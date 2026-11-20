ونقلت بلومبرج، الجمعة، عن المصادر القول إن الشركة وافقت من حيث المبدأ على دفع ما يصل إلى 3 مليارات دولار لآلاف المناطق التعليمية، وهو ما يمكن أن يجعلها أكبر تسوية لشركة مع المناطق التعليمية في الولايات المتحدة.

كما تتضمن التسوية إضافة المنصة للمزيد من إجراءات الحماية للمستخدمين الصغار.

ورفض خوسيه كاستانيدا المتحدث باسم غوغل التعليق على التسوية. كما رفض محامو الادعاء الذين يقودون الدعوى المشتركة للمناطق التعليمية أمام المحكمة الاتحادية التعليق.

وفي حال إتمام التسوية، ستواجه يوتيوب موجة كبيرة من الدعاوى القضائية مع المدارس، التي تعد ساحة حيوية لنموذج أعمالها، حيث تعتبر منصة يوتيوب جزءا أساسيا من حياة الطلاب سواء داخل المدارس أو خارجها في الولايات المتحدة.

ويقول العديد من المعلمين إنهم يستخدمون يوتيوب لأغراض تعليمية، مما يجعل المدارس ساحة قانونية بالغة الأهمية للشركة.

وبينما تقترب التسوية بشأن اتهامات التسبب في إدمان استخدام يوتيوتب على الانتهاء، واجهت غوغل ردود فعل غاضبة من المدارس لرفضها حظر وظائف تطبيقات محادثة الذكاء الاصطناعي في أدوات البحث التي يستخدمها الطلاب.