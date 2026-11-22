وكشفت دراسة نشرتها دورية "بي إن إيه إس" العلمية أن هذا المتغير الجيني يرتبط باختلاف حجم الفص القذالي، الموجود في الجزء الخلفي من الدماغ.

وهذا الفص، وفق الباحثين، مسؤول عن معالجة المعلومات البصرية.

وحلل الباحثون بيانات جينية لبشر معاصرين، وقارنوها بالحمض النووي القديم، لاكتشاف آثار التزاوج بين أسلاف الإنسان الحديث والنياندرتال قبل عشرات الآلاف من السنين.

واكتشفوا أن المتغير يتمثل في حذف 4 أحرف من الحمض النووي على الكروموسوم 14، بالقرب من جين (DAAM1) المرتبط بعملية نمو الدماغ.

بصمة في أدمغة الإنسان الحديث

كشفت الدراسة العلمية الحديثة أن الإنسان البدائي "النياندرتال" ترك بصمة في أدمغة الإنسان الحديث.

وتأكد الباحثون من مصدر المتغير الجيني عبر فحص الحمض النووي المستخرج من 5 أفراد من النياندرتال واثنين من "إنسان دينيسوفا"، وهي سلالة بشرية قديمة انقرضت.

وتوصلت المقارنة إلى أن أفراد النياندرتال الخمسة حملوا الحذف الجيني نفسه، بينما لم يظهر لدى إنسان دينيسوفا، ما عزز فرضية انتقاله عبر التزاوج القديم.

ولم يكتف الباحثون بهذه النتيجة، فدرسوا المنطقة المحيطة بالمتغير الجيني لمعرفة ما إذا كان قد انتقل من النياندرتال مباشرة أم من سلف بشري مشترك.

واكتشفوا أن المقطع المحيط بالمتغير يمتد لنحو 60 ألف حرف من الحمض النووي، وهو طول يدعم انتقاله، في وقت حديث نسبيا، عبر التزاوج بين السلالتين.

علاقة مفاجئة بين الجين والفصام

قال الباحث هوغو زيبيرغ إن أكثر ما أدهشه هو اكتشاف أن المتغير الجيني الأكثر ارتباطا بحجم الفص القذالي موروث من النياندرتال.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن الأشخاص الذين يحملون هذا المتغير يكون الفص القذالي لديهم أصغر بنحو 0.85 سنتيمتر مكعب لكل نسخة من الجين الموروث.

كما ربط الباحثون المتغير الجيني بانخفاض احتمالات الإصابة بمرض الفصام بنحو 5 بالمئة لكل نسخة، وقد يصل الانخفاض إلى 10 بالمئة لدى الأشخاص الذين يحملون نسختين.

لكن الدراسة لم تثبت أن انخفاض حجم الفص القذالي سبب مباشر لتراجع احتمالات الإصابة بالفصام، أو أن التأثير يحدث عبر آلية محددة.

ويرجح الباحثون أن المتغير الجيني يؤثر في نمو الدماغ من خلال الجين (DAAM1)، لكن طبيعة العلاقة بين التغير التشريحي والاضطراب النفسي لا تزال مجهولة.

ولم يجد العلماء ارتباطا مهما بين المتغير الجيني والذكاء العام، كما لم يرصدوا علاقة واضحة بمستويات التحصيل العلمي لدى الأشخاص المشاركين.