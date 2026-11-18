ويحتوي الكوب الواحد من الحليب بحسب ليز وايس اختصاصية التغذية على "كمية كبيرة من العناصر الغذائية، ويوفر نحو 8 غرامات من البروتين عالي الجودة، إلى جانب الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين بي 12 وبي 2".

وتؤدي هذه العناصر الغذائية أدوارا مهمة في العديد من وظائف الجسم، بدءا من الحفاظ على قوة العظام وصولا إلى بناء العضلات وإصلاح أنسجتها.

وبالنسبة للأشخاص الذين يراقبون مستويات الكوليسترول لديهم، يبرز سؤال مهم: هل يمكن أن يكون الحليب جزءا من نظام غذائي صحي للقلب، أم أن الدهون الموجودة فيه قد ترفع مستويات الكوليسترول؟

بحسب تقرير لموقع "إيتينغ ويل" الصحي، فإن الأبحاث تشير إلى أن استهلاك الدهون المشبعة بدلا من الدهون غير المشبعة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، بما في ذلك كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف باسم "الكوليسترول الضار".

لكن العلاقة بين الحليب والكوليسترول أكثر تعقيدا مما قد يبدو للوهلة الأولى، ويرجع ذلك إلى ما يسميه خبراء التغذية بـ "المصفوفة الغذائية لمنتجات الألبان"، وهو مصطلح يشير إلى التركيبة المتكاملة من العناصر الغذائية والمكونات الموجودة في منتجات الألبان، والتي قد تؤثر في الطريقة التي تنعكس بها هذه المنتجات على صحة الإنسان.

وتوضح اختصاصية التغذية لورين تويغه أن منتجات الألبان "تحتوي على مصفوفة معقدة من المغذيات الدقيقة، وأنواع مختلفة من الأحماض الدهنية، والمركبات النشطة بيولوجيا، ويبدو أن هذه المكونات تخفف من التأثيرات السلبية التي نتوقع عادة أن تحدثها الدهون المشبعة على صحة القلب".

وأضافت تويغه: "بينما يركز كثير من الناس على محتوى الحليب من الدهون، من المهم أيضا النظر إلى العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في كوب الحليب، مثل فيتامين دي وفيتامينات المجموعة بي والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي عناصر ثبت أنها تدعم صحة القلب".

وأشارت تويغه إلى أن هذه الكثافة الغذائية قد تساعد في تفسير نتائج العديد من الدراسات التي وجدت أن تناول منتجات الألبان كاملة الدسم قد لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة أو السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

هل يرفع الحليب الكوليسترول الضار؟

عند النظر بصورة خاصة إلى تأثير الحليب على مستويات الكوليسترول، تشير الأبحاث إلى نتائج قد تبدو مفاجئة.

وحول ذلك تقول تويغه: "تشير الأبحاث إلى أن استهلاك حليب الأبقار قد يكون له تأثير محايد أو مفيد على مستويات الكوليسترول".

ووفقا لها فإن الدراسات لم تجد ارتفاعا ملحوظا في مستويات الكوليسترول الكلي أو الكوليسترول الضار، نتيجة استهلاك الحليب.

كما وجدت بعض الدراسات الأصغر حجما ارتفاعا طفيفا في مستويات كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة، المعروف باسم "الكوليسترول الجيد".

وتعني هذه النتائج أن تناول الحليب لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، رغم احتوائه على الدهون المشبعة، خصوصا في الأنواع كاملة الدسم.

الحليب كامل الدسم أم منزوع الدسم؟

من النتائج المثيرة للاهتمام أن نسبة الدهون الموجودة في الحليب قد لا تحدث فرقا كبيرا في مستويات الكوليسترول، على الأقل وفقا لبعض الدراسات الصغيرة.

ولفتت أخصائية التغذية وايس إلى دراسة صغيرة، قارنت بين تأثير تناول الحليب كامل الدسم والحليب منزوع الدسم، وخلالها تناول المشاركون كوبين يوميا من أحد نوعي الحليب لمدة ثلاثة أسابيع، ثم جرت مقارنة تأثير النوعين على مستويات الكوليسترول.

ورغم أن الحليب كامل الدسم يحتوي على كمية أكبر من الدهون المشبعة، لم يجد الباحثون اختلافا في مستويات الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الكلي بين النوعين.

إلا أن وايس حذرت من المبالغة في تفسير هذه النتائج، فالدراسة كانت صغيرة الحجم، واستمرت لفترة قصيرة نسبيا، كما أنها لم تشمل أشخاصا يعانون بالفعل من ارتفاع مستويات الكوليسترول.

وبالتالي، لا يمكن الاعتماد عليها وحدها للاستنتاج بأن الحليب كامل الدسم آمن بالقدر نفسه لجميع الأشخاص، خصوصا من يعانون اضطرابات الدهون في الدم.

هل يعني ذلك أن الدهون المشبعة غير ضارة؟

مع أن النتائج التي تشير إلى أن الحليب قد لا يرفع الكوليسترول بالقدر المتوقع، فإن ذلك لا يعني إمكانية تناول الدهون المشبعة بكميات غير محدودة.

فالإرشادات الغذائية الأميركية توصي بأن تشكل الدهون المشبعة أقل من 10 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

أما جمعية القلب الأميركية، فتوصي بحد أكثر صرامة، يتمثل في ألا تتجاوز الدهون المشبعة 6 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

ويعكس هذا الاختلاف بين التوصيتين درجة الحذر التي تتبناها جمعية القلب الأميركية بشأن تأثير الدهون المشبعة على صحة القلب والأوعية الدموية.

ما نوع الحليب الأفضل لمن يعانون ارتفاع الكوليسترول؟

تبين أخصائية التغذية وايس أنه ""بالنسبة لشخص يعاني ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، فإنني سأظل أوصي باختيار الحليب منزوع الدسم أو الحليب الذي يحتوي على 1 بالمئة من الدهون".

وتشير وايس إلى أن ذلك لا يعني أن الأشخاص الذين يفضلون الحليب كامل الدسم أو الحليب الذي يحتوي على 2 بالمئة من الدهون مضطرون بالضرورة إلى التوقف عن تناوله، مضيفة: "إذا كنت تستمتع بشرب الحليب كامل الدسم أو الحليب الذي يحتوي على 2 بالمئة من الدهون، فمن المهم الانتباه إلى حجم الحصص التي تتناولها، وكذلك إلى مصادر الدهون المشبعة الأخرى في نظامك الغذائي على مدار اليوم".

بمعنى آخر، لا ينبغي تقييم تأثير الحليب على الكوليسترول بمعزل عن بقية النظام الغذائي.

فالشخص الذي يستهلك كميات كبيرة من الدهون المشبعة من مصادر غذائية أخرى قد يحتاج إلى تقليل كمية الدهون التي يحصل عليها من الحليب، بينما يمكن لشخص آخر أن يدرج كميات معتدلة منه ضمن نظام غذائي متوازن