ويتكون الجزء الظاهر من الشعرة أساسا من الكيراتين، وهو بروتين يصنعه الجسم من الأحماض الأمينية التي يحصل عليها من الغذاء. لذلك، قد يؤدي النقص الشديد في البروتين أو السعرات الحرارية إلى زيادة تساقط الشعر، بينما يرتبط التكسر غالبا بتلف ساق الشعرة بسبب الحرارة والمواد الكيميائية وبعض ممارسات التصفيف.

كيف تميز بين النمو الجديد والتكسر؟

تظهر الشعيرات الجديدة عادة بالقرب من فروة الرأس، وتكون أطرافها دقيقة ومتدرجة، كما تبدو الخصلات متقاربة في الطول داخل المنطقة نفسها.

أما الشعر المتكسر، فتكون أطرافه خشنة أو متقصفة، وتظهر الخصلات بأطوال متفاوتة على امتداد الشعر، خصوصا في المناطق الأكثر تعرضا للحرارة أو الشد أو الصبغات.

وعند العثور على شعيرات قصيرة على الوسادة أو الملابس، فهذا يعني أنها انفصلت بالفعل عن فروة الرأس أو انكسرت من ساق الشعرة، ولا يمكن اعتبارها نموا جديدا.

الفرق بين التكسر والتساقط

يحدث التكسر عندما تنقطع الشعرة على امتدادها، من دون أن تنفصل بالضرورة من البصيلة. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور خصلات قصيرة وغير متساوية، مع أطراف جافة أو متقصفة.

أما التساقط، فيحدث عندما تنفصل الشعرة كاملة من بصيلتها. وتوضح الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية أن فقدان ما بين 50 و100 شعرة يوميا يدخل عادة ضمن دورة نمو الشعر الطبيعية.

وقد تزداد كمية الشعر المتساقط بعد فقدان سريع للوزن أو الإصابة بمرض مصحوب بحمى أو الخضوع لجراحة أو المرور بفترة من التوتر الشديد. وفي بعض الحالات، تبدأ زيادة التساقط بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من الحدث المسبب.

ويعرف هذا النوع باسم "تساقط الشعر الكربي"، وغالبا ما يستعيد الشعر كثافته تدريجيا خلال ستة إلى تسعة أشهر بعد زوال السبب، مع اختلاف مدة التعافي من شخص إلى آخر.

متى يكون الغذاء سبب المشكلة؟

قد يسهم الحصول على كميات غير كافية من البروتين أو الحديد أو السعرات الحرارية في تساقط الشعر، خصوصا عند اتباع حميات قاسية أو فقدان الوزن بسرعة.

لكن تساقط الشعر لا يعني بالضرورة وجود نقص غذائي، إذ قد يرتبط أيضا باضطرابات الغدة الدرقية أو التغيرات الهرمونية أو الثعلبة البقعية أو بعض الأدوية.

ولا ينصح بتناول مكملات الفيتامينات والمعادن عشوائيا قبل إجراء الفحوص اللازمة، لأن الإفراط في بعض العناصر، مثل فيتامين "أ" وفيتامين "هـ" والسيلينيوم، قد يزيد تساقط الشعر بدلا من علاجه.

الحرارة والشد يهددان ساق الشعرة

يرتبط تكسر الشعر غالبا بالإفراط في استخدام مجففات الشعر وأدوات التصفيف الحرارية، إلى جانب الصبغات ومواد الفرد الكيميائية والتسريحات التي تشد الشعر بقوة.

وقد يؤدي استمرار شد الشعر إلى الإصابة بثعلبة الشد، وهي حالة قد تسبب فقدانا دائما للشعر إذا تضررت البصيلات ولم يتوقف السبب مبكرا.

ويمكن تقليل التلف باستخدام درجات حرارة منخفضة، وتجنب التسريحات المشدودة، وتقليل تكرار الصبغات وعمليات الفرد، والتعامل بلطف مع الشعر المبلل لأنه يكون أكثر عرضة للتكسر.

وعند استمرار التساقط أو ظهور فراغات واضحة أو حكة واحمرار في فروة الرأس، ينصح بمراجعة طبيب الجلدية لتحديد السبب، بدلا من الاعتماد على مظهر الشعيرات وحده أو تجربة علاجات غير مناسبة.

وفي النهاية، لا تكفي ملاحظة الشعيرات القصيرة لتحديد ما إذا كان الشعر ينمو من جديد أم يتعرض للتكسر. فشكل الأطراف ومكان ظهورها والعوامل الصحية والغذائية المصاحبة تساعد في كشف السبب، بينما يستدعي استمرار التساقط أو ظهور فراغات واضحة مراجعة طبيب الجلدية للحصول على تشخيص دقيق وعلاج مناسب.