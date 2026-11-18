وبحسب دراسة نشرتها منصة "ياهو هيلث"، فإن البقع البيضاء على الأسنان قد تشير إلى تغيرات في المينا، أو تكون علامة على بداية التسوس، وهو ما يتطلب فحصا مبكرا.

ووفق الباحثين، تحدث هذه البقع عندما تصبح مينا الأسنان مسامية، ما يغير طريقة انعكاس الضوء عليها، فتظهر مناطق بيضاء طباشيرية، لا سيما بعد إزالة تقويم الأسنان.

أسباب البقع البيضاء

قد يتسبب تراكم "البلاك" في المشكلة، إذ تنتج البكتيريا أحماضا تهاجم المينا وتستنزف معادنها، وبالتالي تصبح ضعيفة وأكثر عرضة للتسوس.

كما قد يؤدي الإفراط في تناول الفلورايد، خلال مرحلة تكون الأسنان الدائمة لدى الأطفال، إلى التسمم بالفلور، الذي يؤدي إلى ظهور خطوط وبقع بيضاء.

إضافة إلى ذلك، قد تحدث اضطرابات في تكون المينا خلال الطفولة، سواء بسبب نقص سمكها أو عدم اكتمال تصلبها، ما يزيد حساسية الأسنان واحتمال تعرضها للتسوس.

ومن الأسباب المحتملة الأخرى لظهور البقع البيضاء مؤقتا جفاف الأسنان، خصوصا بعد النوم مع فتح الفم أو استخدام شرائط التبييض، قبل أن تتلاشى تدريجيا.

طرق علاج البقع البيضاء

يوصي الخبراء باستخدام أنواع من معجون الأسنان تحتوي على الفلورايد، للمساعدة في إعادة تمعدن المناطق المتضررة.

وقد يوصي الطبيب بتركيزات أعلى من الفلورايد لعلاج المشكلة، أو باستخدام طلاء واق داخل العيادة.

كما يساعد معجون "الهيدروكسي أباتيت" ومنتجات الكالسيوم والفوسفات على استعادة بعض المعادن المفقودة وتقوية المينا.

لكن الأطباء يؤكدون أن هذه المنتجات لا تعالج البقع الناتجة عن اضطرابات النمو.

إضافة إلى ذلك، تساعد نظافة الفم على منع تفاقم المشكلة، من خلال تنظيف الأسنان مرتين يوميا بمعجون يحتوي على الفلورايد، واستخدام الخيط، وإزالة "البلاك" المتراكم.

ويمكن أيضا استخدام فرشاة صغيرة بين الأسنان لتنظيف المناطق المحيطة بدعامات التقويم وأسلاكه، وتقليل تناول المشروبات السكرية للحد من تأثير الأحماض.

التبييض وتسرب الراتنغ

قد يساعد تبييض الأسنان على جعل البقع البيضاء الخفيفة أقل وضوحا، لكن الأطباء يؤكدون أنه لا يعالجها مباشرة، وقد يزيد ظهورها مؤقتا بسبب جفاف المينا.

أما تقنية تسرب الراتنغ، فتعتمد على ملء المسام الدقيقة داخل المينا بمادة خاصة، لتقليل وضوح البقع ودمجها مع اللون الطبيعي للأسنان.

وفي الحالات الأعمق، يمكن اللجوء إلى الحشوات التجميلية المصنوعة من الراتنغ، فيما تستخدم قشور الأسنان للحالات الشديدة، لكن بعد تقييم الخيارات الأخرى التي تتطلب تدخلا أقل.