وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، اليوم الأربعاء، بأن القاموس عرّف معنى كلمة "إنسان" بأنها "تحمل الصفات والعيوب والمشاعر التي تكون لدى الأفراد، على عكس الآلهة أو الحيوانات أو الآلات".

وقال كولين ماكنتوش، التابع للمسؤولين عن قاموس "كامبريدج"، إن "الذكاء الاصطناعي يغير طريقة حديثنا عن كوننا بشرا".

وأضاف أن "المخاوف بشأن ما قد يفقده البشر عندما يعتمد المرء في التفكير على جهات خارجية، دفعتنا إلى إعادة النظر في مدى اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي".

وأوضح ماكنتوش أن الاستخدام المتزايد لمصطلحات مثل "من صنع الإنسان" يظهر مدى تمييز الأفراد بشكل متزايد بين العمل البشري والذكاء الاصطناعي.

وتعليقا على اختيار القاموس لكلمة "هيومن"، قال بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأميركية العملاقة للبرمجيات، إن "الذكاء الاصطناعي يجعلنا نفكر بقدر أكبر في معنى أن نكون بشرا".

ووفق غيتس فإن ذلك "قد يساعدنا في علاج الأمراض، وتحسين التعليم، ومنح الأفراد المزيد من الوقت للتركيز على الأمور الأكثر أهمية".