ووجدت دراسة نشرتها دورية "نيتشر ميديسن" أن تحليل حركة الجسم بالكامل يكشف عن ارتباطات صحية غير متوقعة، مثل السكري والأرق والاكتئاب، إلى جانب مؤشرات على صحة الكبد.

وجاءت هذه النتائج بناء على تحليل الباحثين تسجيلات حركية لنحو 3328 شخصا، جميعهم من البالغين، بهدف اكتشاف دلالاتها الصحية.

كما استخدم الباحثون كاميرات متخصصة لتسجيل حركة 26 مفصلا في الجسم بثلاثة أبعاد، ثم دربوا نموذج ذكاء اصطناعي على تحليل الأنماط الحركية واستخلاص المعلومات الصحية.

أسرار الكبد والنوم

أظهرت الدراسة وجود ارتباط ذي دلالة إحصائية بين أنماط الحركة ونحو 1887 خاصية صحية، من إجمالي 3210 خصائص فحصها الباحثون.

وتجاوزت هذه الدلالات المؤشرات التقليدية لسرعة المشي وطول الخطوة، إذ كانت صحة الكبد من أبرز المفاجآت، واستطاع النموذج التنبؤ بدرجة صلابته.

وبحسب الباحثين، فإن المعلومات المستخلصة من حركة الجسم بشأن صلابة الكبد تضاهي المعلومات التي توفرها اختبارات الدم لتقييم حالته الصحية.

كما كشفت الدراسة أن حركات الجذع، وهي المنطقة الممتدة بين الكتفين والوركين، تقدم معلومات عن جودة النوم ومستويات النشاط البدني.

واستطاع النظام التنبؤ بمؤشرات مرتبطة بانقطاع التنفس أثناء النوم، ورصد أيضا ارتباطات بين أنماط الحركة والإصابة بالأرق.

إضافة إلى ذلك، توصل النظام الذكي إلى عدد ساعات النوم التي حصل عليها المشاركون خلال الليلة السابقة لإجراء الاختبارات.

مؤشرات تتجاوز طريقة المشي

لم تقتصر نتائج الدراسة على صحة الكبد وجودة النوم، بل أظهرت أن تحليل الحركة يمكن أن يحسن التنبؤ بأمراض مثل السكري والاكتئاب.

ووفق الباحثين، ركزت الدراسات السابقة على حركة الساقين وسرعة المشي والتوازن، بينما كشفت الدراسة الجديدة أهمية تحليل حركات الجسم بالكامل.

وبحسب رؤيتهم، فإن اختبارا حركيا قصيرا قد يصبح أداة مكملة للفحوص الطبية الروتينية في المستقبل، من دون الحاجة إلى سحب عينات دم أو إجراء تدخلات طبية مؤلمة.

ولا تثبت النتائج أن الأمراض تسبب تغيرات محددة في المشي، إذ اعتمدت الدراسة على تحليل البيانات خلال فترة زمنية واحدة، من دون متابعة تطور الحالات.

إضافة إلى ذلك، كان معظم المشاركين من الأصحاء، ما يستدعي اختبار النموذج على مجموعات عرقية متنوعة قبل تعميم استخدامه طبيا.