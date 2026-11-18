ووفق وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بلغ المسبار هذه العتبة في 18 نوفمبر 2026، عند الساعة 10:16 صباحا بتوقيت غرينتش، على بُعد نحو 25.9 مليار كيلومتر من الأرض.

وفيما يواصل التحليق بسرعة تقارب 61 ألف كيلومتر في الساعة، تختصر المناسبة مفارقة كونية: مركبة احتاجت إلى 49 عامًا لتبلغ بعدا يقطعه الضوء في يوم واحد. حين يصبح الرد بعد يومين اليوم الضوئي وحدة لقياس المسافة،فالضوء، الذي يقطع نحو 300 ألف كيلومتر في الثانية، يحتاج إلى يوم كامل لاجتياز الفاصل بين الأرض والمسبار.

ولتقريب الصورة، يصل ضوء الشمس إلى الأرض في نحو 8 دقائق و20 ثانية، بينما تحتاج الإشارة إلى "فوياجر 1" إلى 24 ساعة تقريبا.

وإذا أرسل أمر من الأرض وجاء الرد فور استقباله، فلن يصل تأكيد التنفيذ قبل نحو 48 ساعة، دون احتساب الوقت اللازم لمعالجة الأمر.

وتلخص مديرة مشروع فوياجر في مختبر الدفع النفاث، سوزان دود، هذا البعد بأن إرسال تحية إلى المسبار يعني الانتظار يومين للحصول على رد.

أما بلوغ المسافة نفسها فلا يغيّر بيئة المسبار أو طريقة عمله، بحسب ناسا، بل هي علامة على امتداد رحلة ما زالت تصل منها بيانات إلى الأرض، رغم المسافة والعمر.

من الكواكب إلى الفضاء بين النجوم انطلق "فوياجر 1" في 5 سبتمبر 1977 لاستكشاف المشتري وزحل، واقترب من الأول في مارس 1979، ومن الثاني في نوفمبر 1980، مستفيدا من جاذبية الكواكب في مواصلة رحلته إلى أعماق الفضاء.

وخلال تلك الرحلة، ساعد في اكتشاف حلقات وأقمار جديدة، ورصد نشاطًا بركانيا على "آيو"، قمر المشتري، في اكتشاف غيّر تصور العلماء عن النشاط الجيولوجي خارج الأرض.

وفي أغسطس 2012، اجتاز المسبار الحد الخارجي للغلاف الشمسي، وهو الفقاعة التي تصنعها الرياح الشمسية والمجالات المغناطيسية المرتبطة بها، ليصبح أول مركبة تدخل الفضاء بين النجوم. ويمثل وجوده هناك فرصة لقياس بيئة لم تصل إليها بعثات أخرى، باستثناء توأمه "فوياجر 2".

وبحسب جدول ناسا الحالي، ما زال جهازا قياس المجال المغناطيسي وموجات البلازما يعملان على "فوياجر 1"، ويرسلان بيانات تساعد في فهم الوسط المحيط به. ويمتد النظام الشمسي، بمعناه الأوسع، إلى مسافات أبعد كثيرا من حدود تلك الفقاعة، ليشمل "سحابة أورت"، وهي منطقة بعيدة من الأجرام الجليدية.

وتقدر ناسا أن بلوغ حافتها الداخلية يستغرق نحو 300 عام من رحلة المسبار، فيما قد يتطلب تجاوزها نحو 30 ألف عام. معركة على كل واط ويتزامن الإنجاز مع جهود هندسية لإطالة عمر المسبار، الذي يحصل على الكهرباء من مولدات تحول حرارة التحلل الإشعاعي للبلوتونيوم إلى طاقة.

وتنخفض القدرة الكهربائية المتاحة بنحو 4 واط سنويا، ما يفرض إطفاء أجهزة وأنظمة تدريجيا للحفاظ على الوظائف الأساسية والقياسات العلمية. وفي سبتمبر الماضي، أكمل المهندسون التحول من ثلاث وحدات إلى بدائل أقل استهلاكًا للطاقة، في إجراء يتيح استمرار الأجهزة العلمية المتبقية لفترة أطول.

ثم غابت إشارة المسبار خلال محاولتي اتصال يومي 18 و19 أكتوبر، قبل أن تظهر مجددًا في 20 أكتوبر. وقالت ناسا في تحديث نشرته في 29 أكتوبر إن الفريق يحقق في سبب الانقطاع، بعدما رصد انتقالا تلقائيا إلى مجموعة دفع احتياطية. الأرض.. نقطة زرقاء ورسالة ذهبية وقبل هذا الإنجاز بعقود، منح "فوياجر 1" البشر صورة نادرة لموطنهم.

ففي 14 فبراير 1990، التفتت كاميراته نحو الداخل والتقطت صورة "النقطة الزرقاء الباهتة"، التي ظهرت فيها الأرض نقطة ضئيلة داخل شعاع من ضوء الشمس، حين كان المسبار على بُعد نحو 6 مليارات كيلومتر من الشمس. وأُطفئت كاميراته بعد التقاط صوره الأخيرة، لتوفير الطاقة للرحلة الطويلة.

ومنذ ذلك الحين، امتدت مهمته إلى استكشاف بيئة الفضاء بأجهزة القياس. وعلى متنه يحمل "القرص الذهبي": أسطوانة نحاسية مطلية بالذهب تضم صورًا وأصواتًا من الأرض وموسيقى وتحيات بـ55 لغة، أُعدت لتروي شيئا عن الحياة والثقافة على كوكبنا لأي حضارة قد تعثر عليها في المستقبل.

وهكذا يبتعد عن الأرض جسم يحمل قياسات عن الكون ورسالة عن سكانها؛ وبعد 49 عاما من الرحلة، صار بينه وبين موطنه يوم كامل بسرعة الضوء.