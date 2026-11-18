وتشير التقديرات إلى أن واحدا من كل خمسة أشخاص في المملكة المتحدة يعاني المراحل المبكرة من المرض، فيما ارتفع عدد الحالات المشخصة بمقدار 5 أضعاف خلال عقد واحد فقط.

ورغم ذلك، فإن معظم المصابين لا يدركون حتى أنهم معرضون للخطر، نظرا إلى الصعوبة المعروفة في اكتشاف المرض، خصوصا في مراحله الأولى.

فحوص دورية لملايين الأشخاص

أوصت الجمعية البريطانية لأمراض الجهاز الهضمي بضرورة خضوع نحو 4.6 مليون شخص مصاب بداء السكري من النوع الثاني في المملكة المتحدة لفحوص منتظمة للكشف عن أمراض الكبد.

وتشمل التوصيات أيضا الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن، ولديهم عامل خطر إضافي واحد على الأقل للإصابة بالمرض.

وبموجب الإرشادات الجديدة، سيُعرض على المرضى إجراء فحوص للكشف المبكر مرة كل خمس سنوات، على أن يُحال الأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى فحص متخصص يُعرف باسم "فيبروسكان"، وهو اختبار قادر على اكتشاف التليف أو الندوب في أنسجة الكبد قبل ظهور الأعراض.

ويشير الخبراء إلى أن تراكم الدهون الزائدة في الجسم أصبح مسؤولا عن نسبة كبيرة من حالات أمراض الكبد، بعدما كان التركيز في السابق ينصب بصورة رئيسية على استهلاك الكحول.

ورحب متخصصون بالتوصيات الجديدة، لكنهم شددوا على ضرورة توعية المرضى بالعلامات التحذيرية التي قد تشير إلى وجود مشكلات في الكبد، خصوصا أن كثيرا من الأشخاص المعرضين للخطر قد لا يستوفون شروط الخضوع للفحوص الدورية.

وتشمل الأعراض المحتملة مشكلات يسهل الخلط بينها وبين حالات صحية أقل خطورة، مثل الإرهاق الشديد وصعوبة التركيز والغثيان.

ارتفاع وفيات أمراض الكبد بأكثر من أربعة أضعاف

قال البروفيسور ستيوارت ماكفيرسون، استشاري أمراض الكبد والمؤلف الرئيسي للإرشادات الوطنية الجديدة: "تتطور معظم أمراض الكبد الخطيرة على مدى سنوات طويلة. لكن التحدي يكمن في أن المرضى غالبا ما يشعرون بأنهم بصحة جيدة تماما، إلى أن يكون الكبد قد تعرض بالفعل لتليف كبير".

وأضاف: "ارتفعت الوفيات الناجمة عن أمراض الكبد في المملكة المتحدة بأكثر من 4 أضعاف خلال العقود الأربعة الماضية، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى الاستهلاك الضار للكحول وارتفاع معدلات السمنة".

وتابع: "رغم امتلاك كثير من الأشخاص عوامل خطر واضحة، فإن فرص اكتشاف المرض لا تزال تضيع"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويرى الخبراء أن برنامج الفحوص الجديد قد يساعد في اكتشاف آلاف الحالات التي كانت ستمر دون تشخيص.

لكن المشكلة لا تقتصر على أمراض الكبد وحدها، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 1.2 مليون شخص في المملكة المتحدة يعيشون مع السكري من النوع الثاني دون علمهم بإصابتهم.

كما يعاني ملايين آخرون حالة "مقدمات السكري"، التي تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، ويمكن أن تزيد بصورة كبيرة خطر الإصابة بالسكري ومرض الكبد الدهني.

وبالنسبة إلى هؤلاء، فإن التعرف المبكر على العلامات التحذيرية لمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، المعروف طبيا باسم مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، قد يدفعهم إلى إجراء الفحوص والحصول على العلاج قبل تفاقم الحالة.

المرض قد يتطور لسنوات دون أي أعراض

بحسب البروفيسور ويليام العزاوي، اختصاصي أمراض الكبد في جامعة كوين ماري بلندن، فإن الخيارات المتاحة أمام الأطباء لعكس الضرر تصبح محدودة للغاية عندما يُكتشف المرض في مراحله المتقدمة.

