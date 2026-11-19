وقال ترامب أمام القادة المشاركين في الاجتماع أن الولايات المتحدة سترفض أي شكل مما وصفه بـ"التنظيم العولمي" الذي يهدف إلى "السيطرة على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو عرقلة تقدمها".

وشدد على أن الأميركيين هم من ابتكروا هذه التكنولوجيا، معتبرا أنها تستحق التقدير والحفاظ عليها، بدلا من فرض قيود قد تعيق تطورها، وفقما نقلت شبكة "أي بي سي نيوز".

وأضاف ترامب، مستخدما المصطلح الذي يفضله لوصف هذه التكنولوجيا: "إنه الذكاء الفائق".

وتابع قائلا: "لكن علينا مراقبته. علينا أن نكون حذرين. علينا أن نقدّره ونحافظ عليه. إنه جيد بالكامل تقريبا، لكنه ينطوي على بعض الجوانب السلبية، وعلينا توخي الحذر الشديد في كيفية التعامل مع تلك الجوانب".

وأصبح الذكاء الاصطناعي وإمكانية إخضاعه لأطر تنظيمية من أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده نماذجه، والذي يجري بوتيرة غير مسبوقة.

ويأتي ذلك في وقت حذر فيه عدد من قادة قطاع التكنولوجيا من عواقب وخيمة محتملة إذا استمرت الأبحاث والتطوير في هذا المجال بسرعة مفرطة، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وسبق لترامب أن رفض مرارا فرض أي شكل من أشكال التنظيم الحكومي الرسمي على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مؤكدا أن القوانين الأميركية الحالية كافية للتعامل مع هذه التكنولوجيا وتحدياتها.

وانطلقت في مدينة شنجن بجنوب الصين فعاليات قمة "أبيك"، بمشاركة قادة وممثلي 21 دولة مطلة على المحيط الهادئ، لبحث مستقبل التجارة الإقليمية والابتكار التكنولوجي وسط تحديات جيوسياسية متصاعدة.

وتتجه أنظار العالم بالتوازي مع افتتاح المنتدى إلى القمة الثلاثية غير المسبوقة التي يستضيفها الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيريه الأميركي ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش "أبيك"، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه من تفاهمات حول أبرز النزاعات العالمية.