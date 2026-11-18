في كل ليلة، عندما يستسلم الإنسان للنوم، يبدأ الدماغ عملية تنظيف، تشبه دورة الغسيل التي تزيل الفضلات والشوائب المتراكمة.

وخلال هذه العملية، تتدفق موجات من السائل الدماغي الشوكي حول الدماغ وعبر المساحات الموجودة داخله، لتساعد على التخلص من الفضلات والمواد الضارة، وتسهم في استعادة نشاط الدماغ واستعداده ليوم جديد.

وتعد حركة هذا السائل، التي يمكن أن تحدث أيضا أثناء اليقظة، ضرورية للحفاظ على صحة الدماغ.

وقد أظهرت الأبحاث أن اضطرابات تدفقه ترتبط بأمراض عصبية خطيرة، مثل ألزهايمر وباركنسون.

تنظيف الدماغ قد يكون مفتاحا للوقاية من الخرف

بحسب مهندس الأعصاب جوشوا ليفيت، الذي عمل سابقا في جامعة بوسطن ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويشغل حاليا منصب المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة CereBloom المتخصصة في التقنيات العصبية، فإن "التخلص من الفضلات المتراكمة في الدماغ أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق بمرض ألزهايمر وغيره من أشكال الخرف، التي تنجم جزئيا عن تراكم جزيئات مثل الأميلويد وتاو داخل الدماغ".

وأضاف ليفيت: "إذا تمكنا من تحسين عملية إزالة الفضلات من الدماغ، فقد نستطيع المساعدة في منع تراكم اللويحات المرتبطة بتطور هذه الأمراض".

وفي دراسة حديثة نُشرت في مجلة Science Translational Medicine، اكتشف ليفيت وفريق من الباحثين طريقة لتعزيز تدفق السائل الدماغي الشوكي أثناء النوم، باستخدام دفعات قصيرة من أصوات اصطناعية تُبث في توقيتات محددة بدقة.

كيف ترتبط موجات الدماغ بعملية تنظيفه؟

عندما يتدفق السائل الدماغي الشوكي عبر الدماغ أثناء مرحلة النوم غير المصحوبة بحركة العين السريعة، تتزامن حركة السائل مع موجات بطيئة من النشاط العصبي.

ويمكن رصد هذه الموجات الكهربائية باستخدام تقنية تخطيط كهرباء الدماغ.

ولفهم العلاقة بين النشاط العصبي وحركة السائل الدماغي الشوكي، أجرى الباحثون تجربة شملت 14 شخصا بالغا يتمتعون بصحة جيدة، تراوحت أعمارهم بين 18 و52 عاما.

وتمكن المشاركون من النوم أثناء خضوعهم للتصوير بالرنين المغناطيسي.

واستخدم العلماء التصوير بالرنين المغناطيسي لرصد تدفق السائل الدماغي الشوكي خلال النوم، بينما ارتدى المشاركون قبعات مزودة بأقطاب كهربائية لتسجيل موجات النشاط العصبي المصاحبة لهذه التدفقات.

وسمحت هذه الطريقة للباحثين بمراقبة التغيرات التي تحدث داخل الدماغ أثناء النوم، وربط حركة السائل بالتغيرات في النشاط الكهربائي للخلايا العصبية.

أصوات وردية لتعزيز عملية تنظيف الدماغ

استعمل الباحثون خلال التجربة دفعات صوتية قصيرة للغاية من نوع يُعرف باسم "الضوضاء الوردية".

وتشبه هذه الأصوات التشويش المستمر المعروف باسم "الضوضاء البيضاء"، لكنها أكثر نعومة وعمقا، بسبب اختلاف توزيع الترددات الصوتية فيها.

وحرص العلماء على تشغيل هذه الأصوات في توقيتات دقيقة للغاية، بحيث تتزامن مع قمم الموجات الكهربائية البطيئة التي ينتجها الدماغ أثناء النوم.

وأظهرت النتائج أن هذا التحفيز الصوتي المتزامن أدى إلى تعزيز النشاط العصبي المرتبط بتلك الموجات.

لكن المفاجأة كانت أن التأثير لم يقتصر على النشاط الكهربائي للدماغ، فقد اكتشف الباحثون أن الأصوات أسهمت أيضا في زيادة حجم موجات تدفق السائل الدماغي الشوكي أثناء النوم.

وقالت لورا لويس، عالمة الأعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "استطعنا زيادة حجم موجة تدفق السائل الدماغي الشوكي أثناء النوم، وهو أمر لم تكن هناك، على حد علمنا، طريقة لتحقيقه من قبل"، حسبما نقل موقع "ساينس أليرت" الطبي.

ويمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة في فهم كيفية عمل الدماغ أثناء النوم.

فقبل إجراء الدراسة، لم يكن العلماء متأكدين مما إذا كانت هناك علاقة سببية مباشرة بين الموجات العصبية البطيئة وتدفق السائل الدماغي الشوكي.

وكان من الممكن أن يكون تزامن الظاهرتين مجرد ارتباط يحدث أثناء النوم، دون أن تكون إحداهما مسؤولة بصورة مباشرة عن الأخرى.

لكن النتائج الجديدة أظهرت أن تعزيز الموجات العصبية البطيئة باستخدام التحفيز الصوتي يؤدي بالفعل إلى زيادة تدفق السائل الدماغي الشوكي.

وهذا يعني أن العلاقة بين الظاهرتين ليست مجرد تزامن، بل يمكن التأثير فيها والتحكم بها لزيادة قوة تدفق السائل.

وحسبما ذكرت لويس: "الآن، بعدما أصبح بإمكاننا تعزيز تدفق السائل الدماغي الشوكي أثناء النوم لدى البالغين الأصحاء، نشعر بحماس كبير لتطبيق هذه التقنية على مجموعات من المرضى، لمعرفة التأثيرات التي يمكن تحقيقها".

هل يمكن أن تساعد التقنية في الوقاية من ألزهايمر؟

رغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على ضرورة التعامل معها بحذر.

فالدراسة شملت عددا صغيرا من المشاركين، ولم تتجاوز 14 شخصا، كما أنها أُجريت على بالغين أصحاء.

والأهم من ذلك أن التجربة أثبتت إمكانية زيادة تدفق السائل الدماغي الشوكي، لكنها لم تثبت أن هذه الزيادة تؤدي بالفعل إلى تحسين صحة الدماغ أو تعزيز التخلص من المواد السامة.

فهذا الجانب لم يكن ضمن المؤشرات التي قاسها الباحثون خلال الدراسة.

وبالتالي، لا يمكن الجزم حاليا بأن التحفيز الصوتي أثناء النوم يمنع الإصابة بألزهايمر أو باركنسون، أو يبطئ تطور هذه الأمراض.

ومع ذلك، فإن إثبات الفوائد الصحية لهذه التقنية في دراسات مستقبلية قد يفتح الباب أمام تطبيقات طبية جديدة، وربما يغير الطريقة التي نفهم بها أهمية النوم الجيد.