "نتائج مشجعة".

ووصفت الدكتورة عملية تطوير الأدوية البيولوجية والخلوية بأنها مهمة بالغة الصعوبة.

وأضافت: "لا تزال هذه الأدوية وهذا المجال برمته حديثا نسبيا، والعديد من هذه المستحضرات يُعد الأول من نوعه في فئته. لذلك، فإننا نخوض هذه التجربة للمرة الأولى، بالتعاون مع الباحثين والمسؤولين الحكوميين والجهات التنظيمية"، وفقا لروسيا اليوم.

وسبق أن أعلن علماء "مركز الطب التجديدي" في "معهد موسكو العلمي"، التابع لجامعة موسكو الحكومية، عن تطوير دواء بيولوجي أصلي يحمل اسم "ميديريغ" MediReg، لعلاج الاضطرابات الشديدة في تكوين الحيوانات المنوية المرتبطة بالعقم لدى الرجال.