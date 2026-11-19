وحلل باحثون بقيادة فريق من معهد برشلونة للصحة العالمية في إسبانيا بيانات تتعلق بالنظام الغذائي والوزن لدى 7074 شخصا تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عاما.

ووجد الباحثون أن تناول العشاء والإفطار في وقت مبكر، مع الامتناع عن تناول الطعام خلال الفترة الفاصلة بينهما، ارتبط بانخفاض مؤشر كتلة الجسم بعد مرور خمس سنوات.

الساعة البيولوجية قد تكون مفتاح التحكم بالوزن

رجح الباحثون في الدراسة التي نشرت في "المجلة الدولية للتغذية السلوكية والنشاط البدني"، أن النتائج التي توصلوا إليها قد تكون مرتبطة بإيقاعات الساعة البيولوجية للجسم، وهي الساعات الداخلية التي تعمل وفق دورة تستمر 24 ساعة، وتنظم مجموعة من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد أوقات النوم والاستيقاظ.

وقالت لوسيانا بونس موزو، الباحثة في علم الأوبئة بمعهد برشلونة للصحة العالمية: "تشير نتائجنا، بما يتوافق مع دراسات حديثة أخرى، إلى أن إطالة فترة الصيام أثناء الليل قد تساعد في الحفاظ على وزن صحي، إذا اقترنت بتناول العشاء والإفطار في وقت مبكر".

وأضافت: "نعتقد أن السبب قد يعود إلى أن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يتوافق بصورة أفضل مع إيقاعات الساعة البيولوجية، ويسمح بحرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر وتنظيم الشهية بصورة أفضل، وهو ما قد يساعد في الحفاظ على وزن صحي".

ماذا كشفت الدراسة عن توقيت الإفطار والصيام؟

استخدم الباحثون عدة أساليب إحصائية لتحليل البيانات، مع مراعاة عوامل قد تؤثر على النتائج، مثل العمر والنوم.

وأظهرت التحليلات أن تأخير موعد تناول الإفطار وزيادة عدد مرات تناول الطعام خلال اليوم ارتبطا بارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

في المقابل، ارتبطت فترات الصيام الليلي الأطول بانخفاض مؤشر كتلة الجسم.

وكتب الباحثون في الدراسة: "كانت هذه الارتباطات واضحة بصورة خاصة لدى النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث"، حسبما نقل موقع "ساينس أليرت" العلمي.

ومن النتائج التي تم التوصل إليها الكشف عن مجموعة من المشاركين اقتصرت على الرجال، تميز أفرادها بتناول أول وجبة في اليوم نحو الساعة الثانية بعد الظهر، مع الصيام لمدة 17 ساعة في المتوسط خلال الليل.

وكان الرجال في هذه المجموعة أكثر ميلا إلى تناول المشروبات الكحولية والتدخين، كما كانوا أكثر عرضة للبطالة مقارنة بالمجموعات الأخرى.

وعن هذه المجموعة، قالت كاميل لاسال، الباحثة في علم الأوبئة بمعهد برشلونة للصحة العالمية: "ما لاحظناه لدى مجموعة فرعية من الرجال الذين يمارسون الصيام المتقطع من خلال تخطي وجبة الإفطار هو أن هذه الممارسة لا تؤثر في وزن الجسم".

وأوضحت: "أظهرت دراسات تدخلية أخرى أجريت على أشخاص يعانون من السمنة أن هذه الاستراتيجية ليست أكثر فعالية من تقليل السعرات الحرارية في خفض وزن الجسم على المدى الطويل".

وتشير هذه النتائج إلى أن الامتناع عن الإفطار بهدف إطالة فترة الصيام لا يوفر بالضرورة فوائد إضافية للتحكم بالوزن.

هل من الأفضل تقديم موعد العشاء بدلا من إلغاء الإفطار؟

لم تُصمم الدراسة لإثبات وجود علاقة مباشرة بين السبب والنتيجة، لكنها كشفت عن ارتباطات مهمة بين توقيت الوجبات ومؤشر كتلة الجسم.

وبناء على هذه النتائج، يرى الباحثون أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار بهدف تقليل السعرات الحرارية قد يستفيدون أكثر من تقديم موعد العشاء وتناول الإفطار بدلا من إلغائه.

ويعتقد الباحثون أن الجمع بين الصيام الليلي الطويل والإفطار المبكر قد يساعد الجسم على تحقيق توافق أفضل مع عملياته البيولوجية الداخلية.

وتشمل هذه العمليات تنظيم إنتاج الإنسولين والتحكم في تخزين الدهون.

ولفت الباحثون إلى احتمال وجود دور للنوم في تفسير النتائج، فمن المعروف أن الحصول على قسط كاف من النوم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة، وقد تكون أنماط تناول الطعام التي أبرزتها الدراسة أكثر توافقا مع عادات النوم الصحية.

ومن المحتمل أن يساعد تناول العشاء مبكرا والامتناع عن الطعام خلال ساعات الليل على مواءمة مواعيد الوجبات مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية للجسم.

إلا أن تحديد مدى مساهمة النوم في العلاقة بين توقيت الطعام والوزن يتطلب إجراء المزيد من الأبحاث.

واختتم الباحثون بالتأكيد على أن الدراسات المستقبلية ينبغي أن تشمل مجموعات أكبر وأكثر تنوعا من المشاركين، وأن تتابعهم لفترات زمنية أطول.

كما يقترحون إجراء تجارب سريرية يُطلب فيها من المشاركين الالتزام بمواعيد محددة لتناول الطعام، ثم قياس التغيرات التي تطرأ على أوزانهم ومؤشراتهم الصحية.