وأوضح: "نعلم أن أمراض الكبد لا تُشخص لدى كثير من المصابين، وأن أشخاصا عديدين يعيشون معها لسنوات طويلة دون ظهور أي أعراض".

ووفقا للعزاوي: "يكتشف عدد كبير جدا من المرضى إصابتهم للمرة الأولى عندما يصلون إلى مرحلة الفشل الكبدي، وحينها لا يكون أمامنا الكثير مما يمكن فعله لعكس الضرر الذي حدث".

وأشار إلى أن: "جزءً كبيراً من المشكلة يتمثل في أن الأعراض، إذا ظهرت في المراحل المبكرة، تكون غالبا غامضة وغير محددة، ويمكن أن ترتبط بأمراض أخرى".

أبرز العلامات التحذيرية لأمراض الكبد

1- التعب المستمر وصعوبة التركيز

يُعد الإرهاق المستمر من أكثر الشكاوى شيوعا بين المصابين بأمراض الكبد.

وغالبا ما يشكو المرضى من انخفاض مستويات الطاقة وصعوبة التركيز، حتى دون بذل مجهود كبير.

2- ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن

قد يشعر بعض المرضى بألم أو انزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وهي المنطقة التي يقع فيها الكبد، كما قد تترافق هذه الأعراض مع الغثيان وفقدان الشهية.

3- الحكة المستمرة في الجلد

يمكن أن تكون الحكة المستمرة علامة على وجود مشكلات في وظائف الكبد.

وتُعرف هذه الحالة طبيا باسم "الحكة الركودية الصفراوية"، وقد ترتبط بتراكم مواد صفراوية في الدم عندما يتعطل التدفق الطبيعي للعصارة الصفراوية عبر الكبد.

وتتراوح شدة الحكة بين الخفيفة والحادة، وغالبا ما تظهر في راحتي اليدين وباطن القدمين ومنطقة البطن.

4- اصفرار الجلد وبياض العينين

في الحالات الأكثر تقدما، قد يصاب المرضى باليرقان، الذي يؤدي إلى تحول لون الجلد وبياض العينين إلى الأصفر.

وتحدث هذه الحالة عندما تتراكم مادة "البيليروبين" في الجسم، وهي صبغة صفراء تنتج بصورة طبيعية عن تحلل خلايا الدم الحمراء.

كذلك قد يلاحظ بعض المرضى أيضا تغير لون بشرتهم لتصبح شاحبة بصورة غير معتادة، أو مائلة إلى الرمادي أو الاصفرار الباهت.

5- التشوش الذهني والقيء المصحوب بالدم

في الحالات الشديدة، قد يؤدي الفشل الكبدي إلى اضطرابات في وظائف الدماغ، تظهر على شكل ارتباك أو تشوش ذهني.

ومن المحتمل أن يعاني بعض المرضى أيضا القيء المصحوب بالدم، وهو عرض خطير يستدعي تدخلا طبيا عاجلا.

لماذا يشكل السكري من النوع الثاني خطرا على الكبد؟

يعكس التركيز على المصابين بالسكري من النوع الثاني ارتفاع احتمالات إصابتهم بأمراض كبد خطيرة مقارنة بغيرهم.

ووفقما ذكر البروفيسور العزاوي فإن مقاومة الإنسولين، التي يعانيها مرضى السكري من النوع الثاني، تؤدي إلى زيادة تراكم الدهون داخل الكبد.

وبيّن أن: "الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني يعانون مقاومة الإنسولين، ما يؤدي إلى زيادة تراكم الدهون في الكبد. كما أنهم أكثر عرضة لتطور المرض إلى مرحلة تليف الكبد، وهي مرحلة قد تسبق الفشل الكبدي، وتزيد كذلك خطر الإصابة بسرطان الكبد".

وشدد على أن الكحول لا يزال أحد عوامل الخطر الرئيسية، لكنه لم يعد السبب الوحيد وراء أمراض الكبد.