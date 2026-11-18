وركزت الدراسة المنشورة في دورية "نيتشر لأبحاث القلب والأوعية الدموية" على إمكانية استخدام "الحمض النووي الريبي المرسال المعدل" لتحفيز خلايا عضلة القلب على التكاثر، ما قد يحسن قدرة العضلة على ضخ الدم.

ورغم أن هذه الأبحاث لا تزال في مراحلها المبكرة، فإن الدراسة تفتح الباب أمام احتمال مثير يتمثل في إمكانية تحفيز قلب الإنسان البالغ، في المستقبل، على تجديد أنسجته العضلية المتضررة.

لماذا يعجز القلب عن إصلاح نفسه؟

تحدث النوبة القلبية، المعروفة طبيا باسم احتشاء عضلة القلب، عندما ينخفض تدفق الدم عبر أحد الشرايين التاجية بشكل كبير، أو يتوقف تماما نتيجة انسداده.

وعندما ينقطع الأكسجين، تبدأ خلايا عضلة القلب في الموت. وخلافا لأنسجة الجلد أو الكبد، يمتلك قلب الإنسان البالغ قدرة محدودة للغاية على تعويض الخلايا التالفة.

وبدلا من إنتاج خلايا عضلية جديدة، يستبدل الجسم إلى حد كبير العضلات الميتة بأنسجة ندبية ليفية.

ورغم أن هذه الندوب تساعد في الحفاظ على البنية الهيكلية للقلب، فإنها لا تستطيع الانقباض بالطريقة التي تنقبض بها العضلات السليمة.

ونتيجة لذلك، قد يصبح القلب أضعف تدريجيا، ما يؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بفشل القلب.

وقد أسهمت العلاجات الحديثة، مثل الإجراءات الطبية لإعادة فتح الشرايين المسدودة والأدوية وبرامج التمارين الرياضية الخاضعة للإشراف الطبي، في تحسين معدلات النجاة بشكل كبير، لكنها لا تستطيع تعويض أنسجة عضلة القلب التي ماتت بالفعل.

كيف يمكن إعادة تنشيط قدرة القلب على التجدد؟

خلال المراحل المبكرة من نمو القلب، تنقسم خلايا عضلة القلب وتتكاثر، ما يسمح للعضلة بالنمو.

لكن بعد الولادة بفترة قصيرة، تفقد معظم خلايا عضلة القلب لدى الثدييات، إلى حد كبير، قدرتها على الانقسام.

وسعى الباحثون في الدراسة التي أجريت على فئران إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان إعادة تشغيل هذه العملية الطبيعية، من خلال تحفيز خلايا عضلة القلب على إنتاج بروتينين يعرفان باسم "Myc" و"Cyclin T1".

ويعمل بروتين Myc على تنشيط الجينات المرتبطة بنمو الخلايا وانقسامها، بينما يساعد بروتين Cyclin T1 في تشغيل الآليات الخلوية اللازمة للتكاثر.

وعندما يعمل البروتينان معا، يمكنهما تشجيع خلايا عضلة القلب الناضجة على استعادة قدرتها على الانقسام.

واستخدم الباحثون "الحمض النووي الريبي المرسال المعدل" لتزويد خلايا عضلة القلب بتعليمات لإنتاج هذين البروتينين.

وتعتمد هذه الطريقة على التقنية الأساسية نفسها المستخدمة في لقاحات كوفيد-19، التي تنقل تعليمات وراثية مؤقتة إلى الخلايا لإنتاج بروتين يساعد الجهاز المناعي على التعرف إلى الفيروس.

ومن المهم أن تقنية "الحمض النووي الريبي المرسال المعدل" لا تتطلب تعديل الحمض النووي للخلية، لكنها تقدم تعليمات مؤقتة تتحلل بشكل طبيعي بعد فترة.

وتكتسب هذه الطبيعة المؤقتة أهمية خاصة عند تحفيز نمو الخلايا، لأن النمو الخلوي غير المنضبط يشكل الأساس الذي تقوم عليه الأورام السرطانية.

ماذا حدث في القلوب المتضررة؟

اختبر الباحثون العلاج الجديد على فئران تعرضت لنوبات قلبية أحدثت تجريبيا.

وحقن الفريق الحمض النووي الريبي المرسال المعدل مباشرة في القلوب المتضررة لدى الفئران.

وأدى العلاج إلى تنشيط الجينات المسؤولة عن انقسام الخلايا، ما حفز خلايا عضلة القلب على البدء بالتكاثر مجددا.

كذلك، أظهرت الفئران التي تلقت العلاج تحسنا في وظائف القلب.

وبعد مرور 28 يوما، تبين أن الفئران المعالجة فقدت قدرا أقل من قدرتها على ضخ الدم مقارنة بالفئران التي لم تتلق العلاج.

وأظهرت الفئران المعالجة كمية أكبر من أنسجة عضلة القلب.

وفي تجربة أطول أمدا، استمر التحسن في وظائف القلب حتى بعد مرور 12 أسبوعا على تلقي العلاج.

وتشير هذه النتائج إلى أن التنشيط المؤقت للآليات المسؤولة عن نمو خلايا القلب قد يساعد في استعادة جزء من الوظائف التي فقدها القلب نتيجة الإصابة، لكن العلاج لم يؤد بشكل ثابت إلى تقليل الأنسجة الندبية.

ويدل ذلك على أن تحسن قدرة القلب على ضخ الدم لا يعني بالضرورة أن العضلات المتضررة قد استبدلت بالكامل بأنسجة عضلية جديدة.

مخاطر محتملة.. هل يمكن أن يسبب العلاج السرطان؟

تتعلق إحدى أهم نتائج الدراسة بمسألة السلامة، فبروتين Myc يعد منظما قويا لنمو الخلايا، ويرتبط أيضا بالإصابة بالسرطان عندما يصبح نشاطه خارج نطاق السيطرة.

وقد يكون تنشيط بروتيني Myc وCyclin T1 على نطاق واسع في أنحاء القلب المتضرر أمرا خطيرا.

ففي إحدى التجارب، أصيبت عدة فئران بأمراض شديدة أو نفقت نتيجة المضاعفات.

إلا أنه عندما حصر الباحثون تنشيط البروتينين في منطقة أصغر من عضلة القلب تحيط بموقع الإصابة الأصلية، كانت الاستجابة أفضل بكثير.

ومن النتائج المشجعة أن الباحثين لم يرصدوا أي أورام خلال فترة المتابعة التي شملتها الدراسة لدى الفئران التي تلقت العلاج الموضعي.

ورغم ذلك، ستكون هناك حاجة إلى دراسات أطول أمدا للتأكد من سلامة هذه الطريقة، إذ لا تزال هناك عقبات كبيرة يجب التغلب عليها قبل أن يصبح بالإمكان اختبار هذا النهج بشكل روتيني على المرضى.

فحتى الآن، لم يثبت أن العلاج قادر على تجديد أنسجة القلب المتضررة لدى البشر.

ويتعين على الباحثين تحديد الطريقة الأكثر أمانا لإيصال العلاج إلى عضلة القلب، والتوصل إلى الجرعة المناسبة، والتحقق من المضاعفات المحتملة، مثل اضطرابات نظم القلب والنمو الخلوي غير المنضبط.