وبحسب دراسة نشرتها دورية "جورنال أوف كلينيكال أونكولوجي"، يعتمد العقار على تدمير مستقبلات الأندروجين التي تسهم في نمو الخلايا السرطانية.

وتكمن أهمية هذه الآلية في قدرة بعض أورام البروستاتا على التكيف مع العلاجات ومواصلة النمو، رغم خفض مستويات هرمون التستوستيرون أو تثبيط تأثيره.

ويحمل العقار اسم "بافديغالوتاميد"، ويعرف بالرمز ARV-110، ويتناوله المرضى عن طريق الفم مرة واحدة يوميا.

استهداف مستقبلات الأندروجين

شملت التجربة مرضى مصابين بسرطان البروستاتا النقيلي المقاوم للإخصاء، سبق أن تلقوا علاجا بمثبطات مسار الأندروجين.

وشارك في الدراسة باحثون من مؤسسات طبية عدة، بينها مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة ييل، إلى جانب شركة "أرفيناس" للتكنولوجيا الحيوية، التي طورت العقار ومولت التجربة.

وضمت المرحلة الأولى 95 مريضا، وركزت على تقييم سلامة العقار وتحديد الجرعة المناسبة، التي بلغت 420 مليغراما مرة واحدة يوميا.

أما المرحلة الثانية، فضمت 144 مريضا، واختبرت نشاط العقار لدى مجموعات تحمل أورامها تغيرات مختلفة في مستقبلات الأندروجين.

وأظهرت النتائج أن 60 بالمئة من المرضى الذين تحمل أورامهم طفرات T878 أو H875، وعددهم 20 مريضا، سجلوا انخفاضا لا يقل عن 50 بالمئة في مستوى مستضد البروستاتا النوعي.

ويعد انخفاض هذا المستضد مؤشرا على تراجع نشاط المرض، لكنه لا يعني بالضرورة تقلص الأورام بالنسبة نفسها.

وفي المقابل، سجل الانخفاض ذاته لدى 4.3 بالمئة من المرضى الذين لديهم مستقبل أندروجين طبيعي أو تغيرات أخرى، ولدى 3.1 بالمئة ممن يحملون طفرة L702H أو المتغير AR-V7.

نتائج مرتبطة بالطفرات

بلغ وسيط البقاء من دون تقدم المرض إشعاعيا 11.1 شهر لدى المرضى الذين تحمل أورامهم طفرات T878 أو H875، مقابل 4.2 و5.1 أشهر لدى المجموعتين الأخريين.

وتشير النتائج إلى أن التركيب الجيني للورم قد يؤدي دورا أساسيا في تحديد مدى الاستجابة للعقار، ما يدعم إمكانية استخدام هذه الآلية ضمن العلاجات الدقيقة.

وقال اختصاصي الأورام في جامعة ييل دانيال بيتريلاك إن العقار يستغل النظام الطبيعي لتحلل البروتينات داخل الخلايا، ويسرع تدمير مستقبلات الأندروجين المرتبطة بنمو سرطان البروستاتا.

كما رصد الباحثون تراجعا في بعض آفات الأنسجة الرخوة وتحسنا في الألم لدى عدد من المشاركين.

لكن التجربة لم تتضمن مجموعة ضابطة تتلقى علاجا آخر أو دواء وهميا، كما أن المجموعة التي حققت أعلى استجابة ضمت 20 مريضا فقط. لذلك لا تثبت النتائج تفوق العقار على العلاجات المتاحة أو قدرته على إطالة حياة المرضى.

آثار جانبية وتوقف التطوير

شملت الآثار الجانبية الأكثر شيوعا الغثيان والإرهاق والإسهال والقيء. وفي المرحلة الثانية، تعرض 17.4 بالمئة من المرضى لآثار مرتبطة بالعلاج من الدرجة الثالثة، بينما اضطر 11.1 بالمئة إلى وقف العلاج بسبب آثاره الجانبية.

ورغم النتائج الواعدة لدى أصحاب طفرات محددة، قررت شركة "أرفيناس" عدم نقل العقار إلى المرحلة الثالثة من التجارب، بعدما أظهرت المقارنة أن عقارا آخر بآلية مشابهة، يعرف باسم "لوكسديغالوتاميد" أو ARV-766، يتمتع بمؤشرات أفضل من حيث الفاعلية والقدرة على التحمل.

واكتملت التجارب السريرية الخاصة بعقار "بافديغالوتاميد" خلال عام 2025، ما يعني أن أهميتها الحالية تكمن في إثبات إمكانية استهداف مستقبلات الأندروجين بهذه التقنية، وليس في تقديم علاج جديد بات قريبا من الاستخدام السريري.