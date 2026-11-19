وطلبت المعاهد الوطنية للصحة الأميركية من مجلة "نيتشر ميديسن" التحقيق في مزاعم تفيد بأن فاوتشي، والمدير السابق للمعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز، والعالم البريطاني جيريمي فارار، قدموا مساهمات مهمة في الدراسة العلمية المنشورة عام 2020 بعنوان "الأصل القريب لفيروس سارس كوف-2" دون الإفصاح بصورة مناسبة عن مشاركتهم.

وكانت الدراسة، التي نُشرت في مارس 2020، قد خلصت إلى أن الأدلة المتاحة آنذاك لا تدعم فرضية أن الفيروس خضع لهندسة وراثية أو تلاعب متعمد داخل مختبر.

تحقيق في دور فاوتشي خلف الكواليس

يدعو مدير المعاهد الوطنية للصحة الأميركية الحالي، جاي بهاتاشاريا، إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الرجال الثلاثة قد ساهموا في صياغة الدراسة من وراء الكواليس، وما إذا كانت طبيعة مساهماتهم تستوجب الإفصاح عنها بصورة رسمية.

ولا توجد حاليا أي مؤشرات على أن فاوتشي انتهك أي قوانين، إذ يتركز التحقيق على ما إذا كانت مساهماته المزعومة غير المعلنة تثير مخاوف أخلاقية أو تمثل انتهاكا لمعايير التأليف العلمي والشفافية في نشر الأبحاث، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

كما تطالب الرسالة المجلة العلمية بالنظر في ما إذا كان ينبغي تصحيح الدراسة المنشورة أو سحبها بالكامل.

مراسلات تكشف تفاصيل المشاركة في إعداد الدراسة

في رسالة تناولها الرأي الاستشاري الصادر عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية في الأول من أكتوبر بشأن التأليف العلمي ونسب المساهمات، قالت المعاهد الوطنية للصحة إن المراسلات المتاحة أظهرت أن فارار نظم مكالمة هاتفية في الأول من فبراير 2020، شارك فيها فاوتشي وكولينز وعدد من مؤلفي الدراسة.

وبحسب الرأي الاستشاري، استمر فارار في المشاركة في المناقشات مع تطور العمل على الدراسة.

وتلقى فاوتشي وكولينز مسودات أولية من البحث وناقشا مسائل علمية مرتبطة بها.

وساعد فارار في تنسيق عملية إعداد المسودات وتداولها بين الباحثين، وأجرى تعديلا مباشرا واحدا على الأقل على نص الدراسة.

وتثير هذه التفاصيل تساؤلات بشأن طبيعة الأدوار التي لعبها المسؤولون الثلاثة، وما إذا كانت مساهماتهم تتجاوز حدود المشورة العلمية المعتادة، بما يستوجب إدراج أسمائهم ضمن المؤلفين أو الإشارة إلى مشاركتهم بصورة واضحة.

جدل يعود إلى الأيام الأولى لجائحة كورونا

تعود جذور القضية إلى الأيام الأولى من تفشي جائحة كورونا، عندما كان العلماء يسابقون الزمن لفهم كيفية ظهور الفيروس، وتحديد ما إذا كان قد انتقل إلى البشر بصورة طبيعية، أم أنه ربما تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وحظيت دراسة "الأصل القريب لفيروس سارس كوف-2" باستشهادات واسعة من مسؤولين في قطاع الصحة العامة وصحفيين وسياسيين رفضوا احتمال أن يكون الفيروس قد خضع لهندسة متعمدة داخل مختبر.

وكان فاوتشي، الذي شغل آنذاك منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، قد استشهد بالدراسة خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض في أبريل 2020، أثناء حديثه عن منشأ فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الدراسة إحدى أبرز نقاط الخلاف في الجدل السياسي والعلمي بشأن منشأ الفيروس، ولا سيما حول ما إذا كان مسؤولون حكوميون وعلماء قد سارعوا إلى استبعاد فرضية التسرب المختبري قبل إجراء تقييم شامل للأدلة المتاحة.

اتهامات جمهورية ونفي من العلماء

سبق لمحققين جمهوريين في الكونغرس الأميركي أن اتهموا فاوتشي وكولينز بممارسة نفوذ على عملية صياغة الدراسة ونشرها، بهدف تقويض فرضية تسرب الفيروس من مختبر.

لكن العلماء المشاركين في إعداد الدراسة، إلى جانب محققين ديمقراطيين، رفضوا هذه الاتهامات وشككوا في صحتها.

وخلال شهادته أمام اللجنة الفرعية المختارة في مجلس النواب الأميركي المعنية بجائحة فيروس كورونا، نفى كريستيان أندرسن، أحد مؤلفي الدراسة، الادعاء بأن فاوتشي دفع الباحثين إلى إعداد الدراسة بهدف دحض فرضية التسرب المختبري.

وأوضح أندرسن أن المناقشات العلمية الأولية كانت تركز على اختبار فرضيات متنافسة بشأن منشأ الفيروس، وليس على إثبات نتيجة محددة مسبقا.

كما استند محققون ديمقراطيون إلى مقابلات مع مؤلفي الدراسة، أكدوا خلالها أن فاوتشي وكولينز لم يقودا عملية إعداد البحث، ولم يشرفا عليها، ولم يمارسا تأثيرا على صياغته.

ولا تزال الدراسة منشورة حتى الآن، في وقت يستمر فيه الجدل بشأن منشأ فيروس كورونا، ودور العلماء الحكوميين في توجيه النقاش العلمي خلال الجائحة، وكيفية التعامل مع الآراء والفرضيات العلمية المخالفة.

وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من بداية الجائحة، لتعيد فتح ملف العلاقة بين المؤسسات الصحية الحكومية والباحثين المستقلين، ومدى الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح في إعداد الدراسات العلمية المؤثرة.