وتستعرض أبحاث منشورة فوائد محتملة للزبيب، لكن أحجام التجارب ومددها والأنظمة الغذائية المصاحبة تختلف، ما يصعب تحويل نتائجها إلى وعد واحد لكل من يتناول حفنة يوميا.

الألياف موجودة.. والكمية تصنع الفارق

تورد مراجعة نشرتها دورية "نيوترينتس" أن كل 100 غرام من الزبيب توفر نحو 3.3 إلى 4.5 غرام من الألياف، مع اختلاف النوع. وبحساب تقريبي، توفر كمية وزنها 30 غراما نحو غرام إلى 1.4 غرام من الألياف.

وهذا يجعل الزبيب إضافة إلى الحصة اليومية من الألياف، التي تتوزع عادة بين الخضراوات والفواكه والبقول والحبوب الكاملة. ورصدت تجارب صغيرة تغيرات محتملة في حركة الأمعاء، لكن بعض الكميات المختبرة تجاوزت كثيرا ما قد يتناوله الشخص في بضع حبات.

بكتيريا الأمعاء.. نتيجة محدودة

في دراسة نشرت عام 2019 وشملت 13 بالغا، تناول المشاركون 3 حصص يومية من الزبيب، وزن كل منها 28.3 غرام، لمدة أسبوعين. ورصد الباحثون تغيرات في بعض المجموعات البكتيرية، فيما ظل التأثير العام في تركيب ميكروبيوم الأمعاء محدودا.

ويعني صغر العينة وقصر المتابعة أن هذه النتيجة تحتاج إلى تجارب أكبر لفهم أثر التناول المنتظم في صحة الأمعاء. كما أن تغير وجود بكتيريا معينة يحتاج إلى تفسير قبل ربطه بتحسن صحي ملموس.

القلب وسكر الدم.. ماذا قاست الأبحاث؟

وجدت بعض التجارب تحسنا في ضغط الدم أو مؤشرات التحكم بالغلوكوز عند تناول الزبيب، خصوصا عند مقارنته بوجبات خفيفة مصنعة. لكن مراجعة علمية نشرت عام 2023 وصفت نتائج التجارب المتعلقة بعوامل الخطر القلبية والتحكم بسكر الدم بأنها متباينة.

وتكتسب المقارنة أهمية هنا، لأن استبدال وجبة خفيفة بالزبيب يختلف عن إضافته إلى الطعام المعتاد. كما أن تحسن مؤشر مثل ضغط الدم لا يكفي وحده لإثبات انخفاض الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

ملعقتان تستحقان الحساب

تذكر الجمعية الأميركية للسكري أن ملعقتين كبيرتين من الفاكهة المجففة، مثل الزبيب، قد تحتويان على نحو 15 غراما من الكربوهيدرات. لذلك يفيد قياس الكمية ومراجعة الملصق الغذائي، خاصة عند إضافته إلى الشوفان أو الخبز أو غيرهما من الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات.

ويمكن أن يدخل الزبيب ضمن نظام غذائي متوازن، مع اختيار الحصة بحسب احتياجات الشخص وبقية وجبته. أما تناوله مباشرة من الكيس، فيجعل تقدير الكمية أصعب مع تكرار العودة إليه.