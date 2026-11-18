ويقول الباحثون إن المشط الإلكتروني الجديد، الذي أطلقوا عليه اسم "ديتانغل"، أكثر فعالية بكثير في استعادة نمو الشعر مقارنة بالعلاجات التقليدية المستخدمة لمكافحة تساقطه، رغم أن التقنية لا تزال في المرحلة التجريبية.

وحتى الآن، لم تختبر هذه التقنية سوى على الفئران، لكن الفريق البحثي من جامعة بيهانغ في العاصمة الصينية بكين يرى أن النتائج تشير إلى إمكانية استخدامها مستقبلا لعلاج الثعلبة الأندروجينية، المعروفة أيضا باسم الصلع الوراثي أو الصلع الذكوري، لدى البشر.

ووفق العلماء الذين نشروا تفاصيل اختراعهم في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، فإن نظام "ديتانغل" تمكن من تحقيق نتائج أفضل من عقار "مينوكسيديل"، وهو المادة الفعالة في علاج تساقط الشعر الشهير "روغين".

كيف يعمل المشط الكهربائي الجديد؟

يعتمد المشط المبتكر على تقنية تجمع بين التحفيز الكهربائي لبصيلات الشعر وإيصال المواد العلاجية إلى المناطق المستهدفة.

ويحتوي المشط على أسنان إلكترونية مزودة بأقطاب كهربائية متفاوتة الارتفاع، إلى جانب مكونات مدمجة محملة بمواد علاجية، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتعمل هذه المكونات على توليد مجال كهربائي في المناطق المحيطة ببصيلات الشعر، بهدف تحفيزها على النمو.

وتسمح هذه التقنية بالجمع بين التحفيز الكهربائي والتوصيل العميق للمواد العلاجية، بدلا من الاعتماد على العلاجات الموضعية التقليدية وحدها.

نتائج مذهلة

أظهرت التجارب التي أجريت على الفئران المصابة بالثعلبة الأندروجينية نتائج مشجعة للغاية.

فقد تمكن المشط الكهربائي من تحقيق تحسن ملحوظ في استعادة نمو الشعر مقارنة بالعلاج التقليدي باستخدام المينوكسيديل الموضعي.

وقال الباحثون: "يعزز النظام بشكل كبير فعالية استعادة الشعر لدى الفئران المصابة بالثعلبة الأندروجينية، إذ رفع النتائج من نحو 70 بالمئة إلى ما يقرب من 100 بالمئة خلال شهر واحد، مقارنة بالعلاج التقليدي بالمينوكسيديل الموضعي".

ويؤكد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها لا تزال مقتصرة على التجارب الحيوانية، ولم يثبت بعد أن التقنية ستحقق الفعالية نفسها لدى البشر.

لذا سيكون من الضروري إجراء مزيد من الاختبارات قبل الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر.

وستركز هذه التجارب على تحديد مدى أمان استخدام المشط الكهربائي، وفعاليته في علاج الصلع الوراثي، وما إذا كان قادرا على تحقيق نتائج مماثلة لتلك التي رصدها.