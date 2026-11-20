وكتب ليفنت ألبوج في مذكرة من 4 صفحات نشرها الجمعة "أعتقد أنني تمكنت، بمساعدة كلود، من اكتشاف برهان لفرضية ريمان".

ولم يتم التحقق مما قاله ألبوج، كما أن البرهان الذي تحدث عنه لم يخضع بعد لمراجعة خبراء من خارج فريقه.

وأوضح أنه توصل بمساعدة "كلود" إلى صيغة من البرهان باستخدام لغة البرمجة "لين" (Lean)، التي تتيح التحقق من الحجج والبراهين الرياضية بواسطة جهاز كمبيوتر.

وتعود فرضية ريمان إلى العام 1859 حين طرحها للمرة الأولى عالم الرياضيات الألماني برنارد ريمان، وتعد أهم مسألة رياضية لا تزال من دون حل في مجال الرياضيات النظرية.