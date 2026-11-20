وتزداد احتمالات نقص الزنك لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على كميات كافية منه عبر الغذاء، أو يعانون اضطرابات تؤثر في امتصاص العناصر الغذائية.

أبرز علامات نقص الزنك

قد تظهر على الأشخاص الذين يعانون نقص الزنك مجموعة من الأعراض، أبرزها:

- بطء التئام الجروح.

- ضعف حاستي التذوق والشم.

- فقدان الشهية.

- تساقط الشعر.

- الإسهال المتكرر.

- زيادة قابلية الإصابة بالعدوى.

- تأخر النمو لدى الأطفال.

لكن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة وجود نقص في الزنك، إذ قد ترتبط بحالات صحية أخرى، ما يستدعي تقييمها في ضوء التاريخ المرضي والعادات الغذائية.

وتشمل الفئات الأكثر عرضة لنقص الزنك بعض النساء الحوامل وكبار السن، والأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية نباتية محدودة التنوع، فضلا عن المصابين باضطرابات تؤثر في امتصاص المغذيات.

أين يوجد الزنك؟

تعد اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية من أبرز مصادر الزنك، كما يتوافر في البقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة.

ويمتص الجسم الزنك من المصادر الحيوانية عادة بكفاءة أكبر، نظرا لاحتواء بعض الحبوب والبقوليات على مركبات قد تقلل امتصاصه.

مخاطر الإفراط في المكملات

رغم أهمية الزنك للصحة، فإن تناول جرعات مرتفعة من مكملاته قد يؤدي إلى الغثيان والقيء واضطرابات المعدة.

كما قد يتسبب الاستخدام المفرط والمستمر لهذه المكملات في تقليل امتصاص النحاس، وهو معدن ضروري لوظائف حيوية متعددة.

لذلك ينصح باستشارة الطبيب عند استمرار الأعراض المشتبه في ارتباطها بنقص الزنك، بدلا من اللجوء إلى المكملات الغذائية دون تقييم طبي.