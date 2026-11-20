فالأبحاث التي تناولت فوائد الكاكاو لم تختبر منتجا واحدا؛ بعضها استخدم الشوكولاتة، وأخرى اختبرت مستخلصات مركزة أو منتجات غنية بمركبات محددة. وهذا الاختلاف مهم قبل اعتبار كل لوح داكن خيارا يمنح الفوائد نفسها.

نسبة الكاكاو لا تكشف كل شيء

يركز جانب من الاهتمام العلمي على الفلافانولات، وهي مركبات نباتية موجودة في الكاكاو قد تؤثر في وظائف الأوعية الدموية.

لكن نسبة الكاكاو المكتوبة على العبوة لا تحدد وحدها كمية هذه المركبات، التي تتأثر بنوع الحبوب وطرق المعالجة والتصنيع. ولذلك، لا يكفي ارتفاع النسبة لضمان الحصول على التركيبة نفسها التي اختبرها الباحثون.

كما يضم اللوح مكونات أخرى، منها الدهون والسكر، وتختلف كمياتها بين المنتجات. وتبقى قراءة الملصق الغذائي أكثر فائدة من الاكتفاء بكلمة "داكنة".

انخفاض محدود في ضغط الدم

وجدت مراجعة نشرتها "كوكرين"، وشملت 35 دراسة، أن منتجات الكاكاو الغنية بالفلافانول خفضت ضغط الدم بنحو مليمترين زئبقيين في المتوسط.

وهي نتيجة محدودة وقصيرة الأمد؛ إذ استمرت معظم التجارب بين أسبوعين و12 أسبوعا، ولم تثبت أن تناول الشوكولاتة يوميا يمنع النوبات القلبية أو يغني عن علاج ارتفاع الضغط.

وفي تجربة أخرى، اختبر الباحثون مكملا من مستخلص الكاكاو لدى أكثر من 21 ألف شخص من كبار السن. ولم تسجل التجربة انخفاضا ذا دلالة إحصائية في النتيجة الرئيسية المتعلقة بمجموع الأحداث القلبية والوعائية.

ورغم تسجيل انخفاض نسبي قدره 27% في الوفيات لأسباب قلبية ووعائية ضمن النتائج الثانوية، فإن التجربة اختبرت مستخلصا محددا، ولا يمكن افتراض أن قطعة شوكولاتة تحقق النتيجة نفسها.

السكري.. ارتباط لا يثبت الوقاية

وجدت دراسة نشرتها دورية "بي إم جي" في ديسمبر 2024 أن تناول خمس حصص أو أكثر من الشوكولاتة الداكنة أسبوعيا ارتبط بانخفاض نسبي قدره 21% في خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وشمل تحليل أنواع الشوكولاتة أكثر من 111 ألف مشارك، ولم يرصد ارتباطا مماثلا مع شوكولاتة الحليب.

لكن الباحثين تابعوا عادات المشاركين، ولم يوزعوا عليهم الشوكولاتة عشوائيا. لذلك، لا تثبت النتيجة أن الشوكولاتة الداكنة منعت السكري، ولا تحول عدد الحصص إلى توصية غذائية للجميع.

المزاج.. نتيجة تحتاج إلى تجارب أوسع

وفي تجربة شملت 48 بالغا واستمرت ثلاثة أسابيع، سجلت المجموعة التي تناولت يوميا 30 غراما من شوكولاتة تحتوي على 85% كاكاو تراجعا في المشاعر السلبية، بالتزامن مع تغيرات في بكتيريا الأمعاء.

وتظل العينة الصغيرة والمدة القصيرة قيدين مهمين، ولا تعني النتائج أن الشوكولاتة علاج للاكتئاب أو أن تغير البكتيريا كان سبب تحسن المزاج.

وعند الشراء، قارن كمية السكر والسعرات وحجم الحصة بين العبوات. ويمكن تناول الشوكولاتة الداكنة ضمن نظام غذائي متوازن، لكنها لا تحل محل الأدوية أو العادات المثبتة للوقاية من أمراض القلب والسكري.