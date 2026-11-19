وسلط تقرير لموقع "هيلث" الطبي الضوء على ثلاثة آثار محتملة لشرب القهوة صباحا قبل الماء على ضغط الدم، وفقا لما تشير إليه الأبحاث العلمية، وهي:

1- ارتفاع ضغط الدم نتيجة الجفاف

لا توجد أدلة علمية كافية تبحث بشكل مباشر في تأثير شرب القهوة على ضغط الدم عند تناولها فور الاستيقاظ من النوم، وقبل شرب الماء.

ومع ذلك، فإن المعلومات العلمية المتاحة بشأن تأثير القهوة على ضغط الدم تساعد في فهم العلاقة المحتملة بينهما.

ويعد الكافيين المركب الرئيسي الموجود في القهوة، وله تأثير خفيف مدر للبول، ما يعني أن تناول القهوة قد يؤدي إلى فقدان الجسم كميات محدودة من السوائل.

ويحدث ذلك نتيجة زيادة تدفق الدم إلى الكليتين، ما يحفزهما على طرح المزيد من الماء عن طريق البول.

وقد يؤدي الجمع بين التأثير المدر للبول للقهوة وعدم شرب الماء إلى زيادة احتمال تعرض الجسم للجفاف، وهو ما قد يؤثر سلبا في ضغط الدم.

فعندما يصاب الجسم بالجفاف، ينخفض حجم السوائل الموجودة داخل الأوعية الدموية، ويصبح الدم أكثر تركيزا، ما قد يزيد المقاومة التي يواجهها القلب أثناء ضخ الدم.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم.

2- ارتفاع ضغط الدم نتيجة اضطرابات الجهاز الهضمي

تتميز القهوة بطبيعتها الحمضية الخفيفة، إذ يتراوح مستوى الأس الهيدروجيني فيها بين 4.85 و5.13.

ولهذا السبب، ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي، بتجنب القهوة أو الحد من استهلاكها.

ويعد الارتجاع المعدي المريئي حالة مزمنة يحدث فيها ارتداد أحماض المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى الشعور بحرقة المعدة وأعراض أخرى مزعجة.

وقد تسهم القهوة في زيادة هذه الأعراض، لأنها يمكن أن تساعد على ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، وهي العضلة المسؤولة عن منع عودة محتويات المعدة إلى المريء.

وعندما ترتخي هذه العضلة، تصبح أحماض المعدة أكثر قدرة على الانتقال إلى المريء، ما يزيد احتمال حدوث الارتجاع الحمضي.

وتشير الأبحاث أيضا إلى أن الكافيين ومركبات أخرى موجودة في القهوة تحفز إنتاج أحماض المعدة، لكنها لا تسرع عملية إفراغ المعدة من محتوياتها.

ويثير ذلك مخاوف من احتمال مساهمة القهوة في زيادة بعض مشكلات الجهاز الهضمي، مثل حرقة المعدة وعسر الهضم والشعور العام بعدم الارتياح.

وأظهرت بعض الدراسات وجود علاقة متبادلة بين اضطرابات الجهاز الهضمي وزيادة مستويات التوتر والقلق والضيق النفسي.

ويمكن لهذه الحالات النفسية أن تؤثر سلبا في ضغط الدم، وقد تؤدي إلى ارتفاعه لدى بعض الأشخاص.

ومن اللافت أن احتمال التعرض لهذه الأعراض الهضمية المزعجة قد يكون أكبر لدى بعض الأشخاص عند تناول القهوة على معدة فارغة، نظرا إلى سرعة امتصاصها في هذه الحالة.

وفي المقابل، قد يساعد تناول كوب من الماء فور الاستيقاظ من النوم، خصوصا إذا كان دافئا، على تهدئة الجهاز الهضمي وإرخائه.

كما يمكن أن يسهم الماء في تعزيز حركة الأمعاء والتخفيف من بعض المشكلات الهضمية، مثل الإمساك والانتفاخ والشعور بعدم الراحة في البطن.

3- ارتفاع مؤقت في ضغط الدم حتى مع شرب الماء

من المحتمل أن يؤدي تناول القهوة إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، خصوصا لدى الأشخاص الذين لا يشربونها بانتظام.

ويعني هذا أن شرب الماء قبل القهوة لا يمنع بالضرورة التأثير المباشر للكافيين على ضغط الدم.

وإلى جانب هذا الارتفاع المؤقت، تشير بعض الأبحاث إلى احتمال وجود تأثيرات طويلة الأمد لاستهلاك القهوة على ضغط الدم لدى فئات معينة.

فقد وجدت إحدى الدراسات ارتفاعا ملحوظا في ضغط الدم الانقباضي، وهو الرقم العلوي في قراءة ضغط الدم، لدى الأشخاص الذين تناولوا القهوة يوميا على مدى عامين.

لكن الباحثين أشاروا إلى أن الدراسة شملت أشخاصا تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، وهي فئة عمرية تكون بطبيعتها أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ولذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد طبيعة العلاقة بين استهلاك القهوة بانتظام والتغيرات طويلة الأمد في ضغط الدم.